2 supergünstige Aktien mit hoher Dividende und KGV unter 10

Ob eine Aktie günstig bewertet ist, ist nicht so einfach herauszufinden. Der Wert hängt von vielen Faktoren ab, die nur teilweise durch Zahlen abgebildet werden können. Beispielsweise ist es wichtig, in welchem Markt das Unternehmen tätig ist, um beurteilen zu können, wie die zukünftige Entwicklung aussehen könnte.

Ein sinnvoller erster Schritt ist aber immer der Blick auf die Kennzahlen. Das Verhältnis vom Aktienkurs zum Jahresgewinn je Aktie, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), ist immer ein guter erster Hinweis. Hier sind zwei Dividendenaktien, deren KGV bezogen auf den Gewinn des letzten Geschäftsjahres bei weniger als 10 liegt.

Die Allianz gehört zu den drei wichtigsten Aktien im DAX, gemessen an der Indexgewichtung. Mit einem Börsenwert von aktuell knapp 75 Mrd. Euro gehört der Münchener Konzern zudem zu den größten Unternehmen in Deutschland.

Seit Jahresbeginn hat die Aktie aber etwa 20 % an Wert verloren, sodass das KGV beim aktuellen Kurs von 182,20 Euro (Stand: 18.08.2020, gilt für alle Kurse) nur bei 9,6 liegt. Im letzten Geschäftsjahr lag der Gewinn je Aktie bei 18,90 Euro. Würde die Allianz nun den gesamten Gewinn ausschütten, hätte man seinen Einsatz nach etwa zehn Jahren zurück.

Im laufenden Geschäftsjahr wird der Gewinn zwar deutlich fallen, da die Krise auch an der Allianz nicht spurlos vorbeigehen wird. Aber das ist kein Drama. Schon im nächsten Geschäftsjahr könnte es wieder zu neuen Rekordzahlen kommen, falls es nicht zu teuren Naturkatastrophen oder einer neuen Pandemie kommt. In der Zwischenzeit kann man sich über die sehr großzügige Dividende von aktuell 9,60 Euro je Aktie freuen. Schon allein damit liegt die Rendite bei 5,3 %, ohne dass sich der Kurs auch nur um einen einzigen Cent bewegt hätte! Hier ist das Risiko also durchaus überschaubar.

Die Bayer-Aktie reiht sich momentan ebenfalls in die kurze Liste der günstigen DAX-Konzerne ein. Im letzten Geschäftsjahr lag der bereinigte Gewinn je Aktie aus dem fortzuführenden Geschäft bei 6,40 Euro. Beim derzeitigen Aktienkurs von 57,06 Euro ergibt sich ein supergünstiges KGV von 8,9. Die Bayer-Aktie wurde in den letzten Jahren stark für den Kauf von Monsanto abgestraft. Seit 2017 hat sich der Kurs etwa halbiert, sodass die Aktie inzwischen zumindest auf Basis des KGV sehr günstig bewertet ist. Gleichzeitig bietet aber auch Bayer eine attraktive Dividende von 2,80 Euro je Aktie.

Im Juni war die Aktie für eine kurze Zeit wieder mehr als 70 Euro wert. Bayer hatte damals angekündigt, dass etwa 75 % der Klagen durch eine Zahlung von 10,9 Mrd. Euro beigelegt werden konnten. Das hat kurzzeitig für Erleichterung gesorgt, da noch viel größere Summen befürchtet wurden und nun eine große Last beseitigt werden konnte.

Aktuell wird die Aktie aber immer noch von der nicht komplett beseitigten Glyphosat-Unsicherheit belastet. Denn einerseits sind immer noch 25 % der Klagen nicht beigelegt und andererseits kann die Zahl der Klagen noch weiter steigen, da das betroffene Produkt immer noch im Handel ist. Gleichzeitig belastet die Covid-Krise das Geschäft, sodass die Prognose für das Gesamtjahr, wie bei so vielen anderen Konzernen auch, zurückgenommen werden musste.

Aufgrund der supergünstigen Bewertung könnte sich auch hier eine gute Einstiegsgelegenheit bieten. Die aktuelle Dividendenrendite von 4,9 % versüßt darüber hinaus die Wartezeit, bis die Aktie ihr volles Potenzial entfalten kann.

