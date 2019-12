2 missverstandene Dividendenaktien, die jetzt einen Blick wert sind!

Bei Dividendenaktien gibt es grundsätzlich Befürworter und Gegner eines solchen Ansatzes. Die einen verweisen dabei regelmäßig auf die durchaus vorhandenen Vorteile eines ausschüttenden Ansatzes, die eigentlich wenig bestreitbar sind.

Andere lehnen es hingegen ab, sich bloß auf Ausschütter zu konzentrieren, auch weil es in der Welt von Aktien und Börse durchaus andere attraktive Chancen geben mag, die einem bei zu viel Spezifikation durch die Lappen gehen würden.

Unbestreitbar ist in meinen Augen jedenfalls, dass es auch im Kreis der Dividendenaktien einige Ausschütter gibt, die derzeit vom Markt vollkommen falsch eingeschätzt werden. Schauen wir im Folgenden daher einmal, warum die Aktien von Tanger Factory Outlet und Walt Disney zu diesem Kreis dazugehören könnten.

Tanger Factory Outlet: Hohe Rendite als Chance!

Eine erste Aktie, bei der die derzeitige Dividendenrendite eher auf eine Warnung schließen lässt, ist zunächst die von Tanger Factory Outlet. Der US-amerikanische REIT zahlt gegenwärtig eine inzwischen aristokratische und somit sehr verlässliche Dividende in Höhe von 0,355 US-Dollar pro Quartal an die Investoren aus. Bei einem derzeitigen Kursniveau von 14,90 US-Dollar entspräche das einer ziemlich hohen Rendite von 9,53 %. Eine Warnung?

In meinen Augen eher nicht, denn es könnten hier durchaus die Chancen überwiegen. Viele Investoren scheinen bei Tanger nämlich davon auszugehen, dass der E-Commerce dem Betreiber von Outletcentern ein schnelles Ende bereiten wird. Ansonsten dürfte eine solch hohe Dividendenrendite wohl kaum zu erklären sein.

Allerdings könnte dieser Blickwinkel einige Schwachstellen besitzen. Auch wenn der E-Commerce schließlich auf dem Vormarsch ist, bilden günstige Outletcenter hier wohl eher eine Ausnahme sowie eine möglicherweise letzte Bastion gegen den aufkommenden Onlinehandel. Tanger Factory Outlet könnten entsprechend noch viele starke Jahre bevorstehen.

Die momentanen Leerstandsquoten belaufen sich in vielen Centern lediglich auf einen niedrigen einstelligen Prozentbereich, was ebenfalls noch nicht auf operative Probleme schließen lässt. Mit Funds from Operations in Höhe von 2,48 US-Dollar für das letzte Geschäftsjahr und einem daraus resultierenden Ausschüttungsverhältnis von 57 % existiert hier trotz der hohen Dividendenrendite noch viel Spielraum. Möglicherweise bewertet der Markt die Aktie daher gegenwärtig vollkommen falsch, ein näherer Blick könnte sich hier durchaus anbieten.

Walt Disney: Wird das Streaming unterschätzt?

Eine zweite spannende Dividendenaktie, die derzeit vom Markt womöglich falsch eingestuft wird, könnte Walt Disney sein. Das Medienunternehmen ist zwar eher sekundär für seine Dividende bekannt. Bei einem aktuellen Kursniveau von 146,66 US-Dollar und einer Dividende in Höhe von 0,88 US-Dollar pro Halbjahr schüttet Disney jedoch ebenfalls eine Dividendenrendite von 1,2 % aus. Zugegeben, das ist eher schmückendes Beiwerk.

Nichtsdestoweniger könnte der Markt auch hier bei der Beurteilung der aktuellen Chancen fehlgeleitet sein. Der Grund, weshalb die Aktie derzeit nämlich ordentlich für Furore sorgt, hängt mit dem Streaming zusammen. Ein Bereich, in dem der Micky-Maus-Konzern bereits frühe Erfolge feiern konnte.

Die beliebten Inhalte aus dem Maus-Haus werden schließlich schon in mehr als 20 Mio. Haushalte gestreamt und das, obwohl das Angebot erst in sechs Staaten erhältlich ist. Europa wird hier womöglich noch einmal einen ordentlichen Nutzerkreis dazukommen lassen und auch in Asien könnte es alleine in Anbetracht der Bevölkerungsdichte noch starke Chancen geben.

Die noch aktuellen und vergleichsweise konservativen Prognosen eines Nutzeranstiegs auf 60 bis 90 Mio. Streamer bis zum Jahre 2024 könnte deutlich zu schwach sein. Und die Disney-Aktie womöglich unterbewertet.

Womöglich entsteht hier ein neues Netflix, das mit wertvollen Inhalten aus den eigenen Reihen und neuen Zukäufen wie Star Wars, Indiana Jones, ja, sogar die Simpons in den letzten Jahren ein Medienunternehmen sondergleichen geschaffen hat. Außerdem partizipieren Investoren hier noch immer von einem erfolgreichen Filmstudiogeschäft und einer Freizeitsparte, die ebenfalls milliardenschwere Umsätze pro Jahr beisteuert.

Möglicherweise trauen viele Investoren der aktuellen Bewertung nicht so recht, weil Walt Disney bereits mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von rund 240 Mrd. Euro bewertet wird. Es könnte sich jedoch anbieten, einmal zu überlegen, ob das bereits das Maß der Dinge ist.

Falsche Einschätzung = Neubewertung?

In meinen Augen könnte der Markt gegenwärtig einen falschen Blick auf die Aktien von Tanger Factory Outlet und Walt Disney werfen, was durchaus einige Chancen offenbaren könnte. Möglicherweise könnte hier über die kommenden Monate oder Jahre eine Neubewertung anstehen. Ein Szenario, das man als Foolisher Investor auf der Suche nach spannenden (Dividenden-)Aktien einmal durchspielen sollte.

Vincent besitzt Aktien von Tanger Factory Outlet und Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Netflix und Walt Disney. The Motley Fool besitzt die folgenden Optionen: Long Januar 2021 $60 Calls auf Walt Disney und empfiehlt Tanger Factory Outlet Centers.

Motley Fool Deutschland 2019

Foto: Getty Images