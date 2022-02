2 Gründe, warum Elon Musk den Dogecoin nicht retten kann

Der Dogecoin hat nur einen begrenzten Nutzen in der realen Welt und steht im Wettbewerb mit anderen Meme-Coins.

Die Werbemaßnahmen von Elon Musk können den unaufhaltsamen Niedergang des Vermögenswerts nicht aufhalten.

Wichtige Punkte

Letzten Dienstag kündigte Teslas CEO Elon Musk an, dass er ein McDonald’s Happy Meal im Fernsehen essen würde, wenn die Restaurantkette Dogecoin (WKN:DOGE-EUR) als Zahlungsmittel akzeptieren würde. Der Tweet ist der jüngste von vielen versuchen des Milliardärs, den Dogecoin-Kurs zu beeinflussen, und ließ die Bewertung des Vermögenswerts für einige Stunden um 8 % ansteigen, bevor diese Gewinne umgehend wieder zunichte gemacht wurden.

Obwohl Elon Musk in der Vergangenheit die Kryptowährungsmärkte beeinflusst hat, scheint seine Macht zu schwinden, da die Investoren anfangen, Fundamentaldaten über unbegründete Hypes zu stellen. Lasst uns herausfinden, warum Elon Musk den unaufhaltsamen Absturz des Dogecoin nicht aufhalten kann.

1. Dogecoin steht im Wettbewerb mit anderen Meme-Coins

Die Preise für Kryptowährungen sind im Sinkflug und die Gesamtbewertung des Marktes ist seit dem Höchststand von 2,9 Billionen US-Dollar Anfang November um 45 % gesunken. Aber die Probleme des Dogecoin begannen schon viel früher. Der Wert erreichte im Mai sein Allzeithoch von 0,74 US-Dollar und ist jetzt um 81 % auf 0,14 US-Dollar gefallen.

Der Absturz könnte auf die Konkurrenz zurückzuführen sein

Dogecoin ist nicht mehr die einzige Meme-Währung. Musks Versuche, den Dogecoin zu promoten, haben eine weitere Generation von Nachahmern hervorgebracht, die sorgfältig darauf bedacht sind, das Markenzeichen (die Hunderasse Shiba Inu) zu imitieren und vom Musk-Hype zu profitieren. Als Musk im Juni twitterte: „Mein Shiba-Inu-Welpe wird Floki heißen“ (eine Bemerkung, mit der er vermutlich den Dogecoin ankurbeln wollte), schoss der konkurrierende Shiba-Inu-Token stattdessen in die Höhe - laut CNN stieg er bis Ende Oktober um über 60.000.000 %.

Shiba Inu bietet im Vergleich zu Dogecoin auch erweiterte Funktionen. Und als Ethereum-basierter Vermögenswert ist er programmierbar. Die Entwickler behaupten, an einem Metaverse-Konzept namens Shiberse zu arbeiten, um den Nutzer eine „immersive Erfahrung“ zu bieten.

2. Dogecoin ist ein schlechter Wertspeicher

Die Probleme des Dogecoin beschränken sich nicht nur auf seine begrenzten Einsatzmöglichkeiten. Der Coin hat auch einige beunruhigende Eigenschaften, die verhindern, dass er gut als Wertspeicher funktioniert. Laut coinmarketcap.com beläuft sich das Angebot an Dogecoin derzeit auf etwa 133 Milliarden und soll jährlich um 5 Milliarden steigen - für immer. Musk glaubt, dass die Inflation gut ist, weil sie „die Leute zum Ausgeben ermutigt“. Aber für Investoren ist das eine schlechte Nachricht.

Kryptowährungen werden zwar von der breiten Masse angenommen, sind aber wegen der Volatilität im Handel nicht weit verbreitet. Die Annahme von Dogecoin würde Händler einem extremen Wechselkursrisiko aussetzen. Und während einige diese Unsicherheit in einer Hausse tolerieren, wird es zu einem schlechten Geschäft, wenn die Preise einbrechen. Vor diesem Hintergrund ist es ziemlich klar, warum McDonald’s nicht auf das Angebot von Musk eingegangen ist, Dogecoin zu akzeptieren.

Setze auf Fundamentaldaten - nicht auf Hype

Dogecoin zeigt, wie unhaltbar der Hype ist. Während Musks Anpreisen anfangs sehr effektiv war, fällt es jetzt flach, da sich die Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt verschlechtert hat und die Investoren den Fundamentaldaten den Vorzug geben. Dogecoin war der erste populäre Meme-Coin, aber die Konkurrenz und die schlechten Fundamentaldaten haben ihn ins Abseits befördert.

Der Artikel 2 Gründe, warum Elon Musk den Dogecoin nicht retten kann ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

