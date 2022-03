2 Top-Aktien, die ich schon länger kaufen will (vielleicht ja jetzt im Crash!)

Es gibt gewisse Top-Aktien, die will man eigentlich schon immer im Depot haben. Aber irgendwie ist es bislang einfach nicht dazu gekommen. Alternativen waren vielleicht attraktiver. Oder die Bewertung hat nicht so recht gestimmt. Jeder Investor kennt vermutlich solche Chancen, die man noch nicht ergriffen hat.

Volatile Phasen, Korrekturen und Crashs können eine Einladung sein, um solche Top-Aktien zu kaufen. Hier sind zwei Kandidaten, die ich auf meiner Watchlist habe und die vielleicht ja jetzt in meinem Depot landen können.

Top-Aktie, die ich schon länger kaufen will: PepsiCo

Eine erste dieser Top-Aktien, die ich seit geraumer Zeit eigentlich in meinem Depot beheimatet haben möchte, ist PepsiCo. Der US-amerikanische Getränkekonzern hat es nie so recht in mein Portfolio geschafft. Alternativen schienen immer attraktiver. Im Nachhinein bereue ich es, mir diese defensive Qualität nicht im letzten Corona-Crash doch gekauft zu haben.

Jetzt, in dieser volatilen Phase, scheint die Aktie nämlich nicht günstiger zu werden. Auch aufgrund des eingebauten Inflationsschutzes, der Zeit nach der Pandemie und der Möglichkeit zu Wachstum ist die Aktie im Moment eher ein sicherer Hafen. Mit 22 Marken, die jedes Jahr über eine Milliarde US-Dollar an Umsatz generieren, müssen wir diese Qualität nicht suchen. Zudem ist eine starke Preissetzungsmacht aufgrund dieser Stärke gegeben.

PepsiCo würde mein defensives Lebensmittel-Depot in meinem Besser-als-nix-Anteil weiter vervollständigen. Ich habe jedenfalls die Hoffnung, dass Korrektur und Crash früher oder später auch diese Top-Aktien erreichen. Mit über 3 % Dividendenrendite würde ich hier den ersten Fuß in die Tür setzen. Eine Position, die mit Sicherheit ausbaufähig ist, je nachdem, wie tief die Aktie fallen würde.

STAG Industrial ist erst seit Kürzerem eine der Top-Aktien, die ich eigentlich seit Längerem gerne in meinem Depot hätte. Mit Immobilien aus dem Industrie- und Logistik-Segment ist ein klarer Wachstumsfokus erkennbar. Zudem investiert das Management weiterhin. Aber man hat trotzdem auf eine beständige Qualität geachtet.

So ist Amazon zum Beispiel mit Abstand der Top-Mieter im Portfolio des Real Estate Investment Trust. Alleine dieser Top-Mieter sollte für Stabilität und mehr solide Klasse bei den Dividenden sorgen. Aber insgesamt ist es der Fokus auf Investitionen in Immobilien und in den Logistikbereich, der neben einem Wachstumsmarkt auch Inflationsschutz und Zuwächse oberhalb der Marke der Inflation verspricht.

Diese Top-Aktie mit idealerweise 4 % Dividendenrendite zu kaufen wäre für mich eine günstige Basis für eine erste Investition. Auch hier gilt: Je tiefer die Aktie fällt, desto stärker würde ich meine Position langfristig orientiert ausbauen. Aber erst einmal günstig einen Fuß in diese Tür zu bekommen, das wäre attraktiv.

Der Artikel 2 Top-Aktien, die ich schon länger kaufen will (vielleicht ja jetzt im Crash!) ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images