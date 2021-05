2 Dividendenaktien, die ich jetzt kaufen würde

Der S&P 500-Index befindet sich in der Nähe von Rekordhochs und seine Rendite liegt bei mickrigen 1,3 % oder so, was auf einen Markt hindeutet, der alles andere als billig ist. Und doch gibt es immer noch Sektoren, die zutiefst unbeliebt sind, wie Energie. Genau dort findest du die beiden Dividendenaktien, die ich kürzlich gekauft habe und von denen ich immer noch denke, dass sie einen genauen Blick von allen Investoren wert sind, die ihr laufendes Einkommen in einer Welt mit niedrigen Renditen maximieren wollen.

1. Die 40-Dollar-Linie im Sand

Der integrierte Energieriese Total spielt in der gleichen Liga wie ExxonMobil, Chevron, Royal Dutch Shell und BP. Aber es gibt einen massiven Unterschied. Als diese Aktien im Jahr 2020 am Boden lagen, als die Ölpreise zusammen mit der Nachfrage während der Coronavirus-Pandemie einbrachen, erklärte Total ganz klar, dass seine Dividende so lange halten würde, wie der Ölpreis im Durchschnitt um die 40 US-Dollar pro Barrel liegt. Shell und BP kürzten ihre Dividenden. Exxon und Chevron sagten, dass ihre Dividenden wichtig seien, gaben aber keine Hinweise darauf, was das bedeutet. Für mich war das eine wichtige Aussage und lieferte etwas, für das ich das Management zur Verantwortung ziehen konnte.

Es gibt hier aber noch mehr zu untersuchen. Shell und BP haben ihre Dividenden etwa zur gleichen Zeit gekürzt, als sie Pläne ankündigten, sich mehr auf erneuerbare Energien zu konzentrieren. Chevron und Exxon waren an dieser Front viel weniger aggressiv, obwohl beide in diesem Bereich arbeiten. Total lebt irgendwo zwischen diesen beiden Extremen, da es versucht, sein „Elektronen“-Geschäft erheblich auszubauen, während es gleichzeitig sein Kohlenstoffgeschäft weiter ausbaut. Das ist ein Mittelweg, mit dem ich mich wohlfühle, da ich denke, dass der Übergang zu sauberer Energie Jahrzehnte dauern wird - was bedeutet, dass es Kohlenstoffkraftstoffe noch lange Zeit geben wird. Es ist auch erwähnenswert, dass Total schon seit einiger Zeit in erneuerbare Energien investiert, also nicht neu ist in diesem Geschäft. Ich mag auch den Erfahrungsfaktor, der darin steckt.

Mittlerweile liegt die Dividendenrendite von Total bei satten 6,4 %, was das obere Ende dieser Vergleichsgruppe darstellt. Ich erwarte nicht, dass die Dividende in nächster Zeit steigen wird, da das Management in naher Zukunft einen Schuldenabbau bevorzugt. Das ist ein Nachteil im Vergleich zu Exxon und Chevron, die eine lange Geschichte des Dividendenwachstums hinter sich haben. Aber angesichts der höheren Rendite und der aggressiveren Herangehensweise an die veränderte Form des Energiesektors, ist das für mich in Ordnung. Wenn es dir nichts ausmacht, ein integriertes Unternehmen zu besitzen, sieht Total für mich so aus, als ob es heute die beste Allround-Option ist.

2. In der Mitte

Der zweite Name im Energiebereich, den ich mag, ist Enbridge, ein kanadischer Midstream-Riese. Das Geschäft von Enbridge ist nicht so volatil wie das von Total, wo die Finanzergebnisse dazu neigen, mit dem Ölpreis zu steigen und zu fallen. Infolgedessen wird das Vermögen von Enbridge größtenteils von Gebühren, langfristigen Verträgen und staatlich regulierten Tarifen bedingt, was es zu einem viel beständigeren Geschäft macht. Das ist nicht gerade einzigartig im Midstream-Sektor, aber Enbridge hat darüber hinaus eine Reihe von positiven Eigenschaften. Zum Beispiel ist es einer der größten Öl- (Nr. 1 nach Rohrmeilen) und Erdgas- (Nr. 2) Pipelinebetreiber in Nordamerika. Enbridge wird also von der Notwendigkeit, Öl und Erdgas zu transportieren, profitieren, solange die Welt es braucht.

Darüber hinaus ist das Unternehmen auch im Bereich der Erdgasversorgung tätig und die Nummer 1 unter den nordamerikanischen Gasversorgern. Es hat eine kleine Position im Bereich der erneuerbaren Energien. Obwohl erneuerbare Energien heute nur 3 % des EBITDA ausmachen, hat Enbridge eine Reihe von großen Offshore-Windprojekten in Europa, an denen es arbeitet. Und seit 2002 investiert das Unternehmen in erneuerbare Energien. Wie Total ist dies also keine neue Entwicklung, sondern Enbridge hat reichlich Erfahrung darin, Geld in diesen aufstrebenden Sektor zu investieren. Alles in allem ist Enbridge eine Wette auf Energieinfrastruktur mit einer Absicherung durch saubere Energie.

ENB Dividendenrendite, Daten von Y-Charts

Die Dividendenrendite von Enbridge liegt heute bei 6,8 %. Das Unternehmen hat seine Dividende in 26 aufeinanderfolgenden Jahren jährlich erhöht. Und es erwartet, dass diese Serie weitergeht, mit Wachstumsausgaben zwischen 5 und 6 Mrd. US-Dollar pro Jahr, die ein Wachstum des ausschüttungsfähigen Cashflows von 5 bis 7 % pro Jahr unterstützen (wobei die Dividende in einem ähnlichen Bereich nachzieht). Wenn man dazu noch verzeichnet, dass Enbridge eine traditionelle Aktiengesellschaft ist und keine kompliziertere Master Limited Partnership (eine übliche Struktur im Midstream-Bereich), dann sieht es wie eine sehr gute Option für Dividendenwachstumsinvestoren aus.

Ein langfristiges Spiel

Ich habe Total und Enbridge zu niedrigeren Preisen gekauft, aber ich lasse meine Dividende gerne in beide Namen reinvestieren. Auch wenn einige den Energiesektor als kurzfristige Erholungsmöglichkeit sehen, betrachte ich diese beiden als langfristige Positionen. Der Schlüssel ist, dass sie solide Renditen und Zugang zu lebenswichtigen Brennstoffen bieten und beginnen, sich so anzupassen, dass sie zentrale Akteure bleiben, wenn sich die Welt mit der Zeit in Richtung sauberer Energiealternativen verschiebt. Das ist in meinen Augen ein Gewinnszenario und beide sind immer noch den Preis wert, wenn du versuchst, deinen Einkommensstrom in der heutigen Welt mit niedrigen Renditen zu maximieren.

Der Artikel 2 Dividendenaktien, die ich jetzt kaufen würde ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen - und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!

Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, die von der „offiziellen“ Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde auf Englisch verfasst und am 14.05.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Reuben Gregg Brewer besitzt Aktien von Enbridge und Total SA. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Enbridge.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images