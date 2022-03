In Deutschland setzen immer mehr Menschen auf Aktien, um langfristig ein Vermögen aufzubauen. Vor allem in den letzten Jahren ließ sich dieser Trend beobachten. Eine durchaus erfreuliche Tatsache, da gerade in Deutschland jahrelang die Skepsis gegenüber Aktien sehr hoch war. Mittlerweile scheinen sich die Bedenken hierzulande etwas aufzulösen.

Allerdings stieg in den letzten Jahren nicht nur die Affinität für Aktien in Deutschland, sondern auch die Volatilität an den Aktienmärkten. Verschiedene Faktoren sorgen an der Börse für Unsicherheiten, darunter die Inflation und die Angst vor steigenden Zinsen. Corona ist nach wie vor ein Thema und neuerdings spielen geopolitische Krisen ebenfalls eine verstärkte Rolle.

Investoren tun also gut daran, in solch unruhigen Zeiten einen klaren Verstand zu bewahren und in ihrem Handeln strukturiert vorzugehen. Nachfolgend möchte ich auf zwei Strategien eingehen, mit denen man langfristig mithilfe von Aktien ein Vermögen aufbauen kann.

2 Strategien, um jetzt mit Aktien ein Vermögen aufzubauen

Nicht jeder Investor geht gleich gut oder schlecht mit der aktuellen Situation um. Es gibt keinen pauschalen Ansatz, der jedem Privatanleger optimal hilft. Möglicherweise helfen die kommenden zwei Strategien jedoch dabei, einen geeigneten Weg für sich selbst zu finden.

1. Auf innovative Wachstumsunternehmen setzen

Viele Aktien von vielversprechenden Wachstumsunternehmen haben deutlich an Wert verloren. Nicht wenige davon erhält man nun beispielsweise für die Hälfte des Kurses, zu dem sie noch im letzten Jahr notierten. Bei Investoren, die gerne auf innovative und dynamisch wachsende Unternehmen setzen, hat die „Buy the Dip“-Mentalität daher Einkehr erhalten.

Meiner Meinung nach ist das auch ein sehr valider Ansatz, um bedeutend günstiger in Wachstumsunternehmen einzusteigen. Die Voraussetzung für diese Strategie ist jedoch, dass man auch weiß, was man tut. Man sollte eine Aktie nicht nur kaufen, weil sie fällt, sondern nur dann, wenn man eine passende Investitionsthese aufgestellt hat. Diese Anlagestrategie ist allerdings nicht für jeden Investor geeignet, da sie eine gewisse Portion Mut und Risikotoleranz voraussetzt.

2. Auf Qualitätsaktien vertrauen

Für die Mehrheit der Privatanleger bietet es sich womöglich an, auf Qualitätsunternehmen zu setzen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die bereits jahrelang erfolgreich am Markt sind und attraktive Cashflows erwirtschaften. Auch die Aktien solcher Unternehmen sind in den letzten Wochen unter Druck geraten, wenngleich nicht so heftig wie Wachstumsaktien.

Wenn man beim Aufbau seines Vermögens auf Aktien mit Qualität setzt, wird man ziemlich wahrscheinlich keinen Multibagger im Depot vorfinden. Allerdings kann man dennoch attraktive Renditen erzielen. Vor allem dann, wenn man solche Aktien - wie im Moment - auch zu einem Discount angeboten bekommt.

Vermögen mit Aktien: Der gesunde Mix zählt

Aus der aktuellen Situation heraus stellen Qualitätsaktien kurz- bis mittelfristig betrachtet die „sicherere“ Option dar. Wachstumsaktien dürften in naher Zukunft aufgrund der vielen Ereignisse und Unsicherheiten weiterhin volatil bleiben. Dennoch versprechen innovative und dynamisch wachsende Unternehmen langfristig die deutlich besseren Renditechancen.

Wie auch in vielen anderen Lebensbereichen ist es wohl sinnvoll, auf eine goldene Mitte zu setzen. Man kann beispielsweise für jede volatile Wachstumsaktie im Depot eine Qualitätsaktie aufnehmen. So schafft man in seinem Depot ein ausgewogeneres Chancen-Risiko-Verhältnis.

Wenn man vorhat, mit Aktien langfristig ein Vermögen aufzubauen, sollte man sich jedoch - unabhängig von der gewählten Strategie - jetzt mit dem Thema Aktien auseinandersetzen. Momentan eröffnen sich nämlich in vielen Bereichen attraktive Kaufgelegenheiten.

Der Artikel 2 Strategien, um jetzt mit Aktien ein Vermögen aufzubauen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images