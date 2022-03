2 Top-Aktien für pasives Einkommen, die ich im März auf die Watchlist setzen würde!

Top-Aktien für passives Einkommen? Auch im März kann man regelrechte Schnäppchen machen. Wobei es nicht nur darum geht, die Dividendenrendite in den Fokus zu rücken. Nein, sondern die Gesamtrendite und das Wachstumspotenzial. Sowie eben auch die Gesamtbewertung.

Riskieren wir heute einen Blick auf Fresenius und Innovative Industrial Properties, die beide für mich Top-Aktien für passives Einkommen im März sind. Die fundamentalen Bewertungen sind jedenfalls vergleichsweise preiswert. Aber auch die weiteren Aussichten überaus solide bis vielversprechend. Hier winkt langfristig orientiert eine Menge Qualität zu einem momentan guten Preis.

Top-Aktie für passives Einkommen: Fresenius

Zunächst einmal wollen wir den Blick auf Fresenius riskieren. Diese Top-Aktie für passives Einkommen ist momentan mit einem Aktienkurs von 29,97 Euro bewertet. Das heißt, dass die Dividendenrendite bei einer vorgeschlagenen Dividende in Höhe von 0,92 Euro noch immer bei 3,07 % liegt. Ohne Zweifel ein attraktiver Wert für einen Dividendenaristokraten, der über zweieinhalb Jahrzehnte die Ausschüttungssumme je Aktie erhöht hat.

Zudem ist die Gesamtbewertung von Fresenius sehr, sehr preiswert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt momentan bei einem Wert von unter 10. Auch das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist mit einem Wert von ca. 0,4 wirklich sehr preiswert. Der DAX-Dividendenaristokrat ist daher eine der wenigen fundamental preiswerten Aktien mit einem einstelligen Kurs-Gewinn-Verhältnis und sogar einer defensiven Klasse.

Das, was Fresenius wirklich zu einer Top-Aktie für passives Einkommen macht, ist neben der günstigen Bewertung auch das Wachstum. Im Geschäftsjahr 2021 kletterte sogar das Ergebnis je Aktie. Zudem erhöhte das Management die Dividende erneut um 4,5 % im Jahresvergleich. Diese Aktie mit über 3 % Dividendenrendite zu kaufen ist langfristig orientiert eine Quelle für stabiles, wachsendes Einkommen. Auch im Hinblick auf das Ausschüttungsverhältnis, das mit nicht einmal 30 % sehr nachhaltig erscheint.

Innovative Industrial Properties: Auch 3 % Dividendenrendite!

Die zweite Top-Aktie für passives Einkommen ist für mich Innovative Industrial Properties. Der US-amerikanische Cannabis-REIT zahlt derzeit 1,50 US-Dollar je Quartal an die Investoren aus. Bei einem derzeitigen Aktienkurs von 190,26 US-Dollar liegt die Dividendenrendite bei 3,15 %. Auch das ist ein sehr starker Wert, der jedoch noch weiteres Wachstumspotenzial verspricht.

Innovative Industrial Properties hat zuletzt Funds from Operations je Aktie in Höhe von 1,85 US-Dollar auf bereinigter, jedoch verwässerter Basis. Das zeigt nicht nur, dass die Dividende nachhaltig ist. Nein, sondern auch, dass die Funds from Operations je Aktie im Jahresvergleich um 42,3 % gewachsen sind.

Bei dieser Top-Aktie für passives Einkommen ist es daher das starke, deutlich zweistellige operative Wachstum, das langfristig orientiert eine clevere Chance sein könnte. Neben den initialen 3 % Dividendenrendite ist außerdem ein Kurs-FFO-Verhältnis von gerade einmal 25,7 auf Basis des vierten Quartals vergleichsweise preiswert. Mit konsequentem Wachstum ist das Chance-Risiko-Verhältnis für eine herausragende Rendite sehr solide.

Der Artikel 2 Top-Aktien für pasives Einkommen, die ich im März auf die Watchlist setzen würde! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Fresenius und Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties und empfehlt Fresenius.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images