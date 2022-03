2 Top-Aktien, bei denen bald die Dividende fällig ist!

Top-Aktien, bei denen bald die Dividende fällig wird, gibt es so einige. Insbesondere im Hinblick auf die DAX-Dividendensaison werden die nächsten ein, zwei Monate ein überaus interessanter Zeitraum für Einkommensinvestoren. Aber auch abseits des heimischen Marktes gibt es Möglichkeiten.

Riskieren wir heute daher einen Blick auf die Top-Aktien General Mills und Store Capital, bei denen bald ebenfalls die Dividenden fällig sind. Zwar handelt es sich hierbei „lediglich“ um vierteljährliche Auszahlungen. Aber auch die können definitiv ihre Reize besitzen.

General Mills: Top-Aktie, bei der bald die Dividende fällig ist!

Eine erste spannende Dividendenaktie, die in den kommenden Tagen ihre Dividende zahlt, ist General Mills. Momentan gibt es weiterhin 0,51 US-Dollar je Aktie und Vierteljahr oder auf das Gesamtjahr hochgerechnet 2,04 US-Dollar. Die wiederum entsprechen bei einem Aktienkurs von 66,36 US-Dollar einer Dividendenrendite von 3,07 %. Für eine Lebensmittelaktie, die seit über drei Jahrzehnten stets sehr beständig und konstant an ihre Investoren auszahlt, ist das gewiss nicht verkehrt.

General Mills ist jedoch auch aus anderen Gründen eine Top-Aktie. Die Dividende ist mit einem Ausschüttungsverhältnis von ca. 54 % sehr nachhaltig. Außerdem rechnet das Management nach einem soliden dritten Quartal damit, dass man im Geschäftsjahr 2022 das Momentum des Vorjahres mit den positiven Vorzeichen der Pandemie halten kann. Das heißt, dass der US-Konzern voraussichtlich auch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 16,5 bestätigt, was eher preiswert ist.

Wer daher nach einem defensiven Lebensmittelkonzern mit über 3 % Dividendenrendite sucht, der ist bei General Mills jetzt an einer vielversprechenden Adresse. Am 7. April geht die Aktie Ex-Dividende. Übrigens: Auch bei Inflation handelt es sich um eine Top-Aktie, die jetzt ihre Preissetzungsmacht für ein ausgleichendes Wachstum ausspielt.

Store Capital: Über 5 % Dividendenrendite!

Eine zweite Top-Aktie, bei der bald die Dividende fällig ist, ist Store Capital. Wie bei vielen REITs ist per Ende März der Ex-Dividenden-Tag. Das heißt, dass Kurzentschlossene sich sputen müssen, wenn sie die Dividende noch erhalten wollen. Falls nicht, ist das auch kein Beinbruch, per Ende Juni wird schließlich die nächste Ausschüttung zahlbar gemacht.

Store Capital ist in vielerlei Hinsicht eine spannende Dividendenaktie. Aber im Moment vor allem eines: günstig. Mit 0,385 US-Dollar je Aktie und einem Aktienkurs von 29,15 US-Dollar ergibt sich eine Dividendenrendite von 5,28 %. Das ist im historischen Vergleich definitiv sehr, sehr günstig. Auch das Kurs-FFO-Verhältnis von höchstens 13,4 für das laufende Geschäftsjahr 2022 spiegelt ein eher geringes Bewertungsmaß wider, das einen näheren Blick verdient hat. Inflation und steigende Zinsen können zwar Belastungen für den REIT sein. Aber: Die Dividende ist in Anbetracht eines Ausschüttungsverhältnisses von voraussichtlich knapp über 70 % sehr nachhaltig.

Das Management von Store Capital investiert außerdem in weiteres Wachstum per Zukauf. In den vergangenen Jahren führte das wiederum zu einem beständigen Dividendenwachstum, das eine treibende Kraft der Aktie sein kann. Für ein Top-Aktie, deren Dividende bald fällig ist, sind die derzeitigen Konditionen definitiv attraktiv.

Vincent besitzt Aktien von General Mills und Store Capital. The Motley Fool empfiehlt Store Capital.

