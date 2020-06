2 Milliarden Euro! Wie die NEL-Aktie sich noch einmal verdoppeln könnte

Der einstige Pennystock NEL ist in den letzten Tagen geradezu explodiert und über die Marke von 2 Mrd. Euro Börsenwert hinausgeschossen. Damit lässt NEL den Windkraftpionier Nordex locker hinter sich - und an dieser Stelle muss noch lange nicht Schluss sein. Doch was genau müsste eigentlich passieren, damit sich die Aktie ein weiteres Mal verdoppelt?

Was die Aktie antreibt

Noch vor ein bis zwei Jahren waren die Zweifler deutlich in der Überzahl, was die Zukunft der Wasserstoffwirtschaft angeht. Das sei ineffizient, brauche eine viel zu aufwendige Infrastruktur und überhaupt gäbe es gar nicht genug teures Edelmetall, um all die Elektrolyseanlagen und Brennstoffzellen zu bauen, die letztlich notwendig wären.

Das Blatt wendet sich nun. Forschung, Wirtschaft und Politik ziehen an einem Strang, um die Hindernisse koordiniert aus dem Weg zu räumen. Anfang Juni skizzierte die Bundesregierung endlich ihre lang erwartete Wasserstoffstrategie. Als Teil des 130 Mrd. Euro schweren Zukunftspakets sollen rund 9 Mrd. Euro zum Anschieben der Wasserstoffwirtschaft dienen und bis 2030 mindestens 5 Gigawatt installierte Elektrolysekapazität entstehen.

In anderen Regionen wie Skandinavien, Frankreich, China oder Japan bestehen ebenfalls ambitionierte Pläne und eine Reihe von Konzernen wie etwa Hyundai, Bosch oder Siemens macht Druck. Gleichzeitig kommen immer mehr Anwendungsbereiche aus dem Pilotstadium heraus. Wasserstoffzüge sollen bald auch in Italien fahren, die Planungen für Schiffe mit Brennstoffzellen sind weit vorangeschritten und Nikola hat endlich den lange erwarteten ersten Großauftrag für Elektrolysesysteme im Umfang von 30 Mio. US-Dollar an NEL vergeben.

We are so proud to have reached this landmark milestone with @nikolamotor and look forward to supporting our partner in the years to come @nelhydrogen @nikolatrevor $NKLA Enjoy your first day on Nasdaq Das könnte Sie auch interessieren