2 Sparziele & 1 Investitionsziel, die ich 2021 verfolge!

Hast du Sparziele oder Investitionsziele für das kommende Börsenjahr 2021? Falls nicht, solltest du dir möglicherweise überlegen, auf solche zu setzen. Nur wer sich möglichst konkrete Ziele setzt, wird schließlich seine Ziele messbar machen. Sowie überprüfen können, ob man auf einem guten Weg ist, oder eben nicht.

Ich jedenfalls habe mir für das Jahr 2021 zwei Sparziele und ein Investitionsziel auf die Fahnen geschrieben, die ich in diesem Zeitraum verfolgen möchte. Welche das sind und ob du sie ebenfalls verfolgen solltest? Lass uns dem im Folgenden einmal nachgehen.

1. Sparziel: Haushaltsbuch!

Das erste Sparziel, das ich im kommenden Jahr verfolgen möchte, ist das Führen eines Haushaltsbuches. Bis jetzt hatte ich weder Zeit noch große Lust, ein solches anzulegen. Ab dem kommenden Jahr soll jedoch Schluss mit Larifari-Finanzplanung sein. Zumindest, was dieses große Thema angeht.

Mit einem Haushaltsbuch erhoffe ich mir, weitere Einsparpotenziale identifizieren zu können. Wer seine Ausgaben konsequent clustert und auf Monats- oder Jahressicht bündelt, der wird möglicherweise zu hohe Kosten an einzelnen Stellen identifizieren können. Nur so erhält man die Möglichkeit, weitere Einsparpotenziale identifizieren zu können.

Auch engere Budgets oder weitere Rechnungen können mit den Informationen aus dem Haushaltsbuch erfolgen. Deshalb habe ich für mich beschlossen: Ab dem kommenden Jahr 2021 wird ein Haushaltsbuch geführt. Mal sehen, ob ich weitere Einsparpotenziale identifizieren kann.

2. Sparziel: Sparquote erhöhen!

Mit dem Haushaltsbuch Einsparpotenziale zu identifizieren ist natürlich nur die eine Sache. In einem zweiten Schritt sollte man als eifriger Sparer dann natürlich Taten folgen lassen. Zumindest, wenn man weitere Potenziale identifiziert hat.

In diesem Sinne möchte ich auch im kommenden Jahr meine Sparquote ein weiteres Mal moderat erhöhen. Ob mir das gelingen wird? Das weiß ich natürlich erst, wenn ich ein paar Monate mitsamt Haushaltsbuch ausgewertet habe und schaue, auf welche Ausgaben ich potenziell verzichten kann.

Die Sparquote relativ zu erhöhen führt zudem auch dazu, dass man konsequent mehr Anteile von seinem Einkommen spart. Vielleicht ist ein solches relatives Ziel ja auch etwas für dich, über das du nachdenken könntest. Wobei es natürlich auch Tricks wie die 2-Euro-Sparmethode oder Wochenend-Sparen geben kann, um ein solches Ziel zu erreichen. Beziehungsweise, um alltäglich und weitgehend unbemerkt zu sparen.

Investitionsziel: Mehr Wachstumsaktien!

Nachdem ich einen wichtigen Fokus auf das Sparen gelegt habe, gibt es noch eine zweite Sache, die ich verfolgen möchte. Das Sparen ist schließlich lediglich ein Mittel, um finanziell erfolgreicher zu werden. Allerdings sollten Foolishe Investoren darauf achten, ihr Erspartes auch bestmöglich anzulegen.

Ich werde jedenfalls zukünftig darauf achten, mehr Fokus auf trendstarke Wachstumsgeschichten zu legen. Bislang besaßen Dividendenaktien mehr Aufmerksamkeit. Das COVID-19- und Crash-Jahr 2021 hat mir jedoch gezeigt: Starke Wachstumsgeschichten können einfach bessere Renditen generieren.

Auch mein Erspartes wird daher zukünftig vermehrt in Wachstumsaktien und natürlich langfristig orientiert investiert. Ein Paradigmenwechsel in meinem Portfolio. Wobei ich bei günstigen, starken Dividendenaktien natürlich auch weiterhin nicht wegsehen kann.

Ziele, die ich verfolge … und du?

Meine Sparziele sind daher das Führen eines Haushaltsbuchs und das Erhöhen der Sparquote. Mein Investitionsziel ist hingegen das vermehrte Setzen auf trendstarke Wachstumsgeschichten mit einem größeren Renditepotenzial. Möglicherweise willst du dir davon auch eine Scheibe abschneiden. Oder aber dir andere Ziele setzen, das liegt natürlich an dir.

The post 2 Sparziele & 1 Investitionsziel, die ich 2021 verfolge! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images