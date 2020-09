2 „kleinere“ Warren-Buffett-Aktien, die dir einen reichen, frühen Ruhestand ermöglichen können!

Können Aktien von Warren Buffett dir helfen, reich in den Ruhestand zu gehen? Ja, sie können es. Allein Berkshire Hathaway könnte beispielsweise eine interessante Wahl für einen langfristigen Vermögensaufbau sein. Allerdings befinden sich in den Reihen des Orakels von Omaha auch viele qualitative Dividendenaktien, die dich mit regelmäßigen passiven Einkünften versorgen.

Werfen wir in diesem Sinne heute einen näheren Blick auf zwei Aktien, die zu letzterem Kreis dazugezählt werden können. Und die dir starke, defensive und vor allem historisch zuverlässige Dividendenauszahlungen ermöglichen. Wobei diese beiden Buffett-Beteiligungen eher kleinerer Natur sind. Das muss sie jedoch nicht zwangsläufig weniger interessant werden lassen.

1. Johnson & Johnson

Eine erste Aktie, die sich beispielsweise noch geringfügig im Portfolio von Warren Buffett befindet, ist die von Johnson & Johnson. Nach Angaben der Onlineplattform Gurufocus hielt das Orakel von Omaha bei Berkshire Hathaway zuletzt 321.100 Aktien an dem US-amerikanischen Pharma- und Hygienekonzern. Das entspricht bei einem derzeitigen Aktienkurs von 153,64 US-Dollar (28.08.2020, maßgeblich für alle Kurse) einem Gegenwert von ca. 50 Mio. US-Dollar. Wie gesagt: Eher eine kleine Beteiligung.

Johnson & Johnson ist allerdings ein inzwischen legendärer Dividendenzahler: Seit nunmehr 58 Jahren in Folge steigert das Management die eigene Dividende konsequent jedes Jahr. Damit gehört die Aktie nicht nur zum Kreis der Dividendenaristokraten. Nein, sondern sogar zu den königlichen Ausschüttern, die bislang eher in begrenztem Maße vorhanden sind.

Wer glaubt, dass diese Dividendenhistorie qualitative Spuren hinterlässt, der irrt sogar gewaltig: Alleine bei der letzten Erhöhung der Ausschüttungssumme steigerte Johnson & Johnson die Quartalsdividende von zuvor 0,95 US-Dollar auf 1,01 US-Dollar. Das entspricht einem Wachstum von ca. 6 %. Beim derzeitigen Aktienkurs winkt zwar lediglich eine Dividendenrendite von 2,62 %. Allerdings könnte das Dividendenwachstum langfristig zu einem bedeutend höheren Wert führen.

2. Procter & Gamble

Eine zweite, ebenfalls eher kleinere Aktie im Portfolio von Buffett und Berkshire Hathaway ist Procter & Gamble. Ebenfalls gemäß der Informationen von Gurufocus saß das Orakel von Omaha per Ende des zweiten Quartals auf 315.400 Aktien an dem US-amerikanischen Konsumgüterkonzern. Das entspricht bei einem derzeitigen Kursniveau von 138,77 US-Dollar einem Gegenwert von ca. 43,7 Mio. US-Dollar. Auch das sind eher Peanuts im milliardenschweren Portfolio von Berkshire Hathaway.

Trotzdem ist die Dividende von Procter & Gamble ebenfalls bemerkenswert stark und konstant. Das könnte auch hier den Mix für einen idealen Ruhestand formen: Seit inzwischen 64 Jahren in Folge erhöht der US-Konzern schließlich bereits jährlich die eigene Dividende. Auch die Aktie von P&G, wie sie in Kurzform genannt wird, gehört damit zum Kreis der Dividendenkönige.

Derzeit zahlt Procter & Gamble 0,7907 US-Dollar aus, wobei die Dividende ebenfalls um starke 6 % im Vergleich zu vorher gestiegen ist. Beim derzeitigen Kursniveau ergibt sich bei der P&G-Aktie eine Dividendenrendite von 2,27 %. Auch das könnte mitsamt dem Dividendenwachstum ein Mix sein, der dich reicher und mit starken passiven Einkünften in den Ruhestand schickt.

Starke Dividendenaktien bei Warren Buffett!

Warren Buffett besitzt daher definitiv starke Aktien und manche können dir helfen, reich in den Ruhestand zu gehen. Die Aktien von Johnson & Johnson und von Procter & Gamble mögen zwar vergleichsweise kleine Positionen sein. Sie könnten allerdings langfristig interessant und dividendenstark für dich sein. Ein näherer Blick könnte sich jedenfalls anbieten, und wenn es bloß für die Watchlist ist.

