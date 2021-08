2 revolutionäre Aktien, die gerade erst damit begonnen haben, ihr Potenzial auszuspielen!

Revolutionäre Aktien können zu spektakulären Renditen führen. Im Endeffekt ist das Kalkül bei einem solchen Ansatz klar: Wenn ein Unternehmen eine größere Umwälzung schafft, so könnte das langfristig orientiert Konsum- oder Verbrauchergewohnheiten verändern. Und zu starken Umsätzen und Gewinnen sowie zu einer hohen Börsenbewertung führen.

Riskieren wir heute einen Blick auf zwei revolutionäre Aktien, die langfristig orientiert eine Menge Potenzial besitzen könnten. Allerdings sich bis jetzt noch in einer vergleichsweise kleinen Situation befinden. Ohne Zweifel könnte langfristig orientiert und mit einer aufgehenden Investitionsthese eine marktschlagende Rendite locker möglich sein.

Eine erste revolutionäre Aktie ist für mich die von Beyond Meat. Wobei der Markt, der revolutioniert werden könnte, alles andere als ein unwichtiger ist. Es geht schließlich im Endeffekt um unseren Fleischkonsum und nachhaltigere, tierfreundlichere Alternativen. Mit Blick auf einige Fleischskandale (beispielsweise Fall Mecke und, falls es dich interessiert, das ist bei mir ganz in der Nähe) ein relevanter und aktueller Markt.

Es geht nicht darum, in Gänze auf Fleisch zu verzichten. Nein, sondern im Moment erst einmal darum, Verbrauchern alternative Produkte schmackhaft zu machen. Und das ganz einfach, indem das Management an Lösungen tüftelt, die eine ähnliche Konsistenz, einen ähnlichen Geschmack und in Gänze wesentliche Eigenschaften von echtem Fleisch besitzen. Beziehungsweise imitieren.

Für mich ist das eine revolutionäre Aktie. Auch, weil Beyond Meat meinen persönlichen Geschmackstest bestanden hat. Mit einem Umsatz von zuletzt fast 150 Mio. US-Dollar kratzt das Unternehmen jedoch noch an der Oberfläche dessen, was langfristig-orientiert möglich ist. Natürlich nur, wenn sich mehr und mehr Verbraucher von den Alternativen überzeugen lassen. Sowie, dass Beyond Meat ein führender Akteur in diesem Markt bleibt und eine Marktkapitalisierung in Höhe von ca. 7,7 Mrd. US-Dollar ein eher kleines Unternehmen verbrieft.

Redfin : Dieser Markt ist heute schon gigantisch

Eine weitere revolutionäre Aktie ist für mich außerdem die von Redfin. Der Markt dieses Unternehmens ist jedoch schon heute groß. Schließlich geht es bei den Immobilien und der Plattform darum, Maklerdienstleistungen zu digitalisieren und zu verbilligen. Mit einem Kostenrahmen zwischen 1 und 1,5 % sind die Gebühren deutlich geringer als die Durchschnittswerte, die US-amerikanische Makler ansonsten für ihre Leistungen verlangen.

Redfin kratzt jedoch noch an der Oberfläche des Marktes. Derzeit beziffert das eigene Unternehmen den Marktanteil des Unternehmens auf gerade einmal 1,14 %. Zudem möchte das Management eine Größe im sogenannten iBuyer-Segment werden. Also selbst direkt Häuser kaufen und zu teureren Konditionen wieder verkaufen. Eine grundsätzlich revolutionäre Aktie, die den Immobilienmarkt digitalisieren und vereinfachen könnte.

Auch Redfin besitzt gerade einmal einen Börsenwert von 5,6 Mrd. US-Dollar, was vergleichsweise wenig ist. Langfristig orientiert könnte das Potenzial im Immobilienmarkt jedoch gigantisch sein. Oder revolutionär, was auch für die Aktie und mögliche Renditen gelten könnte. Wobei das Unternehmen definitiv nicht konkurrenzlos ist.

Vincent besitzt Aktien von Beyond Meat und Redfin. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Beyond Meat und Roku.

