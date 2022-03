2 Nasdaq-100-Aktien, die im März ein Kauf sein könnten

Der Nasdaq 100 hat die anderen großen US-Aktienindizes seit 30 Jahren mühelos geschlagen.

Zwei zu Unrecht abgestrafte Wachstumswerte sind eine perfekte Ergänzung für geduldige Anleger.

In 2 Sätzen

In den letzten 30 Jahren hat der wachstumsorientierte Nasdaq-100-Index die Gewinne des eher nüchternen Dow Jones Industrial Average und des S&P 500 bei Weitem übertroffen. Der Index, der sich aus den 100 größten Nichtfinanzwerten an der Nasdaq zusammensetzt, hat in den letzten drei Jahrzehnten eine Rendite von 4.000 % erzielt. Die anderen beiden Indizes legten im gleichen Zeitraum um etwa 900 % zu.

Selbst in den letzten Drei-, Fünf- und Zehnjahreszeiträumen hat der mit Tech-Wachstumsaktien gespickte Index eine überdurchschnittliche Performance erzielt. Aber Anleger können immer noch Schnäppchen machen, vor allem jetzt, da der Nasdaq 100 in diesem Jahr bereits in den Korrekturbereich vorgedrungen ist. Der Index ist im Jahr 2022 um 12,5 % gesunken, gegenüber einem Rückgang von 6 bzw. 7 % beim Dow und S&P 500.

Zwei Aktien stechen dabei für März ganz besonders als Kauf hervor.

Obwohl ich nicht glaube, dass das Metaverse alles auf den Kopf stellen wird, bin ich immer noch der Meinung, dass die Facebook-Muttergesellschaft Meta Platforms keine Aktie ist, gegen die man wetten sollte. Doch genau das scheint der Markt zu tun.

Die Aktien von Meta haben im Jahr 2022 38 % ihres Wertes verloren, nachdem das Unternehmen den ersten Rückgang der aktiven Nutzer seit 18 Jahren meldete und sagte, dass seine Investitionen in die virtuelle Realität den Cashflow in den nächsten Jahren belasten würden. Dennoch verfügt das Unternehmen nach wie vor über eine große Nutzerbasis bei Facebook, Instagram und WhatsApp. Darüber hinaus dürfte sich Metas Strategie, auf seiner Kurzvideo-Plattform Reels das Engagement über die Monetarisierung zu stellen, langfristig auszahlen, da das Unternehmen gegen TikTok antritt, selbst wenn dies kurzfristig zu einem Umsatzrückgang führt.

Brian Nowak, Analyst bei Morgan Stanley, ist der Meinung, dass Reels bis Ende nächsten Jahres ein Engagement von 15 % (heute 6 %) erreichen und immer noch 12,6 Mrd. US-Dollar an Werbeeinnahmen einbringen kann. Auch wenn ein Großteil davon an die Content Creators ausgezahlt werden wird. Er sieht es als kurzfristige Belastung, aber es gibt „direkte Beweise dafür, dass [Facebook] Reels tatsächlich erfolgreich monetarisieren wird“.

Bloomberg geht außerdem davon aus, dass sich das Metaverse bis 2024 zu einem 800-Milliarden-Dollar-Markt entwickeln wird. Meta entwickelt die Ressourcen, Software und Hardware, um es zu nutzen. Das Unternehmen wird in Kürze die Ergebnisse seiner Reality-Labs-Abteilung veröffentlichen, und seine Oculus-VR-App war während der Weihnachtstage die Nr. 1 unter den mobilen Downloads.

Meta wird nur zum 14-Fachen des Gewinns des nächsten Jahres und des freien Cashflows gehandelt, sodass Anleger die Aktie jetzt kaufen sollten.

Der Chiphersteller Nvidia ist ebenfalls im Metaverse tätig, doch sein eigentliches Geschäft liegt im Bereich Games und Rechenzentren. Die Aktie des Unternehmens ist nach der Veröffentlichung der Ergebnisse ebenfalls eingebrochen, aber die Reaktion scheint ungerechtfertigt zu sein.

Games sind der größte Umsatzbringer des Unternehmens und wachsen immer noch um 37 %, wobei sie im letzten Quartal 3,4 Mrd. US-Dollar einbrachten, aber Rechenzentren werden Games bald überholen. Dieses Segment verzeichnete einen Umsatzanstieg von 71 %. Mit seiner Präsenz in den Bereichen autonome Fahrzeuge, Kryptowährungen, Industrieautomatisierung, Gesundheitswesen und Robotik etabliert sich Nvidia als führendes Unternehmen über mehrere Kanäle.

Nvidia hat massiven Rückenwind, da die Nachfrage nach seinen Chips weiterhin anschwillt, vier Quartale in Folge um mehr als 30 % wächst und selbst interne Umsatzwachstumsprognosen übertrifft.

Die Aktie des Halbleiterherstellers ist im bisherigen Jahresverlauf um 18 % gesunken. Obwohl Nvidia auf der Grundlage traditioneller Kennzahlen wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis, dem Kurs-Umsatz-Verhältnis und dem Kurs-zu-freiem-Cashflow nicht billig aussieht (um ehrlich zu sein, sieht es geradezu teuer aus), rechtfertigt die dominante Position in der Branche den Aufpreis.

Die Wall Street erwartet immer noch eine Verdreifachung des Umsatzes auf 70 Mrd. US-Dollar bis 2027. Mit einem Kursziel von 400 US-Dollar pro Aktie auf Sicht von einem Jahr - das sind fast 70 % Aufschlag gegenüber dem aktuellen Kurs - ist Nvidia eine Aktie, die sich derzeit als Kauf anbietet.

Der Artikel 2 Nasdaq-100-Aktien, die im März ein Kauf sein könnten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Rich Duprey besitzt keine der angegebenen Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Meta Platforms und NVIDIA. Dieser Artikel erschien am 6.3.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

