2 dividendenstarke ETFs unter 10 Euro!

Aktien und Dividendenaktien unter der magischen Marke von 10 Euro vereinen stets eine hohe Aufmerksamkeit auf sich. Womöglich hängt das damit zusammen, dass man als Investor bei einem so niedrigen Einstandspreis mehr Anteile kaufen kann. Allerdings ist mehr natürlich nicht immer unbedingt besser.

Wie auch immer, heute wollen wir mal sehen, ob das Thema auch mit ETFs funktioniert. Werfen wir in diesem Sinne einen Foolishen Blick auf zwei spannende Passivfonds, deren Kurse derzeit unter 10 Euro liegen und die dennoch ein attraktives, dividendenstarkes Gesamtpaket mitbringen.

1) iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist.)

Ein erster Passivfonds, der in diese Kategorie passt, ist zunächst der ausschüttende iShares Core FTSE 100 UCITS. Hinter diesem Namen verbirgt sich im Endeffekt ein Vertreter, mit dem Investoren Zugang zu den 100 größten britischen Aktien erhalten. Eben jenen des FTSE 100, der gleichzeitig der Name des zugehörigen Leitindex ist.

All das gibt es derzeit zu einem vermeintlich attraktiven Preis von 8,74 Euro (18.12.2019, maßgeblich für alle Kurse), wobei es natürlich der Wert sein sollte, der hier über die Qualität entscheidet. Allerdings gibt es auch hier einige attraktive Dinge, die Investoren über diesen Passivfonds wissen sollten.

Einerseits bietet dieser britische Querschnitt nämlich eine hohe Dividendenrendite. Auf Basis des aktuellen Kursniveaus und der Ausschüttungen für die vergangenen zwölf Monate in Höhe von 0,38 Euro beläuft sich hier die Dividendenrendite auf 4,48 %, was für einen breiten Index alles andere als verkehrt ist. Das liegt jedoch vornehmlich an der Tatsache, dass die britische Wirtschaft so manche zyklische Akteure (unter anderem aus dem Ölbereich) hervorgebracht hat, die hier mit hohen und zugleich jedoch auch zuverlässigen Ausschüttungen glänzen können.

Diesen interessanten dividendenstarken Mix gibt es dabei für eine Gesamtkostenquote von vergleichsweise günstigen 0,07 %. Durchaus einen näheren Blick wert bei einem ETF unter 10 Euro, der hier einen dividendenstarken Zugang zu marktüblichen britischen Renditen ermöglicht.

2) Alerian MLP ETF

Ein zweiter, womöglich attraktiver Passivfonds unter 10 Euro ist außerdem noch der Alerian MLP ETF. Hinter diesem Namen verbirgt sich im Endeffekt ein passiver Fonds, der seinen Investoren Zugang zu sogenannten „Midstream Limited Partnerships“, kurz MLPs, ermöglicht. Definitiv ein interessanter Ansatz, der von Natur aus starke Dividenden mitbringt.

MLPs sind nämlich Aktien, die auf US-amerikanischen Infrastrukturprojekten wie Pipelines fußen. Im Gegenzug für gewisse Privilegien, die aus diesem Status resultieren, sind die MLPS ebenfalls zu hohen Ausschüttungen verpflichtet. Mindestens 90 % sind dabei die Regel.

So ist es nicht verwunderlich, dass der ETF aus dem Hause Alerian derzeit mit einer quartalsweisen Ausschüttung in Höhe von 0,195 US-Dollar glänzen kann, was bei einem derzeitigen Kursniveau von 8,53 US-Dollar (übrigens unter 10 Euro) einer Dividendenrendite in Höhe von 9,14 % entsprechen würde. Gewiss ein spannender Einkommens-Boost, der hier möglich ist.

Mit einer jährlichen Gesamtkostenquote von 0,85 % ist dieser Fonds zwar vergleichsweise teuer. Dafür entgehen Investoren hier allerdings der komplizierten Besteuerung dieser privilegierten MLPs, da die Besteuerung auf Fondsebene stattfindet und kein pauschaler Abzug in Höhe von 39,6 % erfolgt, der im Rahmen einer US-Einkommenssteuererklärung wiedergeholt werden kann. Das ist daher definitiv eine spannende und aufwandsarme Möglichkeit, um in der Welt der sogenannten Midstream Limited Partnerships investiert zu sein. Und es ist nicht zuletzt ein ETF unter 10 Euro.

Etwas für dich dabei?

Wie wir daher unterm Strich sehen können, existieren nicht bloß Aktien unterhalb der Marke von 10 Euro, sondern auch ETFs und Passivfonds. Die spannende Frage dürfte nun jedoch sein, ob hier etwas für dich dabei ist. Doch bedenke: Der Preis ist nicht alles was zählt und gerade bei einem ETF-Ansatz sollte auch der jeweilige Inhalt ausschlaggebend sein.

