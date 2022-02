2 gute Gründe, den Einbruch von Meta Platforms zu kaufen

Das Metaverse könnte bis 2030 eine Chance von 1,6 Billionen US-Dollar sein.

Diese Chance übertrifft das Geld, das Metas Reality Labs für den Aufbau des Metaverse verbrennt.

Wichtige Punkte

Meta Platforms, die Muttergesellschaft der beliebten Social-Media-Apps Facebook, Instagram und WhatsApp, gab am 2. Februar die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2021 bekannt. Die Anleger waren alles andere als erfreut über den erheblichen Cash-Burn im Segment Reality Labs, das sich auf den Aufbau des Metaverse konzentriert, und über die schwächer als erwartet ausgefallene Prognose.

Der Aktienkurs von Meta fiel nach der Veröffentlichung des Berichts im nachbörslichen Handel um 22 % (und ist seitdem weiter gesunken), aber es gibt gute Argumente dafür, dass die Anleger diese Schwäche nutzen sollten. Die tadellose Erfolgsbilanz des Unternehmens legt nahe, dass es den Vertrauensvorschuss verdient, insbesondere angesichts der bevorstehenden Chancen.

Hier sind zwei wichtige Gründe, die für einen Kauf sprechen.

1. Das riesige Potenzial des Metaverse ist die Milliardeninvestitionen wert

Meta Platforms ist das größte Social-Media-Unternehmen der Welt. Allein Facebook wird jeden Monat von 2,91 Mrd. Menschen genutzt - das sind erstaunliche 36 % der gesamten Weltbevölkerung. Dennoch weigert sich das Unternehmen, in Selbstgefälligkeit zu verfallen, wie seine beträchtlichen (und steigenden) Investitionen in das Metaverse zeigen.

Diese neue virtuelle Welt wird von Metas Reality Labs aufgebaut, die das Unternehmen jetzt getrennt von den übrigen Plattformen ausweist. Das Unternehmen geht davon aus, dass seine Nutzer in Zukunft als virtuelle Avatare von sich selbst im Metaverse existieren werden, wo sie sich zu verschiedenen Erlebnissen teleportieren und Vorräte an digitalen Waren mit sich führen können. Das ist eine große finanzielle Chance für Meta Platforms, denn das Metaversum könnte eine eigene, sich selbst tragende Wirtschaft haben.

Doch als das Unternehmen sein Ergebnis zum vierten Quartal 2021 bekannt gab, waren die Investoren überrascht, wie viel Geld in dieses Projekt investiert wurde.

Kennzahl 2019 2020 2021 Reality Labs Nettoverlust (4,5 Mrd. USD) (6,6 Mrd. USD) (10,1 Mrd. USD)

DATENQUELLE: META PLATFORMS

Während das Reality-Labs-Segment immer mehr Geld zu verlieren scheint, spielt Meta Platforms auf lange Sicht. Eine Schätzung von Bloomberg Intelligence geht davon aus, dass das Metaverse bis zum Jahr 2024 einen Wert von 800 Mrd. US-Dollar haben wird, der sich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 12,4 % allein bis zum Ende dieses Jahrzehnts auf 1,6 Billionen US-Dollar verdoppeln könnte. Die 10,1 Milliarden US-Dollar, die Reality Labs im Jahr 2021 verloren hat, sind also nur ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zum zukünftigen Umsatzpotenzial.

2. Die Aktie ist ein großer Wert

Trotz des großen Engagements von Meta beim Aufbau des Metaversums verdient das Unternehmen als Ganzes sehr viel Geld. Für das Gesamtjahr 2021 meldete es 39,3 Mrd. US-Dollar an Betriebseinnahmen, was einem Gewinn pro Aktie von 13,77 US-Dollar entspricht.

Die Aktie wird derzeit mit 239 US-Dollar gehandelt, was einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von nur 17,1 entspricht. Das ist 50 % billiger als der technologieorientierte Nasdaq-100-Index, der mit einem KGV von 33,7 gehandelt wird. Meta hat in den letzten zehn Jahren ein hervorragendes Umsatz- und Gewinnwachstum erzielt, was wahrscheinlich eine viel höhere Bewertung der Aktie rechtfertigt.

Kennzahl 2011 2021 CAGR Umsatz 3,7 Mrd. USD 117,9 Mrd. USD 41 % Gewinn pro Aktie 0,46 USD 13,77 USD 40 %

DATENQUELLE: META PLATFORMS; CAGR = DURCHSCHNITTLICHE JÄHRLICHE WACHSTUMSRATE

Doch abgesehen von der Vergangenheit könnte es auf kurze Sicht holprig werden, da Meta mit den jüngsten Änderungen der Datenschutzrichtlinien für Apples iOS und Alphabets Google Andriod OS zu kämpfen hat, die es Werbetreibenden erschweren, die gewünschten Zielgruppen genau anzusprechen. Dies und die anhaltenden Probleme in der Lieferkette, die die Bereitschaft der Unternehmen, Geld für Marketing auszugeben, beeinträchtigen, haben Meta dazu veranlasst, eine vorsichtige Prognose zum ersten Quartal 2022 abzugeben.

Es gibt noch eine weitere Sorge. Facebook verzeichnete den ersten Quartalsrückgang bei den täglich aktiven Nutzern in der Geschichte des Unternehmens, und obwohl es sich nur um einen Rückgang von 0,05 % handelte, zeigt dies, wie schwierig es ist, Wachstum für eine Plattform mit über 1,9 Mrd. Nutzern zu generieren. Positiv ist jedoch, dass Meta im vierten Quartal einen durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer von 9,39 US-Dollar verzeichnete, den höchsten seit mindestens zwei Jahren.

Fazit für Investoren

Meta ist ein unglaublich innovatives Unternehmen, sodass Probleme wie Ad Targeting und kurzfristige Probleme in der Lieferkette mit genügend Zeit überwunden werden dürften. Dies spricht für einen langfristigen Investitionsansatz, insbesondere angesichts der Chancen, die sich im Metaverse bieten. Wenn die neue virtuelle Welt so groß wird, wie einige Schätzungen vermuten lassen, könnte die zukünftige Performance des Unternehmens alles übertreffen, was es in der Vergangenheit erreicht hat. Daher könnte der Kauf von Meta Platforms-Aktien in dieser Phase des Abschwungs ein entscheidender Schritt für dein Portfolio sein.

Der Artikel 2 gute Gründe, den Einbruch von Meta Platforms zu kaufen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.Dieser Artikel wurde von Anthony Di Pizio auf Englisch verfasst und am 04.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Anthony Di Pizio besitzt keine der genannten Aktien.

Suzanne Frey, eine Führungskraft bei Alphabet, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Randi Zuckerberg, eine ehemalige Direktorin für Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook und Schwester von Mark Zuckerberg, dem CEO von Meta Platforms, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Alphabet (A-Aktien), Apple und Meta Platforms, Inc. The Motley Fool empfiehlt Alphabet (C-Aktien) und empfiehlt die folgenden Optionen: long März 2023 $120 Calls auf Apple und short März 2023 $130 Calls auf Apple.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: The Motley Fool