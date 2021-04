2 Top-Aktien, die dir den Weg zur ersten Million ebnen könnten

Ja, es gibt gewisse Top-Aktien, die dir den Weg zur ersten Million ebnen könnten. Oder auch bereits geebnet haben. Als Foolisher Investor weiß man schließlich, dass das Investieren in trend- und wachstumsstarke Aktien zu einem frühen Zeitpunkt langfristig orientiert ein zielführender Ansatz sein kann.

Abstrahieren wir das wiederum auf neue, junge trendstarke Wachstumsaktien, so können wir potenzielle Kandidaten identifizieren, die genau das bewerkstelligen. Hier sind jedenfalls zwei Top-Aktien, bei denen ich überzeugt bin, dass sie dir zumindest dabei behilflich sein könnten, deinen Weg zur ersten Million zu ebnen. Das ist dabei wichtig.

Etsy : Den Weg zur ersten Million ebnen

Eine erste Top-Aktie, die man in diesem Kontext kennen sollte, ist zunächst die von Etsy. Der junge, dynamische E-Commerce-Akteur verbrieft wirklich eine Top-Aktie. Und das sogar zu einem attraktiven Preis, wie wir gleich sehen werden.

Alle Etsy-Aktien zusammengenommen kommen auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 26,2 Mrd. US-Dollar. Das ist zwar alles andere als wenig, gemessen am langfristigen Potenzial vergleichsweise klein. Immerhin spricht das Management des E-Commerce-Akteurs von einem Marktpotenzial von 1,7 Billionen US-Dollar. Das könnte die fundamentale Bewertung bedeutend relativieren.

Die Etsy-Aktie wächst derzeit überaus rasant. Nicht nur mit Blick auf den Aktienkurs, nein, sondern vor allem mit Blick auf die aktuellen Zahlen. Im letzten Quartal kletterten die Umsätze um 128 % auf 617 Mio. US-Dollar. Mit einem Gross Merchandise Volume von 3,6 Mrd. US-Dollar im Vorweihnachtsquartal kratzt die Plattform noch immer an dem, was langfristig möglich ist.

Die geringe Bewertung, das gigantische Potenzial und das rasante Wachstum ist daher für mich eine Top-Aktie. Ja, womöglich sogar eine, die dir den Weg zur ersten Million ebnen kann.

Jumia Technologies : Ebenfalls ein trendstarken Mix

Eine zweite Top-Aktie, die dir ebenfalls den Weg zur ersten Million ebnen könnte, ist zudem die von Jumia Technologies. Keine Frage: Diese Aktie ist möglicherweise mit einer Menge Risiken verbunden. Aber eben auch mit viel megatrendstarkem Wachstumspotenzial.

Jumia Technologies könnte im afrikanischen Kernmarkt ein führender E-Commerce-Akteur, Finanzdienstleister und Food-Delivery-Akteur werden. Das führt im Moment zu einem mehr oder minder beständigen Wachstum. Das könnte in der noch recht jungen Wachstumsphase jedoch vergleichsweise normal sein.

Jumia Technologies kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von lediglich 3,7 Mrd. US-Dollar. Damit ist die Ausgangslage wirklich sehr, sehr schwach. Wenn das Management es schafft, in einem Megatrend ein starkes Wachstum zu verzeichnen, besteht ein Vervielfachungspotenzial. Oder eben eine Basis, mit der man als Foolisher Investor den Weg zur ersten Million ebnen kann. Aber noch einmal: Risikolos ist die Aktie deshalb keineswegs.

