2 fantastische Wachstumsaktien, die du im nächsten Crash kaufen möchtest

Fantastische Wachstumsaktien sind prädestiniert dafür, in einem Crash langfristig attraktiver zu werden. Die eigentliche Frage ist jedoch nicht, ob ein solcher Crash kommt. Nein, sondern eigentlich bloß wann.

Fest steht schließlich: Alle Jubeljahre gibt es immer mal eine hochvolatile Phase. Oder, wie Warren Buffett es treffend formuliert hat: Dunkle Wolken ziehen auf und vernebeln den kurzfristigen Horizont. Das, was sie jedoch mit sich bringen, ist Gold, und Foolishe Investoren setzen wichtige Weichen, um das Gold bestmöglich einzusammeln.

Lass uns daher heute positiv auf einen nächsten Crash blicken. Beziehungsweise auf die Frage, welche fantastischen Wachstumsaktien man als Investor in dieser Zeit vielleicht kaufen sollte.

Fantastische Wachstumsaktie: Sea Limited

Eine erste fantastische Wachstumsaktie, die im nächsten Crash deutlich attraktiver werden dürfte, ist zunächst die von Sea Limited. Der Name sagt dir nix? Macht wenig: Immerhin operiert der Konzern hauptsächlich in Südostasien. Einer großen Region, in der langfristig eine Menge Potenzial vorhanden sein dürfte.

Sea Limited bringt als fantastische Wachstumsaktie inzwischen mindestens drei starke Trends mit, die langfristig Potenzial besitzen. Mit dem Garena-Segment ist der Konzern im Feld der Videospiele, vor allem im mobilen Bereich, vertreten. Im gesamten vierten Quartal lag der Umsatz in der Entertainment-Sparte bei 1,0 Mrd. US-Dollar, wobei das Wachstum bei 111 % gelegen hat.

Aber auch im E-Commerce ist Sea Limited vertreten. Mit Shopee ist der führende Onlinemarktplatz ein Teil des Gesamtkonzerns. Hier kletterte der Umsatz im letzten Quartal um 178 % auf 842 Mio. US-Dollar. Wirklich eine starke operative Ausrichtung. Künftig kommen außerdem vermehrt digitale Zahlungsdienstleistungen dazu. Das könnte ein gigantisches Ökosystem kreieren.

Sea Limited wird derzeit mit einem Börsenwert von 117,6 Mrd. US-Dollar bewertet, was gewiss nicht preiswert ist. Im nächsten Crash könnte diese fantastische Wachstumsaktie jedoch wieder deutlich günstiger werden.

Fantastische Wachstumsaktie: Intuitive Surgical

Eine weitere fantastische Wachstumsaktie, die im nächsten Crash viel Potenzial besitzen kann, ist außerdem Intuitive Surgical. Auch dieser Name muss dir nicht geläufig sein. Allerdings setzt der US-Konzern auf robotergestützte Systeme, um Chirurgen Operationen zu erleichtern. Mit den Da-Vinci-Apparaturen existiert schon heute ein erster Kassenschlager für Hernien-Operationen, Prostata-Behandlungen oder kleinere gynäkologische Eingriffe. Das kann langfristig noch ausgedehnt werden.

Intuitive Surgical dürfte langfristig von einem starken Ökosystem profitieren. Auch, weil inzwischen die Anzahl der ausgelieferten Da-Vinci-Apparaturen bei fast 6.000 Einheiten liegt. Das könnte dazu führen, dass sich der US-Konzern frühzeitig im Markt der digitalen Gesundheitslösungen etabliert. Sowie, dass auch zukünftige Lösungen aus dem Hause von Intuitive Surgical langfristig Anklang finden.

Die Wachstumsgeschichte von Intuitive Surgical ist COVID-19-bedingt ein wenig ins Stocken geraten. Wohl auch, weil die Investitionsbereitschaft zuletzt ein wenig zurückging. Ein Crash könnte jedoch eine attraktive Möglichkeit sein, bei dieser fantastischen Wachstumsaktie mit Discount zuzuschlagen. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt jedenfalls bei ca. 84 Mrd. US-Dollar. Günstiger könnte das gewiss eine spannende Ausgangslage sein.

Etwas für dich dabei?

Die Aktien von Sea Limited und Intuitive Surgical stufe ich daher als fantastische Wachstumsaktien ein. Auf meiner Watchlist sind die Anteilsscheine entsprechend relativ weit oben. Ob das bei dir auch so ist? Eine andere Frage, jedoch eine, die du dir jetzt vielleicht stellen solltest.

The post 2 fantastische Wachstumsaktien, die du im nächsten Crash kaufen möchtest appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Sea Limited. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Intuitive Surgical und Sea Limited und die folgenden Optionen: Long January 2022 $580 Call auf Intuitive Surgical und Short January 2022 $600 Call auf Intuitive Surgical.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images