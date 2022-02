2 dividendenstarke Aktien, die jetzt günstig zu haben sind

An der Börse geht es gerade so turbulent zu wie seit Jahren nicht mehr. Der DAX ist innerhalb weniger Tage um fast 1.000 Punkte gefallen und hält sich aktuell nur noch knapp über der Marke von 15.000 Punkten. Insbesondere die Kurse schnell wachsender Technologieunternehmen stehen unter Druck. Diese Aktien waren es auch, die in den letzten beiden Jahren besonders stark gestiegen sind. Aber der Ausverkauf drückt auf die Stimmung der Anleger und zieht dadurch auch andere Aktien mit in die Tiefe.

Diese Aktien widersetzen sich dem Abwärtstrend

Deshalb ist es umso wichtiger, sein Depot mithilfe solider Dividendenaktien wetterfest zu machen. Hier sind zwei Aktien, die verhältnismäßig günstig bewertet sind und eine ordentliche Dividende bieten.

Ganz weit oben auf der Liste sollte man die Aktie der Allianz stehen haben. Die Allianz ist einer der größten Dividendenzahler im DAX. Im letzten Jahr hat der Münchener Versicherungskonzern 9,60 Euro je Aktie ausgezahlt. Beim aktuellen Aktienkurs von 222,25 Euro ergibt das eine sehr gute Rendite von 4,3 % (Stand 04.02.2022, relevant für alle Kurse).

In diesem Jahr wird die Ausschüttung mit hoher Wahrscheinlichkeit noch ein gutes Stück höher liegen. Denn die erst vor wenigen Wochen neu formulierte Dividendenpolitik sieht eine Ausschüttung von 50 % des um Sondereffekte bereinigten Gewinns vor. Aber selbst wenn der Gewinn in einem Jahr mal nicht steigen sollte, wird die Ausschüttung um mindestens 5 % angehoben.

In diesem Jahr kann also mit mindestens 10 Euro Dividende gerechnet werden. Noch dazu kauft die Allianz regelmäßig eigene Aktien zurück. Allein in der zweiten Jahreshälfte 2021 hat die Allianz eigene Aktien im Wert von 750 Mio. Euro zurückgekauft.

Dass sich die Aktie hervorragend als Stabilisator im Aktiendepot eignet, zeigt auch der Blick auf die Aktienkursentwicklung in den letzten Wochen. Seit Jahresbeginn hat sich die Aktie dem allgemeinen Abwärtstrend widersetzt und schon 7 % zugelegt. Trotzdem ist die Aktie noch relativ günstig. Denn schon in den ersten drei Quartalen lag der Gewinn je Aktie bei 16,51 Euro. Im Gesamtjahr könnte das Ergebnis also jenseits von 20 Euro je Anteilsschein gelegen haben. Damit zahlt man aktuell nur etwa das 11-Fache des Gewinns.

Eine weitere starke Dividendenaktie, die seit Jahresbeginn an Wert zulegen konnte, ist die BASF-Aktie. Seit Jahresbeginn hat der Aktienkurs um knapp 8 % auf aktuell 66,71 Euro zugelegt.

BASF kann zudem auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Die finalen Zahlen werden erst Ende des Monats bekannt gegeben, aber anhand der letzten Prognose lässt sich sagen, dass der Gewinn je Aktie etwa 6 Euro erreicht haben dürfte. Damit zahlt man auch in diesem Fall nur etwa das 11-Fache des Gewinns.

Auch aus Sicht des Managements ist die Aktie offenbar günstig bewertet. Denn vor wenigen Wochen wurde ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 3 Mrd. Euro gestartet. Damit können beim aktuellen Kurs etwa 5 % der ausstehenden Aktien eingezogen werden.

Deshalb kann man wohl fest davon ausgehen, dass die Dividende mindestens auf dem Vorjahresniveau von 3,30 Euro konstant gehalten wird. Schon das würde eine Rendite von knapp 5 % bedeuten. Wahrscheinlich wird BASF aber sogar noch etwas drauflegen und die Rendite damit noch weiter steigen.

Dennis Zeipert besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

