2 super Aktien für Dividendenjäger

Die Entwicklung der Märkte gleicht aktuell einer Achterbahnfahrt. Kaum ist der DAX solide über 13.000 Punkte gestiegen, geht es schon wieder steil bergab. Kurz darauf kommt der erneute Versuch, die 13.000 Punkte zu halten. Dividendenaktien können in solchen Zeiten dabei helfen, das Depot zu stabilisieren. Hier sind zwei super Aktien, die aktuell eine hohe Dividendenrendite bieten.

Die Münchener Rückversicherung ist einer der stabilsten Dividendenzahler im DAX. In fast jedem Jahr wird die Ausschüttung angehoben. In den seltenen Fällen, in denen das nicht passiert, wird die Dividende zumindest konstant gehalten. Eine Kürzung gab es dagegen seit mehr als 50 Jahren nicht mehr. In diesem Jahr wurden ganze 9,80 Euro je Aktie ausgeschüttet. Beim aktuellen Aktienkurs von 250,00 Euro (Stand: 10.09.2020, relevant für alle Kurse) entspricht das einer Rendite von 3,9 %.

Im nächsten Jahr ist nicht mit einer Anhebung zu rechnen, da der Gewinn in diesem Geschäftsjahr stark von der Absage einiger Großveranstaltungen belastet wird. Aber in den kommenden Jahren liegt die Wahrscheinlichkeit steigender Ausschüttungen sehr hoch. Insbesondere ist in den nächsten Jahren nach Jahren der Stagnation mit steigenden Gewinnen zu rechnen, da die Münchener steigende Preise bei ihren Kunden durchsetzen können. Daher versuchen die Münchener aktuell das Geschäftsvolumen wieder anzuheben, um von den steigenden Preisen zu profitieren.

Trotz der Belastungen durch die Entschädigungen für pandemiebedingt abgesagte Großveranstaltungen kommt die Münchener Rück in der ersten Jahreshälfte auf einen Gewinn von 800 Mio. Euro, oder 5,71 Euro je Aktie. Das ist zwar deutlich weniger als im Vorjahr, als der Gewinn noch bei 1,626 Mrd. Euro oder 11,22 Euro je Aktie lag, aber immer noch ein sehr ordentliches Ergebnis. Obwohl das Ergebnis stark zurückgegangen ist, kommt die Münchener Rück immer noch auf eine super Rendite auf das Eigenkapital von 10,4 %. Angesichts der durchaus guten Zahlen ist sehr wahrscheinlich, dass die Dividende im kommenden Jahr mindestens auf dem Vorjahresniveau bleiben wird und es dann in den kommenden Jahren weiter raufgeht.

Die Bayer-Aktie gehört ebenfalls zu den großen Dividendenzahlern und ist darüber hinaus auch noch günstig bewertet. Im letzten Geschäftsjahr lag der bereinigte Gewinn je Aktie aus dem fortzuführenden Geschäft bei 6,40 Euro. Beim derzeitigen Aktienkurs von 55,19 Euro ergibt sich ein supergünstiges KGV von 8,6. Die Bayer-Aktie wurde in den letzten Jahren stark für den Kauf von Monsanto abgestraft. Seit 2017 hat sich der Kurs etwa halbiert, sodass die Aktie inzwischen zumindest auf Basis des KGV sehr günstig bewertet ist. Gleichzeitig bietet aber auch Bayer eine attraktive Dividende von 2,80 Euro je Aktie.

Im ersten Halbjahr wurde der Gewinn durch die Beilegung eines Großteils der Glyphosat-Klagen belastet. Insgesamt kommt Bayer daher nach sechs Monaten auf einen Verlust je Aktie von 8,20 Euro. Ohne diese Milliardenzahlung hätte der Gewinn aber bei 4,26 Euro je Anteilsschein gelegen. Das sind 8 % mehr als im Vorjahreszeitraum und ist angesichts der aktuellen Krise ein hervorragender Wert.

Für den Rest des Jahres ist Bayer ebenfalls optimistisch. Denn für das Gesamtjahr rechnet der Konzern mit einem bereinigten Ergebnis je Aktie zwischen 6,70 und 6,90 Euro je Aktie. Selbst wenn das Ergebnis nur das untere Ende der Prognose erreichen sollte, würde das KGV auf 8,2 sinken.

Aufgrund der supergünstigen Bewertung könnte sich auch hier eine gute Einstiegsgelegenheit bieten. Die aktuelle Dividendenrendite von 4,9 % versüßt darüber hinaus die Wartezeit, bis die Aktie ihr volles Potenzial entfalten kann.

The post 2 super Aktien für Dividendenjäger appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Dennis Zeipert besitzt Aktien der Münchener Rückversicherung. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images