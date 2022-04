2 Monster-Wachstumsaktien, die man jetzt kaufen und bis zum Ruhestand halten sollte

Unternehmen werden bis 2025 jährlich 2,8 Billionen US-Dollar für Initiativen zur digitalen Transformation ausgeben.

Snowflake hilft Kunden, Big Data zu verwalten und sinnvoll zu nutzen, indem es Informationen in verwertbare Erkenntnisse umwandelt.

Zscaler ist eine cloudbasierte Sicherheitsplattform, die Unternehmensnetzwerke und -anwendungen beschleunigt und schützt.

Wichtige Punkte

Digitale Transformation (DX) ist ein etwas nebulöser Begriff, der sich auf die ständige Notwendigkeit bezieht, mit der Technologie Schritt zu halten. Unternehmen stehen ständig unter dem Druck, effizienter zu arbeiten, produktiver zu sein und ein besseres Kundenerlebnis zu bieten. Das bedeutet oft, dass veraltete Infrastrukturen und Systeme ersetzt werden müssen, und diese Veränderungen sind teuer. Laut Statista werden die weltweiten DX-Ausgaben bis 2025 auf 2,8 Billionen US-Dollar pro Jahr steigen, gegenüber 1,8 Billionen US-Dollar im Jahr 2022.

Unternehmen wie Snowflake (WKN: A2QB38, -1,34 %) und Zscaler (WKN: A2JF28, 2,70 %) sind gut positioniert, um von diesem Rückenwind zu profitieren, und beide Aktien könnten dich bis zum Ruhestand reicher machen, egal ob in fünf Jahren oder in ein paar Jahrzehnten. Hier ist der Grund dafür.

1. Snowflake: Big-Data-Analysen

Die digitale Transformation hat das IT-Ökosystem von Unternehmen komplexer gemacht. Unternehmen erzeugen jeden Tag eine enorme Menge an Daten, aber in vielen Fällen hat die Verbreitung von Software und vernetzten Geräten zu einem Informationswirrwarr geführt. Die Daten werden häufig in verschiedenen Systemen gespeichert, sowohl vor Ort als auch in der Cloud, was es schwierig macht, diese Daten produktiv zu nutzen. Genau hier kann Snowflake einen Unterschied machen.

Die Snowflake Data Cloud hilft Kunden, ihre Daten zu verwalten und sinnvoll zu nutzen. Bisher haben sich Unternehmen auf eine Vielzahl von Einzellösungen verlassen, zum Beispiel Data-Engineering-Tools für die Datenaufnahme, Data Lakes für die Speicherung und Data Warehouses für die Analyse. Die Data Cloud unterstützt auch die sichere gemeinsame Nutzung von Daten und vereinfacht die Entwicklung datengesteuerter Anwendungen. Noch besser: Snowflake ist infrastrukturneutral, das heißt es funktioniert in allen drei großen öffentlichen Clouds und hat damit einen Vorteil gegenüber Amazon Web Services, Microsoft Azure und Alphabets Google Cloud.

Dieser Wettbewerbsvorteil lässt das Unternehmen wie ein Lauffeuer wachsen. Im vergangenen Jahr konnte Snowflake seinen Kundenstamm um 44 % auf 5.944 Kunden erweitern und der durchschnittliche Kunde gab 78 % mehr aus, was zeigt, dass seine Plattform sehr beliebt ist. Im Gegenzug stiegen die Einnahmen um 106 % auf 1,2 Mrd. US-Dollar und das Unternehmen erwirtschaftete einen freien Cashflow von 57 Mio. US-Dollar, nach einem Verlust von 94 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Das Management schätzt den ansprechbaren Markt auf 90 Mrd. US-Dollar, und Snowflake bringt neue Produkte und Funktionen auf den Markt, um diese Chance zu nutzen. Dazu gehört die kürzlich eingeführte Retail Data Cloud, die eine Reihe von branchenspezifischen Tools umfasst, die Einzelhändlern wie Lowe’s und PepsiCo helfen, Daten zu verwalten und auszutauschen, um wichtige Marketingentscheidungen zu treffen, Lieferketten zu optimieren und das Kundenerlebnis zu personalisieren. Die Retail Data Cloud ist Teil einer wachsenden Zahl von branchenspezifischen Produkten, zu denen auch Lösungen für der Gesundheitsbereich und die Biowissenschaften, Werbung und Medien sowie Finanzdienstleistungen gehören.

Einfach ausgedrückt: Snowflake vereinfacht Big Data, und dieses Wertversprechen dürfte nur noch mehr an Bedeutung gewinnen, wenn Unternehmen mehr Geld in DX investieren. Deshalb ist Snowflake eine clevere Wachstumsaktie, die du bis zu deiner Pensionierung halten kannst.

2. Zscaler: Cybersecurity

Cyberangriffe treten immer häufiger auf. Eine aktuelle Studie von Zscaler zeigt, dass Unternehmens- und Cloud-Infrastrukturen anfälliger sind denn je und dass DX der Schuldige ist. Die Zunahme mobiler Arbeitskräfte, die Einführung von Cloud Computing und die schiere Anzahl der angeschlossenen Geräte haben Unternehmensnetzwerke anfälliger für Hacker gemacht. Zum Glück kann Zscaler helfen.

Seine Cloud-Plattform (Zero Trust Exchange) beschleunigt und schützt Unternehmensnetzwerke und -anwendungen, unabhängig davon, ob sich diese Ressourcen vor Ort oder in der Cloud befinden. Zscaler bietet außerdem Tools für die Überwachung digitaler Erfahrungen und hilft IT-Teams, ihre Infrastruktur in Schuss zu halten. Doch es kommt noch besser: Mit über 150 globalen Rechenzentren ist Zero Trust Exchange die größte Sicherheits-Cloud der Welt, was theoretisch eine bessere Leistung und eine effektivere Erkennung von Bedrohungen für Kunden bedeutet. In diesem Zusammenhang hat das Marktforschungsunternehmen Gartner Zscaler in den letzten elf Jahren als Branchenführer anerkannt.

Dieser Wettbewerbsvorteil hat sich in einer starken Nachfrage niedergeschlagen. Im letzten Quartal verzeichnete Zscaler eine Netto-Bindungsrate von mehr als 125 %, was bedeutet, dass der durchschnittliche Kunde im letzten Jahr 25 % mehr ausgegeben hat. Im Gegenzug stieg der Umsatz um 60 % auf 860 Mio. US-Dollar, und das Unternehmen erwirtschaftete einen freien Cashflow von 193 Mio. US-Dollar, 145 % mehr als im Vorjahr.

Mit Blick auf die Zukunft haben die Aktionäre guten Grund, begeistert zu sein. Zscaler schätzt seine Marktchancen auf 72 Mrd. US-Dollar - mehr als das 83-Fache seines Umsatzes in den letzten zwölf Monaten - und das Unternehmen hat eindeutig eine starke Beziehung zu seinen Kunden aufgebaut, wie der hohe Net Promoter Score (NPS) von über 70 zeigt. Zum Vergleich: Der NPS ist eine Kennzahl, die die Kundenzufriedenheit misst, und der durchschnittliche Software-as-a-Service-Anbieter hat einen NPS von 30.

Kurz gesagt, Zscaler ist ein führendes Unternehmen in einer riesigen Branche und seine Plattform dürfte zunehmend an Bedeutung gewinnen, da Unternehmen mehr Geld für digitale Transformationsprojekte ausgeben. Deshalb könnte dich diese Wachstumsaktie bis zur Rente reicher machen.

Das Kleingedruckte

Angesichts des Rückenwindes und der Marktchancen denke ich, dass Snowflake und Zscaler in den nächsten ein bis zwei Jahrzehnten eine 10-fache Rendite erzielen könnten. Aber keine Investitionsthese ist unumstößlich. Big-Data-Analyse und Cybersicherheit sind hart umkämpfte Branchen, daher müssen Investoren beide Unternehmen im Auge behalten.

Egal, wie sehr du von einer bestimmten Aktie überzeugt bist, es ist klug, ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen und zu pflegen. So ist dein Ruhestand nicht vom Erfolg einiger weniger Unternehmen abhängig.

Der Artikel 2 Monster-Wachstumsaktien, die man jetzt kaufen und bis zum Ruhestand halten sollte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Amazon-Tochter, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Suzanne Frey, eine Führungskraft bei Alphabet, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Trevor Jennewine auf Englisch verfasst und am 07.04.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Trevor Jennewine besitzt Amazon und Zscaler. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Alphabet (A-Aktien), Amazon, Microsoft, Snowflake Inc. und Zscaler. The Motley Fool empfiehlt Alphabet (C-Aktien), Gartner und Lowe's.

