2. Quartal, GJ 2021, Ergebnisse: Mytheresa weiterhin auf starkem Wachstums- und Rentabilitätskurs

Steigerung des Nettoumsatzes um 32,9 % gegenüber dem Vorjahr auf 158,6 Mio. EUR sowie anhaltend starke Rentabilität im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2021 bestätigt Mytheresa als eine der führenden kuratierten digitalen Plattformen für Luxusgüter mit Fokussierung auf gehobene Luxuskunden

Aktives Kundenwachstum um 28,2 % gegenüber dem Vorjahr auf 569.000 (letzte 12 Monate) und ein Rekordhoch an Erstkäufern (über 100.000 Neukunden) im 2. Quartal des GJ 2021

Stabiler Bruttogewinn durch klaren Fokus auf gehobene Luxuskäufer und Bekenntnis zum Vollpreisgeschäft

MYT Netherlands Parent B.V. (NYSE:MYTE) („Mytheresa“ oder das „Unternehmen“), die Muttergesellschaft der Mytheresa Group GmbH, gab heute die Finanzergebnisse für das zweite Quartal zum 31. Dezember 2020 bekannt.

Michael Kliger, Chief Executive Officer von Mytheresa, sagte: „Selbst wenn man den deutlichem Rückenwind aufgrund der COVID-Pandemie berücksichtigt, bestätigen die robusten Ergebnisse für das zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2021 einmal mehr unsere Strategie und unser einzigartiges Geschäftsmodell: Bei Mytheresa geht es um Inspiration, nicht um Zusammenführung. Es geht um ein konkurrenzloses, hochgradig kuratiertes Angebot, um die Fokussierung auf gehobene Luxuskunden, ausgeklügelte Technologien sowie eine erstklassige hauseigene geführte Service-Erfahrung.“

Michael Kliger weiter: „Unser uneingeschränktes Engagement, den besten Kundenstamm im Markt zu akquirieren und zu halten, erzeugt einen sich verstärkenden Kreislauf herausragender Markenbeziehungen, die ein gehobenes Wertversprechen für den Kunden hervorbringen. Dies generiert eine ausgeprägte Kundenökonomie, was uns die Möglichkeit gibt, unserem strategischen Fokus treu zu bleiben. Deshalb werden wir weiterhin Wachstum und Rentabilität erzielen.“

FINANZKENNZAHLEN FÜR DAS ZWEITE QUARTAL ZUM 31. DEZEMBER 2020

Nettoumsatzsteigerung von 32,9 % gegenüber dem Vorjahr auf 158,6 Mio. EUR

Aktives Kundenwachstum um 28,2 % auf 569.000

Bruttomarge von 49,5 % – ein leichter Anstieg von 60 Basispunkten im Vergleich zum Vorjahr

Bereinigtes EBITDA von 22,1 Mio. EUR, im Vergleich zu 12,9 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum

Bereinigte EBITDA-Marge von 14,0 %, im Vergleich zu 10,8 % im Vorjahreszeitraum

Betriebsergebnis von 16,6 Mio. EUR, im Vergleich zu 7,3 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum

Bereinigtes Betriebsergebnis von 20,1 Mio. EUR, im Vergleich zu 10,9 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum

Nettoergebnis in Höhe von 15,7 Mio. EUR, im Vergleich zu 6,3 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum

Bereinigtes Nettoergebnis von 14,8 Mio. EUR, im Vergleich zu 6,4 Mio. € im Vorjahreszeitraum

Erfolgreicher Abschluss des Börsengangs im Januar 2021 mit einem Erlös von ca. 344,2 Mio. USD nach Abzug von Emissionsabschlägen und vor damit verbundenen Kosten

FINANZKENNZAHLEN FÜR DIE SECHS MONATE BIS ZUM 31. DEZEMBER 2020

Nettoumsatzsteigerung von 30,4 % gegenüber dem Vorjahr auf 285,0 Mio. Euro

Bruttomarge von 48,2% – ein leichter Anstieg von 20 Basispunkten im Vergleich zum Vorjahr

Bereinigtes EBITDA von 32,6 Mio. EUR, im Vergleich zu 17,2 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum

Bereinigte EBITDA-Marge von 11,4%, im Vergleich zu 7,9% im Vorjahreszeitraum

Betriebsergebnis von 24,8 Mio. EUR, im Vergleich zu 8,9 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum

Bereinigtes Betriebsergebnis in Höhe von 28,5 Mio. EUR, im Vergleich zu 13,4 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Nettoergebnis in Höhe von 25,4 Mio. EUR, im Vergleich zu 2,0 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum

Bereinigtes Nettoergebnis von 20,1 Mio. EUR, im Vergleich zu 10,0 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum

JÜNGSTE GESCHÄFTSHIGHLIGHTS

Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität in allen operativen Bereichen mit Fokus auf die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Mytheresa-Mitarbeiter als oberste Priorität seit Beginn der Pandemie

Rekordzahl bei täglichen Versendungen, Versand von 11.000 Paketen an nur einem Tag im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2021

Rekordhoch bei Erstkunden (über 100.000 Neukunden) im 2. Quartal, GJ 2021

Weiter gesunkene Kundengewinnungskosten

Deutliche Steigerung der Kundenzufriedenheit mit einem Net Promoter Score von 87 % im 2. Quartal, GJ 2021

Fortgeführte Expansion des Mytheresa-Herrenbekleidungsgeschäfts über den Erwartungen mit einem Nettoumsatzanteil von mehr als 10 % im Dezember 2020

Durchführung von digitalen Events für Top-Kunden in Zusammenarbeit mit den Designern von Khaite, Wardrobe NYC, Eera, ausgewählten Influencern und einem physischen VIC-Event in Shanghai, China im Dezember 2020

Starke kontinuierliche Unterstützung von Markenpartnern mit der Einführung von exklusiven Capsule Collections und Pre-Launches in Zusammenarbeit mit Valentino, Moncler, Dolce & Gabbana, Loewe, Christian Louboutin, Max Mara und vielen weiteren

NACHFOLGENDE EREIGNISSE

Am 25. Januar 2021 schloss Mytheresa erfolgreich seinen Börsengang („IPO“) mit 17.994.117 American Depositary Shares („ADS“) ab, welche 17.994.117 Stammaktien repräsentieren, einschließlich der vollständigen Ausübung der Option der Konsortialbanken zum Kauf von 2.347.058 zusätzlichen ADS, welche 2.347.058 Stammaktien repräsentieren, zu einem öffentlichen Angebotspreis von 26,00 USD pro ADS. Die Gesellschaft verkaufte im Rahmen des Angebots 14.233.823 ADS und ihr Alleinaktionär verkaufte im Rahmen des Angebots 3.760.294 ADS, einschließlich 586.764 ADS, die von der Gesellschaft verkauft wurden, und 1.760.294 ADS, die vom Alleinaktionär im Rahmen der vollständigen Ausübung der Option der Konsortialbanken zum Kauf weiterer ADS verkauft wurden. Der Börsengang erbrachte einen Erlös von ca. 344,2 Mio. USD, abzüglich der Emissionsabschläge und vor den damit verbundenen Kosten.

Am 26. Januar 2021 übte Mytheresa die Option aus, die festverzinslichen Gesellschafterdarlehen (Kapital plus ausstehende Zinsen) mit Teilen der Erlöse aus dem Börsengang zurückzuzahlen, was zu einem Mittelabfluss von 170,0 Mio. EUR (206,6 Mio. USD) führte. Darüber hinaus haben die MGG und ihre Tochtergesellschaften alle Kredite aus den revolvierenden Kreditfazilitäten vollständig zurückgezahlt.

GESCHÄFTSAUSSICHTEN

Für das gesamte Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2021 endet, ist zu erwarten, dass ein Teil des vorteilhaften Rückenwinds durch COVID im dritten Quartal und insbesondere im vierten Quartal nachlässt, wenn die Geschäfte wieder öffnen. Dennoch erwarten wir für das gesamte Geschäftsjahr starke Ergebnisse, die den langfristigen Erwartungen eines Nettoumsatzwachstums von niedrigen bis mittleren Zwanziger Prozentwerten und stabilen bereinigten EBITDA-Margen entsprechen:

Nettoumsatzerlöse in der Bandbreite von 565 Mio. EUR bis 580 Mio. EUR, was einem Wachstum von 26 % bis 29 % entspricht

Bereinigtes EBITDA in der Bandbreite von 45 Mio. EUR bis 48 Mio. EUR, was einem Wachstum von 27 % bis 36 % entspricht

Bereinigte EBITDA-Marge von 8,0 % bis 8,3 %

Die vorstehenden zukunftsgerichteten Aussagen geben die Erwartungen von Mytheresa zum heutigen Zeitpunkt wieder. Angesichts einer Reihe von Risikofaktoren, Ungewissheiten und Annahmen, die im Folgenden erläutert werden, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Mytheresa beabsichtigt nicht, seine zukunftsgerichteten Aussagen bis zur nächsten Bekanntgabe der Quartalsergebnisse zu aktualisieren, es sei denn, es handelt sich um öffentlich zugängliche Aussagen.

INFORMATIONEN ZUR TELEFONKONFERENZ UND ZUM WEBCAST

Mytheresa wird am 25. Februar 2021 um 8.00 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz zu den Finanzergebnissen des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2021 abhalten. Diejenigen, die per Webcast teilnehmen möchten, sollten über die Investor-Relations-Website von Mytheresa auf die Telefonkonferenz unter https://investors.mytheresa.com zugreifen. Wer per Telefon teilnehmen möchte, kann sich unter +1 (833) 979-2860 (USA) oder +1 (236) 714-2917 (International) einwählen. Eine Aufzeichnung wird per Webcast über die Investor Relations Website von Mytheresa verfügbar sein. Die telefonische Aufzeichnung ist ab 11.00 Uhr Eastern Time am 25. Februar 2021 bis zum 4. März 2021 unter der Nummer +1 (800) 585-8367 (USA) oder +1 (416) 621-4642 (International) verfügbar. Der Passcode für die Wiedergabe lautet 9993744.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung, einschließlich Aussagen in Bezug auf die Auswirkungen der weltweiten COVID-19-Pandemie, künftige Umsätze, Ausgaben und Rentabilität, die künftige Entwicklung und das erwartete Wachstum unseres Unternehmens und unserer Branche, unsere Fähigkeit, unser Geschäftsmodell und unsere Geschäftsstrategie umzusetzen, die Verfügbarkeit ausreichender Barmittel und Kreditaufnahmekapazitäten zur Deckung des Betriebskapitals, des Schuldendienstes und des Investitionsbedarfs für die nächsten zwölf Monate sowie die geplanten Investitionen. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an den folgenden Wörtern erkennen: „antizipieren“, „glauben“, „fortsetzen“, „könnten“, „schätzen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „können“, „laufen“, „planen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „projizieren“, „sollten“, „werden“, „würden“ oder die Verneinung dieser Begriffe oder andere vergleichbare Begriffe, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter enthalten. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Prognosen. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten abweichen. Bei der Bewertung dieser Aussagen und unserer Aussichten sollten Sie die unten aufgeführten Faktoren sorgfältig berücksichtigen.

Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder an neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Das Erreichen oder der Erfolg der von solchen zukunftsgerichteten Aussagen erfassten Sachverhalte beinhaltet bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Sollten solche Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollte sich eine der Annahmen als unrichtig erweisen, könnten unsere Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in den von uns gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden.

Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen zukünftiger Ereignisse verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln nur die Überzeugungen und Annahmen des Managements zu dem Zeitpunkt wider, an dem solche Aussagen gemacht werden

Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die unsere Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die wir von Zeit zu Zeit bei der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“) einreichen, einschließlich des Abschnitts „Risk Factors“ in unserem endgültigen Verkaufsprospekt gemäß Rule 424(b), der am 22. Januar 2021 in Verbindung mit unserem Börsengang bei der SEC eingereicht wurde, sowie in Formular 6-K (Berichterstattung über unsere Quartalsergebnisse). Diese Dokumente sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov erhältlich und im Abschnitt SEC Filings im Bereich Investor Relations auf unserer Website unter https://investors.mytheresa.com.

ÜBER NICHT-IFRS-FINANZKENNZAHLEN

Wir überprüfen eine Reihe von operativen und finanziellen Kennzahlen, einschließlich der folgenden Geschäfts- und Nicht-IFRS-Kennzahlen, um unser Geschäft zu bewerten, unsere Leistung zu messen, Trends zu erkennen, die unser Geschäft beeinflussen, Geschäftspläne zu formulieren und strategische Entscheidungen zu treffen. Wir weisen das bereinigte EBITDA, das bereinigte Betriebsergebnis sowie das bereinigte Nettoergebnis aus, weil sie häufig von Analysten, Investoren und anderen interessierten Parteien zur Bewertung von Unternehmen in unserer Branche verwendet werden. Darüber hinaus sind wir der Ansicht, dass diese Kennzahlen hilfreich sind, um Trends in unseren Betriebsergebnissen aufzuzeigen, da sie die Auswirkungen von Sachverhalten ausschließen, die außerhalb der Kontrolle des Managements liegen oder die nicht unsere laufende Geschäftstätigkeit und Leistung widerspiegeln. Das bereinigte EBITDA, das bereinigte Betriebsergebnis und das bereinigte Nettoergebnis unterliegen Einschränkungen, da sie bestimmte Arten von Aufwendungen ausschließen. Darüber hinaus können andere Unternehmen in unserer Branche ähnlich bezeichnete Kennzahlen anders berechnen als wir, was ihre Nützlichkeit als Vergleichsmaßstab einschränkt. Wir verwenden das bereinigte EBITDA, das bereinigte Betriebsergebnis und das bereinigte Nettoergebnis nur als ergänzende Information. Sie sind aufgefordert, jede Anpassung und die Gründe, die wir für eine ergänzende Analyse für angemessen halten, zu bewerten.

Unsere Nicht-IFRS-Kennzahlen beinhalten:

Das bereinigte EBITDA ist eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, die wir als Nettoergebnis vor Finanzaufwendungen (netto), Steuern und Abschreibungen berechnen, bereinigt um von uns vorübergehend bis zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2020 getragene US-Umsatzsteueraufwendungen, IPO-Vorbereitungs- und Transaktionskosten sowie aktienbasierte Vergütungsaufwendungen.

ist eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, die wir als Nettoergebnis vor Finanzaufwendungen (netto), Steuern und Abschreibungen berechnen, bereinigt um von uns vorübergehend bis zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2020 getragene US-Umsatzsteueraufwendungen, IPO-Vorbereitungs- und Transaktionskosten sowie aktienbasierte Vergütungsaufwendungen. Das bereinigte Betriebsergebnis ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl, die wir als Betriebsergebnis berechnen, bereinigt um die von uns vorübergehend bis zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2020 getragenen US-Umsatzsteueraufwendungen, etwaige IPO-Vorbereitungs- und Transaktionskosten sowie aktienbasierte Vergütungsaufwendungen.

ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl, die wir als Betriebsergebnis berechnen, bereinigt um die von uns vorübergehend bis zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2020 getragenen US-Umsatzsteueraufwendungen, etwaige IPO-Vorbereitungs- und Transaktionskosten sowie aktienbasierte Vergütungsaufwendungen. Das bereinigte Nettoergebnis ist eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, die wir als Nettoergebnis berechnen, bereinigt um vorübergehend von uns getragene US-Umsatzsteueraufwendungen, Finanzierungsaufwendungen für unsere Gesellschafterdarlehen, IPO-Vorbereitungs- und Transaktionskosten, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen und damit verbundene Ertragssteuereffekte.

ÜBER MYTHERESA

Mytheresa ist einer der führenden globalen Luxusmode-E-Commerce-Händler. Mytheresa wurde 2006 gegründet und bietet Konfektionskleidung, Schuhe, Taschen und Accessoires für Damen, Herren und Kinder. Die hoch kuratierte Auswahl konzentriert sich auf wahren Luxus mit Designermarken wie Bottega Veneta, Burberry, Dolce & Gabbana, Fendi, Gucci, LOEWE, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, Valentino und viele mehr. Das einzigartige digitale Erlebnis von Mytheresa basiert auf einem klaren Fokus auf gehobene Luxuskunden, exklusiven Produkt- und Inhaltsangeboten, führenden Technologie- und Analyseplattformen sowie einem hochwertigen Servicebetrieb.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://investors.mytheresa.com/.

MYT Netherlands Parent B.V.

Finanzergebnisse und wichtige operative Kennzahlen

(Beträge in Mio. EUR)

Drei Monate zum Sechs Monate zum Dezember 31., 2019 Dezember 31., 2020 Änderung in % Dezember 31., 2019 Dezember 31., 2020 Änderung in % (in Mio.) (ungeprüft) Aktive Kunden (LZM in Tausend) 444 569 28,2% 444 569 28,2% Summe versandte Bestellungen (LZM in Tausend) 1,010 1,256 24,4% 1,010 1,256 24,4% Nettoumsatz € 119,4 € 158,6 32,9% € 218,5 € 285,0 30,4% Bruttogewinn € 58,4 € 78,6 34,6% € 104,7 € 137,3 31,1% Bruttogewinnmarge(1) 48,9% 49,5% 63 BPs 47,9% 48,2% 23 BPs Bereinigtes EBITDA(2) € 12.9 € 22,1 72,1% € 17,2 € 32,6 89,1% Bereinigte EBITDA-Marge(1) 10,8% 14,0% 318 BPs 7,9% 11,4% 355 BPs Bereinigtes Betriebsergebnis(2) € 10,9 € 20,1 84,7% € 13,4 € 28,5 113,3% Bereinigte Betriebsergebnismarge(1) 9,1% 12,7% 356 BPs 6,1% 10,0% 389 BPs Bereinigtes Nettoergebnis(2) € 6,4 € 14,8 131,4% € 10,0 € 20,1 101,5% Bereinigte Nettoergebnismarge(1) 5,4% 9,3% 397 BPs 4,6% 7,0% 248 BPs

(1) In Prozent des Nettoumsatzes. (2) EBITDA, bereinigtes EBITDA, bereinigtes Betriebsergebnis und bereinigtes Nettoergebnis sind Kennzahlen, die nach IFRS nicht definiert sind. Weitere Informationen darüber, wie wir diese Kennzahlen berechnen, und über die Einschränkungen ihrer Verwendung finden Sie weiter unten.

MYT Netherlands Parent B.V.

Finanzergebnisse und wichtige operative Kennzahlen

(Beträge in Mio. EUR)

Im Folgenden werden das bereinigte EBITDA, das bereinigte Betriebsergebnis und das bereinigte Jahresergebnis auf die am ehesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen übergeleitet:

Drei Monate zum Sechs Monate zum Dezember 31., 2019 Dezember 31., 2020 Änderung in % Dezember 31., 2019 Dezember 31., 2020 Änderung in % (in Mio.) (ungeprüft) Nettoergebnis € 6,3 € 15,7 148,4% € 2,0 € 25,4 1.159,4% Finanzaufwendungen, netto € (3,4) € (5,0) 46,8% € 6,0 € (10,2) (269,7%) Ertragssteueraufwand € 4,4 € 5,9 33,3% € 0,9 € 9,6 1026,0% Abschreibungen und Amortisationen € 2,0 € 2,0 3,0% € 3,9 € 4,1 5,3% davon Abschreibung von Nutzungsrechten Vermögenswerte € 1,3 € 1,3 2,3% € 2,5 € 2,6 4,4% EBITDA € 9,3 € 18,7 100,1% € 12,7 € 28,9 127,1% US-Umsatzsteuer (1) € 0,8 € 0,0 (100,0%) € 1,7 € 0,0 (100,0%) IPO-Vorbereitungs- und Transaktionskosten(2) € 2,7 € 3,5 27,9% € 2,7 € 3,7 35,3% aktienbasierte Vergütungsaufwendungen(3) € 0,0 € 0,0 (68,2%) € 0,1 € 0,0 (72,5%) Bereinigtes EBITDA € 12,9 € 22,1 72,1% € 17,2 € 32,6 89,1%

Drei Monate zum Sechs Monate zum Dezember 31., 2019 Dezember 31., 2020 Änderung in % Dezember 31., 2019 Dezember 31., 2020 Änderung in % (in Mio.) (ungeprüft) Betriebsergebnis € 7,3 € 16,6 126,4% € 8,9 € 24,8 180,3% US-Umsatzsteuer(1) € 0,8 € 0,0 (100,0%) € 1,7 € 0,0 (100,0%) IPO-Vorbereitungs- und Transaktionskosten(2) € 2,7 € 3,5 27,9% € 2,7 € 3,7 35,3% aktienbasierte Vergütungsaufwendungen(3) € 0,0 € 0,0 (68,2%) € 0,1 € 0,0 (72,5%) Bereinigtes Betriebsergebnis € 10,9 € 20,1 84,7% € 13,4 € 28,5 113,3%

MYT Netherlands Parent B.V.

Finanzergebnisse und wichtige operative Kennzahlen

(Beträge in Mio. EUR)

Drei Monate zum Sechs Monate zum Dezember 31., 2019 Dezember 31., 2020 Änderung in % Dezember 31., 2019 Dezember 31., 2020 Änderung in % (in Mio.) (ungeprüft) Nettoergebnis € 6,3 € 15,7 148,4% € 2,0 € 25,4 1.156,4% US-Umsatzsteuer(1) € 0,8 € 0,0 (100,0%) € 1,7 € 0,0 (100,0%) IPO-Vorbereitungs- und Transaktionskosten(2) € 2,7 € 3,5 27,9% € 2,7 € 3,7 35,3% aktienbasierte Vergütungsaufwendungen(3) € 0,0 € 0,0 (68,2%) € 0,1 € 0,0 (72,5%) Finanzierungsaufwand für Gesellschafterdarlehen (4) € (3,7) € (5,3) 44,3% € 5,6 € (10,9) (296,1%) Einkommensteuereffekt(5) € 0,2 € 0,9 338,9% € (2,1) € 1,9 (190,5%) Bereinigtes Nettoergebnis € 6,4 € 14,8 131,4% € 10,0 € 20,1 101,5%

(1)

Stellt Aufwendungen im Zusammenhang mit Umsatzsteuerverbindlichkeiten dar, die wir vorübergehend bis zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2020 in den USA zu tragen haben. Wir haben vorübergehend Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Umsatzsteuer auf Kundenkäufe in den USA, da wir unter unserer früheren IT-Konfiguration nicht in der Lage waren, unseren Kunden diese Beträge am Verkaufsort zu berechnen. Aufgrund von Upgrades unserer IT-Infrastruktur im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2020 fallen diese Aufwendungen nicht mehr an, da wir die entsprechende US-Umsatzsteuer direkt auf unsere Kunden umlegen. (2)

Stellt einmalige Honorare, einschließlich Beratungs-, Rechts- und Buchhaltungskosten, im Zusammenhang mit diesem Angebot dar, die unter Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen werden. (3)

In den drei und sechs Monaten zum 31. Dezember 2019 bzw. 2020 erhielten bestimmte Mitglieder des Managements in Schlüsselpositionen anteilsbasierte Vergütungen von unserer obersten Muttergesellschaft. Wir betrachten diese Aufwendungen nicht als Indikator für unsere operative Kernleistung. (4)

In unserem bereinigten Nettoergebnis sind Finanzierungsaufwendungen im Zusammenhang mit unseren Gesellschafterdarlehen nicht enthalten, die wir nicht als Indikator für unsere Kernleistung ansehen. Im Rahmen der Gesellschafterdarlehen, die im Rahmen der Neiman Marcus-Übernahme im Jahr 2014 entstanden sind, haben wir keine Barerlöse erhalten. Darüber hinaus sind mit den Gesellschafterdarlehen keine Finanzkennzahlen verbunden und wir haben bis zu ihrer jeweiligen Fälligkeit im Oktober 2025 keine Zins- oder Tilgungszahlungen zu leisten. Im Januar 2021 haben wir unsere Gesellschafterdarlehen (Kapital plus ausstehende Zinsen) mit einem Teil des Nettoerlöses aus unserem Börsengang zurückgezahlt. (5)

Betrifft Anpassungen des historischen Ertragsteueraufwands, um Änderungen des zu versteuernden Einkommens für jeden der dargestellten Zeiträume aufgrund von Änderungen der Finanzaufwendungen im Zusammenhang mit den Gesellschafterdarlehen widerzuspiegeln, unter der Annahme eines gesetzlichen Steuersatzes von 27,8 %.

MYT Netherlands Parent B.V.

Ungeprüfte verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und Gesamtergebnisrechnung

(Beträge in T EUR, außer Angaben zur Aktie und je Aktie)

Drei Monate zum Sechs Monate zum (in Tausend EUR) Dezember 31., 2019 Dezember 31., 2020 Dezember 31., 2019 Dezember 31., 2020 Nettoumsatz 119.369 158.593 218.481 284.952 Umsatzkosten, ohne Abschreibungen und Amortisation (60.989) (80.023) (113.755) (147.701) Bruttogewinn 58.380 78.570 104.726 137.251 Kosten für Versand und Zahlung (14.204) (17.833) (27.345) (32.666) Marketingaufwand (17.294) (19.696) (33.110) (37.137) Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (17.839) (22.104) (31.794) (37.660) Abschreibungen und Amortisationen (1.987) (2.046) (3.864) (4.067) Sonstige Aufwendungen (Erträge), netto 284 (276) 244 (897) Betriebsergebnis 7.340 16.615 8.857 24.824 Finanz(Aufwand)-Ertrag, netto 3.389 4.975 (5.984) 10.157 Gewinn (Verlust) vor Ertragsteuern 10.729 21.590 2.873 34.981 Ertragsteueraufwand (-ertrag) (4.399) (5.866) (855) (9.627) Nettogewinn (-verlust) 6.330 15.724 2.018 25.354 Cashflow-Absicherung 436 78 (846) 949 Ertragsteuern im Zusammenhang mit Cash Flow-Absicherung (121) 11 235 (231) Sonstiges Ergebnis (Verlust) 315 89 (611) 718 Gesamtergebnis (Verlust) 6.645 15.813 1.407 26.072 Unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Aktie EUR 0,09 0,22 EUR 0,03 EUR 0,36 Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Stammaktien (unverwässert und verwässert)(1) 70.190.687 70.190.687 70.190.687 70.190.687

(1)

Am 12. Januar 2021 führte die Gesellschaft einen Aktiensplit von 70.190.687 (mit einem Nennwert pro Aktie von 0,000015 EUR) im Verhältnis 1:1 ihrer ausstehenden Stammaktien durch. Dementsprechend wurden alle Beträge für Aktien und je Aktie für alle in diesem verkürzten Konzernzwischenabschluss und den dazugehörigen Erläuterungen dargestellten Zeiträume rückwirkend angepasst, um diesen Aktiensplit widerzuspiegeln, sofern dies erforderlich war.

MYT Netherlands Parent B.V.

Ungeprüfte verkürzte Konzern-Bilanz

(Beträge in Tausend EUR)

(in Tausend EUR) 30. Juni 2020 31.Dezember 2020 Vermögenswerte Langfristige Vermögenswerte Immaterielle Vermögenswerte und Firmenwert 154.966 154.883 Grundstücke und Gebäude, netto 9.570 9.517 Nutzungsrechte an Vermögenswerten 19.001 16.298 Summe langfristige Vermögenswerte 183.537 180.698 Kurzfristige Vermögenswerte Bestände 169.131 231.968 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 4.815 6.012 Sonstige Vermögenswerte 18.950 18.180 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 9.367 5.231 Summe kurzfristige Vermögenswerte 202.263 261.391 Summe Vermögenswerte 385.800 442.089 Eigenkapital und Verbindlichkeiten Gezeichnetes Kapital 1 1 Kapitalrücklagen 91.008 91.022 Kumulierter Fehlbetrag (28.234) (2.880) sonstiges Ergebnis 1.602 2.320 Summe Eigenkapital 64.377 90.463 Langfristige Verbindlichkeiten Aktionärsdarlehen 191.194 174.651 Sonstige Verbindlichkeiten 5.905 7.240 Steuerverbindlichkeiten 3.853 3.852 Rückstellungen 582 706 Leasingverbindlichkeiten 13.928 11.338 Latente Steuerverbindlichkeiten, netto 1.130 9.882 Summe langfristige Verbindlichkeiten 216.592 207.669 Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 10.000 45.990 Leasing-Verbindlichkeiten 5.787 5.239 Vertragsverbindlichkeiten 6.758 6.024 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten 36.158 38.708 Sonstige Verbindlichkeiten 46.128 47.996 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 104.831 143.957 Summe Verbindlichkeiten 321.423 351.626 Summe Eigenkapital und Verbindlichkeiten 385.800 442.089

MYT Netherlands Parent B.V.

Ungeprüfte verkürzte Rechnung der Konzerneigenkapitalveränderung

(Beträge in Tausend EUR)

(in Tausend EUR) Gezeichnetes Kapital Kapital- reserve Bilanzieller Fehlbetrag Absicherungs- reserve Fremd- währungs- reserve Eigen- kapital insgesamt Stand zum 1. Juli 2019 72 148.960 (34.584) - (3.128) 111.320 Nettoergebnis - - 2.018 - - 2.018 Sonstiges Gesamtergebnis - - - (611) 1.224 613 Gesamtergebnis - - 2.018 (611) 1.224 2.631 Rechtliche Neuordnung (71) 36.252 - - 36.181 Aktienbasierte Vergütung - 51 - - - 51 Stand: 31. Dezember 2019 1 185.263 (32.566) (611) (1,904) 150.183 Stand: 1. Juli 2020 1 91.008 (28.234) - 1.602 64.377 Nettoergebnis - - 25.354 - - 25.354 Sonstiges Gesamtergebnis - - - 718 - 718 Gesamtergebnis - - 25.354 718 - 26.072 Aktienbasierte Vergütung - 14 - 14 Stand: 31. Dezember 2020 1 91.022 (2.880) 718 1.602 90.463

MYT Netherlands Parent B.V.

Ungeprüfte verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung

(Beträge in Tausend Euro)

Sechs Monate zum 31.Dezember (in Tausend EUR) 2019 2020 Netto (Verlust) Gewinn 2.018 25.354 Nicht zahlungswirksame Posten Abschreibungen und Amortisationen 3.864 4.067 Finanzaufwand (-ertrag), netto 5.984 (10.157) Aktienbasierte Vergütung 51 14 Ertragsteuer(Ertrag)-Aufwand 855 9.627 Veränderung der betrieblichen Aktiva und Passiva Erhöhung der Rückstellungen 8 124 Erhöhung der Bestände (36.418) (62.837) Abnahme (Zunahme) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Forderungen 1.499 (1.197) Abnahme (Zunahme) sonstiger Vermögenswerte 1.072 1.955 Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten 8.726 2.968 Zunahme (Abnahme) der Vertragsverbindlichkeiten 1.528 (734) Abnahme) Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten (7.949) 2.550 Gezahlte Ertragsteuern (1.723) (1.102) Mittelabfluss (-zufluss) aus laufender Geschäftstätigkeit (20.485) (29.368) Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (1.281) (1.363) Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten - 44 Netto-Geld(ab)fluss aus Investitionstätigkeit (1.281) (1.319) Zinszahlungen (418) (3.962) Erlöse aus Bankverbindlichkeiten 30.000 64.990 Rückzahlung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (862) (29.000) Rückzahlung von Gesellschafterdarlehen - (2.411) Leasingzahlungen (2.465) (3.047) Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit 26.255 26.570 Nettozunahme (-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten 4.489 (4.118) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums 2.120 9.367 Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (28) (18) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums 6.581 5.231

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

