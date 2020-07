2 Top-Aktien für den 2. Crash

Fürchtest du einen 2. Crash? Falls ja, bist du mit Sicherheit nicht alleine. Foolishe Investoren sollten allerdings nicht überlegen, ob oder wann es so weit sein wird. Nein, sondern eher, wie sie von einer solchen, weiteren volatilen Phase profitieren können.

Dabei gilt es natürlich, günstig in langfristig spannende Aktien zu investieren. Schon heute könnte dabei ein idealer Zeitpunkt sein, um die Watchlist mit spannenden Kandidaten aufzufüllen, die über Jahre und Jahrzehnte signifikante Wertsteigerungen erzielen werden.

Nach genau solchen Aktien suchst du? Ideal! Dann lass uns am besten keine weitere Zeit mehr verlieren, sondern direkt einen Blick auf zwei Top-Aktien für den 2. Crash werfen.

1. Top-Aktie für den 2. Crash: Fastly

Eine erste Top-Aktie für den zweiten Crash, die man als Investor möglicherweise kennen sollte, ist zunächst die von Fastly. Das Unternehmen hat insbesondere nach der Corona-Phase gezeigt, wie top man eigentlich ist. Und zwischenzeitlich ausgehend vom Tief Mitte März den Aktienkurs verneunfacht. Allerdings ist die Aktie bereits jetzt wieder ein bisschen korrigiert.

Aber was macht Fastly eigentlich? Vereinfacht ausgedrückt ist es die Mission dieser rasanten Wachstumsgeschichte, Inhalte und Internetuser zusammenzubringen. Das funktioniert über sogenannte Content Delivery Networks, bei denen an strategischen Knotenpunkten in gewisser Weise Datenzentren eingerichtet werden. Die wiederum die Inhalte den Empfängern näherbringen können. Und das Internet für die Unternehmenskunden von Fastly schneller machen. Ein Geschäftsmodell, das für viele Unternehmenskunden relevant sein kann. Oder Behörden. Oder für wen auch immer, der sich selbst in den Weiten des WWW präsentieren will.

Fastly hat dabei zuletzt auch einen qualitativen Wachstumsschub erhalten. Dadurch, dass der Top-Kunde Shopify jetzt mit Walmart kooperiert, könnte das Volumen von Fastly rapide ansteigen. Allerdings geht es nicht bloß darum: Im Endeffekt ist diese Übereinkunft ein Indikator dafür, wie sehr sich strategisch wichtige Kunden (wie eben Shopify) für Fastly auszahlen können. Das Volumen, das über das Content Delivery Network übertragen wird, dürfte deutlich zunehmen.

Fastly ist mit einem zuletzt ausgewiesenen Quartalsumsatz in Höhe von 63 Mio. US-Dollar noch am Beginn seiner Reise. Das Wachstum erscheint mit 38 % im Jahresvergleich recht stark zu sein. Sofern sich das jetzt allerdings beschleunigen sollte, könnte die aktuelle Marktkapitalisierung in Höhe von 8 Mrd. US-Dollar zumindest langfristig zu preiswert sein. Oder aber schon bald, sollte die Aktie weiter korrigieren.

2. Top-Aktie für den 2. Crash: Pinterest

Eine zweite Top-Aktie für den zweiten Crash könnte außerdem die von Pinterest sein. Soziale Netzwerke nehmen schließlich auch weiterhin an Bedeutung zu. Allerdings besitzt Pinterest einen doch etwas anderen Zugang: Dieser spezielle Anbieter möchte schließlich die Kreativität fördern. Und dabei positive Signale aussenden, die die Nutzer inspirieren. Anstatt neidisch werden zu lassen, wie es teilweise bei anderen, sozialen Netzwerken der Fall ist. Oder bestimmten Nutzern, die das aktiv pushen.

Wie auch immer: Hinter Pinterest steckt inzwischen ebenfalls eine ordentliche Größe: Im ersten Quartal konnte das Unternehmen bereits einen Nutzerkreis von 367 Mio. Pinnern vorweisen, was einem Wachstum von 26 % im Jahresvergleich entsprochen hat. Diese haben wiederum einen Umsatz in Höhe von 272 Mio. US-Dollar generiert, ein Plus im Jahresvergleich von 35 %. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag hingegen bei -53 Mio. US-Dollar.

Dennoch gibt es eine Baustelle bei Pinterest, die über die nächsten Jahre angegangen werden muss: Die Kommerzialisierung des Netzwerkes. Pinterest will derzeit den durchschnittlichen Umsatz je Nutzer steigern: Derzeit liegt dieser global bei 0,77 US-Dollar, nach einem Vorjahreswert von 0,73 US-Dollar. Dabei sind es insbesondere die US-amerikanischen Nutzer, die mit einem Umsatz je User von 2,66 US-Dollar den Löwenanteil stellen. Im internationalen Raum kommt das Netzwerk hingegen auf einen durchschnittlichen Umsatz von bloß 13 US-Cent. Aber immerhin: Nach einem Vorjahreswert von bloß 7 US-Cent.

Sollte es Pinterest gelingen, vor allem den durchschnittlichen Umsatz der internationalen Nutzer über die nächsten Jahre zu steigern, so dürfte hier ein gewaltiges Kurspotenzial lauern: Immerhin, der internationale Nutzerkreis liegt inzwischen bei 277 Mio. Das wiederum könnte die Basis eines langfristig starken Umsatzwachstums werden.

Watchlist-Aktien für den nächsten Crash!

Die Aktien von Fastly und Pinterest könnten daher zwei spannende Namen sein. Beide könnten Top-Aktien mit starken Geschäftsmodellen sein, die vor einem starken Wachstum stehen. Zugegeben: Die Bewertung mag so manches Mal etwas ambitioniert wirken. Sollte es jedoch zu einem zweiten Crash kommen, so könnte es ratsam sein, die Aktien im Vorfeld analysiert zu haben. Und vielleicht sogar weit oben auf der Watchlist.

Vincent besitzt Aktien von Fastly und Pinterest. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Fastly und Pinterest.

