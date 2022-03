2 Aktien, die jetzt in der Korrektur ein Kauf sind

Der freie Cashflow von Apple belief sich allein in den letzten vier Quartalen auf mehr als 100 Mrd. US-Dollar.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Netflix ist in diesem Jahr stark gesunken.

Das langsame Wachstum des Streaming-TV-Anbieters ist besorgniserregend, aber es bietet auch eine attraktive Kaufgelegenheit.

Obwohl die wichtigsten Indizes in den letzten Handelstagen Anzeichen für eine mögliche Erholung gezeigt haben, liegt der Markt im bisherigen Jahresverlauf immer noch deutlich im Minus. So hat der S&P 500 im bisherigen Jahresverlauf etwa 9 % verloren. In der Zwischenzeit ist der Nasdaq Composite um etwa 15 % gefallen. Da die großen Indizes so stark gefallen sind, ist es für Anleger ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen.

Sogar einige der hochwertigsten Namen der Technologiebranche sind günstig zu haben. Die Marktführer Apple und Netflix sind zwei gute Beispiele für hochwertige Unternehmen, bei denen sich jetzt ein Einstieg lohnt.

Doch warum genau könnten diese beiden Aktien eine gute Ergänzung fürs Portfolio sein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des iPhone-Herstellers Apple ist im letzten Jahr von 34 auf 26 und allein im Jahr 2022 von 29 auf 26 gesunken. Die Aktien des Unternehmens sind zurückgegangen. Dies ist fast ausschließlich auf die allgemeine Marktstimmung zurückzuführen, nicht auf die Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Der Umsatz und der Gewinn pro Aktie von Apple, die im ersten Quartal um 11 bzw. 25 % gestiegen sind, haben die Schätzungen der Analysten übertroffen.

Darüber hinaus sagte Luca Maestri, Chief Financial Officer von Apple, in der Telefonkonferenz für das erste Quartal, dass das Management für den laufenden Zeitraum „ein solides Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr“ und einen Rekordumsatz für das erste Quartal erwartet. Und diese Erwartung kommt trotz der erwarteten erheblichen Lieferengpässe.

Die Erwartung eines Wachstums in der laufenden Periode ist recht bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen einen Vergleich mit dem Vorjahr hat: Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2021 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 54 %.

Auch wenn ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26 für den Tech-Giganten nicht billig erscheint, verdient die erstklassige Qualität der Apple-Geschäfte eine erstklassige Bewertung. Man bedenke, dass der freie Cashflow von Apple in den letzten zwölf Monaten satte 102 Mrd. US-Dollar beträgt. Darüber hinaus zahlt das Unternehmen eine kleine, aber wachsende Dividende und kauft massenhaft eigene Aktien zurück. Die Anzahl der Apple-Aktien wurde in den letzten fünf Jahren um 22 % reduziert.

Netflix wird inzwischen zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 32 gehandelt, das zu Jahresbeginn noch bei 53 lag. Obwohl die Anleger über das sich verlangsamende Umsatzwachstum des Unternehmens besorgt sind, ist der Streaming-Dienst immer noch ein Wachstumswert. Im vierten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 16 %.

Darüber hinaus erwartet die Unternehmensleitung, dass die operative Marge langfristig weiterhin gut wachsen wird (wenn auch mit einer gewissen Volatilität von Jahr zu Jahr). „An unserem Ziel, die operative Marge über mehrere Jahre hinweg um durchschnittlich drei Prozentpunkte pro Jahr zu steigern, ändert sich nichts“, so die Netflix-Geschäftsführung im Aktionärsbrief für das vierte Quartal.

Die Prognose des Managements für eine weitere Verlangsamung im ersten Quartal 2022 und einen vorübergehenden Rückschlag bei der operativen Marge in diesem Jahr im Vergleich zu 2021 mag einige Anleger verschrecken. Dies ist jedoch auch ein Grund für den deutlichen Rückgang der Aktienbewertung und die heutige Kaufgelegenheit für geduldige Anleger.

Es ist auch erwähnenswert, dass Netflix sein Geschäft jederzeit für eine massive neue Einnahmequelle öffnen könnte: digitale Werbung. Das Unternehmen hat derzeit nur Abo-Pläne. Es ist jedoch jederzeit möglich, dass die Unternehmensleitung ihren Kurs ändert und den Verbrauchern ein werbegestütztes Angebot unterbreitet, das eine erhebliche neue Geschäftsmöglichkeit eröffnet.

Keine Investition ist ohne Risiko, auch nicht diese beiden Marktführer. Aber die jüngsten Verkäufe dieser beiden Aktien haben die Chancen auf eine potenziell lukrative langfristige Rendite für Anleger, die heute Aktien dieser Unternehmen kaufen, sicherlich erhöht.

