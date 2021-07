2 Top-Aktien, die dich zum Millionär machen könnten

Könnten dich Top-Aktien zum Millionär machen? Ja, durchaus. Zumindest, wenn der Trend stabil ist und das börsennotierte Unternehmen vergleichsweise klein und jung, so ist das historisch möglich gewesen. Insbesondere aus dem E-Commerce kennen wir solche Erfolgsgeschichten.

Foolishe Investoren fragen sich: Welche Top-Aktien könnten mich heute zum Millionär machen? Eine Frage, die natürlich nicht ganz einfach zu beantworten ist. Zumal es neben der Chance auch Risiken zu beachten gilt. Allerdings glaube ich, dass die folgenden zwei Namen dich auf diesem Weg zumindest weiter voranbringen können.

Schauen wir heute daher einmal, welche Namen das sind sowie welche fundamentale Bewertungslage und welche Megatrends bei diesen potenziellen Top-Aktien ausgereizt werden können.

Mit Top-Aktie Millionär werden: Readly

Eine erste Top-Aktie, mit der du möglicherweise Millionär werden könntest, ist für mich die von Readly. Erneut der Hinweis: Neben einer größeren Chance gibt es auch Risiken, die Foolishe Investoren berücksichtigen müssen. Allerdings wollen wir uns heute auf die Chancenseite konzentrieren.

Was macht diese Top-Aktie zu einer, die dich potenziell zum Millionär machen könnte? Zum einen der Megatrend des Streamings, dem dieser spannende Akteur folgt. Das Unternehmen arbeitet schließlich daran, Zeitschriften per Abomodell an Verbraucher zu liefern. Mithilfe eines Abo-Modells können Lesewütige für einen einstelligen Eurobetrag jeden Monat viele verschiedenen Zeitschriften lesen. Das Format ist günstiger, als jede Zeitschrift selbst zu kaufen.

Zu einer Top-Aktie, mit der man Millionär werden könnte, gehört jedoch auch eine kleine fundamentale Ausgangslage. Derzeit beläuft sich die Marktkapitalisierung auf gerade einmal 136 Mio. Euro. Ein geringer Wert, der sich in Anbetracht des Bewertungsmaßes und des Megatrends vervielfachen könnte. Wobei wir risikoseitig auch anführen sollten: Dieser spezielle Streaming-Trend ist noch jung. Readly besitzt auch aufgrund dessen einige größere Risiken.

Lemonade : Gigantischer Markt im Fokus

Eine zweite Top-Aktie, mit der man dem Schritt in Richtung Millionär näher kommen könnte, ist zudem für mich die von Lemonade. Auch dieser Akteur ist klein und dynamisch und könnte einen gigantischen Markt neu ordnen. Hier die Details.

Lemonade versucht nichts weniger als den Versicherungsmarkt zu digitalisieren. Ohne Zweifel besitzt der Markt schon heute ein gigantisches Milliardenvolumen. Die Tendenz dürfte langfristig orientiert kaum abnehmen, sondern mit neuen Risiken womöglich noch wachsen. Derzeit kratzt das Unternehmen erst an der Oberfläche dessen, was langfristig möglich sein kann. Erste Versicherungsangebote im Sachversicherungsgeschäft dürften erst der Anfang sein.

Mit Blick auf die Marktkapitalisierung kommt die Top-Aktie Lemonade auf einen Börsenwert von 5,2 Mrd. US-Dollar. Auch das ist vergleichsweise klein für das Gesamtmarktpotenzial. Geht die Investitionsthese auf und Lemonade wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ein führender Akteur in diesem Markt, könnte dich das auf deinem Weg zum Millionär weiterbringen.

Mit Top-Aktien Millionär werden: Risiken & Einsatz

Wenn du mit solchen Top-Aktien Millionär werden möchtest, solltest du neben der Chance jedoch wirklich zwei Faktoren berücksichtigen. Zum einen das Risiko der jeweiligen Aktien. Zum anderen aber auch den Einsatz, was entscheidend sein dürfte, ob du die Eins mit den sechs Nullen knacken kannst oder nicht.

Der Artikel 2 Top-Aktien, die dich zum Millionär machen könnten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Readly. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Lemonade.

