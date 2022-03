2 günstige Top-Aktien, in die man jetzt noch 3.000 Euro investieren kann

In günstige Top-Aktien 3.000 Euro investieren: Welche Aktie ist überhaupt preiswert? Zwar gibt es auch Tech- oder Growth-Aktien, allerdings wollen wir uns heute wirklich einmal auf die Value-Schnapper konzentrieren, die gemessen an fundamentalen Kennzahlen klar preiswert erscheinen.

Meine günstigen Top-Aktien für heute sind Medical Properties und Berkshire Hathaway. Beide verdienen langfristig orientiert für mich einen näheren Blick. Oder auch eine Investition. Aber das bleibt letztlich natürlich deine finale Entscheidung.

Günstige Top-Aktie: Medical Properties

Medical Properties ist die erste günstige Top-Aktie. Alleine mit Blick auf die fundamentalen Kennzahlen erkennen wir, dass diese Aktie wirklich weit entfernt von teuer ist. Bei einem derzeitigen Aktienkurs von 20,50 US-Dollar und Funds from Operations von zuletzt 0,47 US-Dollar im Quartal läge das Kurs-FFO-Verhältnis derzeit bei gerade einmal 10,9. Außerdem liegt die Dividendenrendite bei einer Quartalsdividende von 0,29 US-Dollar bei starken 5,65 %.

Allerdings sind nicht nur die oberflächlichen Kennzahlen dieser günstigen Top-Aktie preiswert. Es gibt auch ein beständiges Wachstum. Erneut hat das Management von Medical Properties zu Anfang dieses Jahres die Dividende je Aktie um einen US-Cent erhöht, was einem Dividendenwachstum von über 3 % entsprochen hat. Die Funds from Operations je Aktie kletterten zuletzt um 14,6 %, was ohne Zweifel ein solides zweistelliges Wachstum ist.

Medical Properties glänzt daher mit einer Top-Bewertung für eine Aktie und einer soliden operativen Stärke. Als Real Estate Investment Trust mit einem Fokus auf das Gesundheitswesen existiert ein stabiler Kern. Einziger Wermutstropfen: die Verschuldung, aber bei einem Ausschüttungsverhältnis von 61,7 % auf normalisierter Basis mache ich mir hier keine Sorgen.

Berkshire Hathaway: Unter Buffett-Niveau?

Berkshire Hathaway ist für mich eine zweite günstige Top-Aktie, die einen näheren Blick verdient hat. Mein Foolisher Kollege Marlon hat zuletzt den inneren Wert sehr einfach, aber zielführend berechnet. Tja, was soll ich sagen? Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen, was die Zahlen angeht. Ein gutes Beispiel dafür, dass das Bewerten von Aktien nicht schwierig sein muss.

Aber riskieren wir noch einen Blick auf eine andere Kennzahl: den von Warren Buffett selbst sehr häufig ins Spiel gebrachten Buchwert je Aktie. Diese Kennzahl lag zum Ende des Jahres 2021 bei 223,46 US-Dollar. Mit einem momentanen Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,53 liegt der innere Wert der Aktie lediglich leicht oberhalb der Marke, die Warren Buffett favorisiert. Offensichtlich kauft das Orakel von Omaha jedoch weiterhin eigene Aktien zurück, was den inneren Wert jeder ausstehenden Aktie weiter erhöhen dürfte.

Berkshire Hathaway ist zudem eine günstige, zeitlose Top-Aktie, die schon heute ein breites Portfolio von verschiedenen Beteiligungen und verbundenen Unternehmen besitzt. Auch das kann langfristig orientiert konsequent den Wert für Investoren steigern und solide Renditen ermöglichen.

