2 Dividendenaktien, die man kaufen und ewig halten kann!

Dividendenaktien, die man kaufen und für ewig halten kann, könnten für langfristige Investoren ein perfektes Investment darstellen. Schließlich muss man sich nur einmal mit dem Geschäftsmodell auseinandersetzen und es auf seine Resilienz prüfen.

Ist darüber hinaus noch ein langfristiges Wachstumspotenzial vorhanden, so könnte es sich möglicherweise um ein interessantes Investment handeln.

Mit Blick auf Dividenden-Champions könnte dieser Sachverhalt auf Unternehmen wie Procter & Gamble sowie Coca-Cola zu treffen.

Beides sind nicht zyklische Aktien des Konsumgütersektors, die einen großen globalen Fußabdruck in ihrer Branche besitzen. In vielen Märkten sind sie Marktführer und sie bieten Produkte des täglichen Lebens an, die sich verbrauchen. Sie müssen also stetig nachgekauft werden, um die Bedürfnisse der Konsumenten zu befriedigen.

Nicht zu vergessen bleibt die Preisanpassungsfähigkeit. Sie ergibt sich beispielsweise aus starken Marken, Patenten oder auch nur aus einer großen Marktmacht. Die Preisanpassungsfähigkeit ist besonders wichtig, denn mit ihr können gestiegene Kosten gut an den Endkonsumenten weitergereicht werden. Selbst ohne organisches Wachstum wäre immerhin ein Wachstum auf Höhe der Inflation denkbar.

Aber werfen wir mal einen Blick auf die aktuellen Bewertungen sowie das Wachstum der beiden Dividendenaktien.

Die Procter & Gamble-Aktie wird aktuell mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27 bei einer Dividendenrendite von 2,2 % bewertet (Stand: 11.2.2021, Reuters). Prinzipiell handelt es sich hierbei nicht um besonders attraktive Werte, auch wenn die Dividendenrendite derzeit noch mehr zu bieten hat als die der zehnjährigen US-Staatsanleihen.

Mit Blick auf das zuletzt abgelieferte Wachstum, welches im zweiten Quartal 2022 mit einem organischen Umsatzzuwachs von 6 % überzeugte, relativiert sich der Eindruck ein wenig. Auch die Volumenumsätze stiegen um 3 %.

Für das laufende Gesamtjahr 2022 wird mit einem Umsatzzuwachs zwischen 3 und 4 % gerechnet. Das Nettoergebnis je Aktie soll im Vergleich zum Vorjahr zwischen 6 und 9 % überproportional zulegen.

Etwas günstiger erscheint derzeit die Aktie von Coca-Cola. Sie wird mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,7 sowie einer Dividendenrendite von 2,8 % gehandelt (Stand: 11.2.2021, Reuters).

Der Umsatz stieg bei Coca Cola im vierten Quartal 2021 um 10 %. Organisch lag der Zuwachs bereinigt bei 9 %.

Auch wenn für das laufende Geschäftsjahr 2022 ein bereinigter Umsatzzuwachs zwischen 2 und 3 % prognostiziert wird, organisch soll er mit 7 bis 8 % deutlich höher ausfallen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie könnte nach Managementprognosen zwischen 5 und 6 % zulegen.

Insgesamt schlagen auch diese Werte die durchschnittlichen Wachstumsraten der letzten fünf Jahre, sie sind jedoch auf GAAP-Basis nach wie vor nicht besonders hoch.

Auch wenn es sich mit Procter & Gamble und Coca-Cola um zwei solide und schwankungsarme Dividendenaktien mit tiefem Burggraben handelt, so werden sie derzeit noch mit hohen Bewertungsmultiplikatoren gehandelt.

Fools, die sich für solche Value-Aktien interessieren, sollten auf jeden Fall einen sehr langfristigen Anlagehorizont besitzen. Kurzfristig könnte das bestehende Wachstum nicht ausreichen, um die Bewertung zu rechtfertigen.

