2 Aktien mit hohem Risiko und hohem Gewinn, die bis auf den Mond steigen könnten

Planet 13 Holdings hat ein Geschäftsmodell, das unter den Cannabisunternehmen einzigartig ist.

Der Hauptkandidat in der Pipeline von Cassava Sciences könnte über Erfolg und Misserfolg entscheiden.

Wichtige Punkte

Es gibt keine risikofreien Investitionen an der Börse (oder irgendwo anders, was das betrifft). Einige tragen jedoch mehr Risiken als andere. Viele Investoren halten sich von den Unternehmen fern, die zu sehr nach Risiko aussehen.

Andere wiederum suchen aktiv nach den Aktien, die von der Börse als zu riskant eingestuft werden, da die potenziellen Gewinne oft verlockend sind. Wenn du zur letzteren Gruppe gehörst, dann sind hier zwei Aktien, die ein wenig riskant sind, aber enorme Gewinne liefern könnten, wenn sich ihre jeweiligen Aussichten bewahrheiten: Planet 13 Holdings und Cassava Sciences.

1. Planet 13 Holdings

Wall-Street-Analyst Owen Bennett nannte die US-Marihuana-Industrie kürzlich die „Wohlstandschance dieser Generation“. Ob du mit dem genauen Wortlaut dieser Einschätzung übereinstimmst oder nicht, es lässt sich nicht leugnen, dass viele Pot-Aktien tatsächlich massives Wachstumspotenzial bieten. Und unter diesen Unternehmen hat Planet 13 Holdings wohl eines der innovativsten Geschäftsmodelle.

Das Unternehmen begnügt sich nicht damit, Cannabisprodukte zu verkaufen. Stattdessen bietet Planet 13 seinen Kunden ein ganzes Erlebnis im Superstore, der sich auf dem beliebten Las Vegas Strip befindet. Cannabis-Enthusiasten können aus erster Hand den Cannabis-Produktionsprozess miterleben, verschiedene Marihuana-Produkte kaufen und sich im Restaurant im Inneren entspannen.

Mit einer wachsenden Anzahl von Menschen, die vollständig gegen COVID-19 geimpft sind, steigen die Besucherzahlen und der Tourismus in Las Vegas, wovon Planet 13 profitiert. Das Unternehmen meldete im März einen monatlichen Rekordumsatz von 9,7 Millionen US-Dollar. Dieser Rekord wurde im April mit einem Umsatz von 10,7 Millionen US-Dollar noch einmal übertroffen. Im Mai wurde dieser Rekord mit einem Monatsumsatz von 11,2 Millionen US-Dollar noch einmal übertroffen.

Planet 13 eröffnete kürzlich einen weiteren Superstore in Kalifornien, dem bevölkerungsreichsten Bundesstaat der USA. Das Unternehmen hat Ambitionen, weitere dieser auf Cannabis fokussierten Unterhaltungskomplexe in großen Städten der USA zu eröffnen, darunter New York City, Washington D.C. und Miami.

Dieser Masterplan ist keine Garantie dafür, dass er funktioniert. Die Cannabis-Industrie in den USA ist sehr umkämpft, mit mehreren Unternehmen, die ihre Präsenz in mehr als einem Dutzend Staaten ausweiten. Einige dieser Unternehmen erwirtschaften Quartalsumsätze und Gewinne, die viel höher sind als die von Planet 13. Außerdem wird die Eröffnung dieser neuen Läden in anderen Bundesstaaten Geld kosten und mit zusätzlichen Kosten verbunden sein, sobald sie in Betrieb sind.

Das Ziel des Managements, mehr als acht neue Superstores in den nächsten fünf Jahren zu eröffnen, könnte machbar sein, und das Unternehmen setzt darauf, dass diese Stores den gleichen Erfolg haben werden wie der in Las Vegas - was keineswegs eine sichere Wette ist. Planet 13 ist nach wie vor ein Small-Cap-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von nur 1,2 Milliarden US-Dollar, und das, nachdem seine Aktien im letzten Jahr um 184 % gestiegen sind.

Wenn Planet 13 seinen langfristigen Plan umsetzt, werden diejenigen, die diese Cannabis-Aktie heute kaufen, später sehr froh darüber sein.

2. Cassava Sciences

Die Aktien des Biopharma-Unternehmens Cassava Sciences, das sich noch in der klinischen Phase befindet, sind im letzten Jahr um coole 3.285 % gestiegen. Was steckt hinter dieser Performance? Der führende Pipeline-Kandidat des Arzneimittelherstellers und das Alzheimer-Medikament Simufilam. Dieses Medikament hat in klinischen Studien vielversprechende Daten geliefert. In einer Phase-2b-Studie, deren Ergebnisse Cassava Sciences im September 2020 bekannt gab, wurde gezeigt, dass Simufilam mehrere Biomarker von Alzheimer bei Patienten mit der Krankheit verbessert.

Laut dem Unternehmen wurde „die Fähigkeit, mehrere Biomarker auf unterschiedlichen biologischen Wegen mit einem Medikament zu verbessern, noch nie zuvor bei Patienten mit Alzheimer-Krankheit gezeigt“. Anfang Februar gab das Unternehmen auch die Ergebnisse der Zwischenanalyse einer offenen Studie für Simufilam bekannt. Das Medikament verbesserte erfolgreich die Kognition und das Verhalten von AD-Patienten.

Obwohl diese Ergebnisse an und für sich ermutigend sind, haben die Investoren auch wegen der kürzlichen kontroversen Zulassung von Biogens AD-Medikament Aduhelm Interesse an Cassava Sciences gezeigt. Simufilam funktioniert nicht auf die gleiche Weise wie Aduhelm - Letzteres konzentriert sich auf die Beseitigung von Amyloid-Plaques im Gehirn (einige Experten glauben, dass die Anhäufung des Beta-Amyloid-Proteins eine der Ursachen der Krankheit ist). In der Zwischenzeit soll Simufilam die normale Form und Funktion von Filamin A wiederherstellen, einem Protein im Gehirn, von dem man annimmt, dass es in einer veränderten Form mit Alzheimer in Verbindung steht.

Was macht Cassava Sciences also zum Kauf?

Vor der Zulassung von Biogens Aduhelm gab es eine lange Liste von gescheiterten Versuchen, erfolgreiche Behandlungen gegen Alzheimer zu entwickeln - und einige dieser potenziellen Medikamente hatten auch großartige Ergebnisse in Phase-2-Studien erzielt. Aduhelm wurde das erste Medikament, das seit 2003 zugelassen ist. Und selbst dann glauben einige Experten, dass diese Entscheidung der U.S. Food and Drug Administration (FDA) eine schlechte Entscheidung war.

Mindestens drei Mitglieder eines unabhängigen Gremiums, das letztes Jahr von der Zulassungsbehörde einberufen wurde, um Aduhelm zu besprechen, sind nach der Zulassung des Medikaments von ihren Ämtern zurückgetreten. Ein mögliches Scheitern von klinischen Studien ist immer ein Risiko, über das sich Biotech-Investoren Gedanken machen müssen. Aber in diesem Fall scheint das Risiko bedeutend höher als normal zu sein - obwohl das auch bedeutet, dass die potenziellen Belohnungen riesig sein könnten.

Cassava Sciences sagte, dass es in der zweiten Jahreshälfte eine Phase-3-Studie für seinen Hauptkandidaten starten wird. Die Studie wird „die krankheitsmodifizierenden Effekte von Simufilam bei der Alzheimer-Krankheit untersuchen“. Die Ergebnisse könnten irgendwann im nächsten Jahr eintreffen. Wenn sie positiv sind, sollten die Aktien von Cassava Sciences steigen. Sollten sie jedoch negativ ausfallen, könnte die Aktie schlagartig abstürzen. Die Investoren, die sich mit dem Risiko wohlfühlen, sollten in Erwägung ziehen, eine (kleine) Position zu eröffnen.

Der Artikel 2 Aktien mit hohem Risiko und hohem Gewinn, die bis auf den Mond steigen könnten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Prosper Junior Bakiny auf Englisch verfasst und am 22.07.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. Prosper Junior Bakiny besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Planet 13 Holdings. The Motley Fool empfiehlt Biogen.

