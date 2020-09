2 Aktien mit mehr als 5 % Dividende

Der DAX hat sich in den letzten Monaten zurück in Richtung 13.000 Punkte gearbeitet. Um diese Marke pendelt er inzwischen seit einigen Wochen und kann sich nicht so richtig entscheiden, wohin es gehen soll. Angesichts der gewaltigen Unsicherheit an den Märkten ist damit zu rechnen, dass die kommenden Wochen und Monate sehr volatil bleiben werden. Unternehmen, die eine gute, verlässliche Dividende zahlen, sind da eine gute Wahl. Hier sind zwei Kandidaten für dein Depot, die mehr als 5 % zahlen.

Die BASF-Aktie bietet momentan die beste Dividendenrendite im DAX. Beim aktuellen Aktienkurs von 53,67 Euro (Stand: 08.09.2020) bringt die Ausschüttung von 3,30 Euro eine Rendite von 6,1 %.

Für das vergangene Geschäftsjahr hat BASF einen Gewinn in Höhe von 8,5 Mrd. Euro nach Steuern ausgewiesen. Je Aktie ergibt das einen Nettogewinn von 9,17 Euro. So kommt man auf ein KGV, also das Verhältnis zwischen dem Gewinn je Aktie und dem derzeitigen Aktienkurs, von nur 5,9. Auf den ersten Blick ist die Aktie also sehr günstig bewertet.

Aber es gibt einen Haken: Denn der ausgewiesene Gewinn ist in diesem Fall nicht repräsentativ. Ein großer Teil des Ergebnisses kam aus nicht fortgeführtem Geschäft. Das fortgeführte Geschäft dagegen hat nur einen Gewinn von 2,72 Euro je Aktie erreicht. Knapp 70 % des Ergebnisses sind also in den kommenden Jahren nicht mehr vorhanden! Auf Basis der 2,72 Euro liegt das KGV dann schon bei ordentlicheren 18,7, was die Aktie in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt.

Allerdings verfügt BASF über einen sehr starken Cashflow. In den letzten beiden Geschäftsjahren lag der Free Cashflow zwischen 3,65 und 4,0 Mrd. Euro. Das ist mehr als genug, um die üppige Dividende zu finanzieren und gleichzeitig noch die Verschuldung zu verringern. Aus diesem Grund hat der Vorstand auch das Ziel ausgegeben, die Dividende jedes Jahr anzuheben. Deshalb wurde in diesem Jahr eine Anhebung von 3,10 auf 3,30 Euro je Aktie beschlossen.

Ob es im nächsten Jahr ebenfalls eine solide Dividende geben wird, lässt sich aktuell noch nicht abschätzen. Denn die Pandemie hat auch BASF hart getroffen und die Pläne durcheinandergewirbelt.

Auch die Allianz kann mit einer ordentlichen Dividende glänzen. In diesem Jahr wurden satte 9,60 Euro je Aktie gezahlt.

Insgesamt hat der Konzern für das letzte Geschäftsjahr ein Ergebnis je Aktie von 18,90 Euro ausgewiesen. Zwar hat sich der Kurs von der brutalen Talfahrt im März, in dessen Strudel auch die Aktie der Allianz gerissen wurde, wieder deutlich erholt. Mit aktuell 182,30 Euro je Aktie (Stand: 08.09.2020) liegt der Aktienkurs aber immer noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau von mehr als 220 Euro. Das muss aber nichts Schlechtes sein. Denn wenn man die Aktie jetzt kauft, kann man sich über eine sehr gute Dividendenrendite von 5,1 % freuen.

Die Allianz zahlt seit Jahren hohe Dividenden und versucht die Ausschüttung regelmäßig zu erhöhen. Seit fast zehn Jahren gibt es inzwischen Jahr für Jahr eine höhere Dividende. Die Allianz kann sich das aufgrund der hervorragenden Geschäftsergebnisse auch leisten. Zwar ist im kommenden Jahr nicht mit einer weiteren Erhöhung zu rechnen, da der Gewinn durch die Pandemie deutlich fallen wird. Aber in den kommenden Jahren stehen die Chancen wohl nicht schlecht, dass die Gewinne und damit die Dividende weiter steigen werden.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images