2 Top-Aktien mit einem großartigen Comeback-Potenzial in 2022!

Top-Aktien mit einem großartigen Comeback-Potenzial 2022 gesucht? Na, die Auswahl ist mit Sicherheit nicht gerade klein. Im Moment sind insbesondere Tech-Aktien sehr deutlich unter die Räder gekommen. In Teilen werden wir uns heute auch dieser speziellen Aktien bedienen.

Aber blicken wir jetzt auf zwei besonders spezielle Top-Aktien, die wirklich mit einem soliden Comeback- und Turnaround-Potenzial überzeugen können: Pinterest und Walt Disney. Beide besitzen für meinen Geschmack nämlich wichtige Gemeinsamkeiten, die sie jetzt und langfristig orientiert zu einer interessanten Wahl machen.

Top-Aktien mit Comeback-Potenzial: Pinterest und Walt Disney

Um es kurz zu machen: Für mich haben Pinterest und Walt Disney die Gemeinsamkeit, dass im Moment quasi alles Schlechte eingepreist ist, was möglicherweise nur geht. Fangen wir vielleicht an dieser Stelle mit dem sozialen Netzwerk an.

Zuletzt hat sich das Wachstum an mehreren Fronten signifikant verlangsamt, was zu einem Einbruch bei der Pinterest-Aktie geführt hat. Zudem ist die Prognose für das vierte Quartal ebenfalls nicht stark. Eine gescheiterte Übernahme durch PayPal hat den Investoren den Rest gegeben. Immerhin: Es bleibt bei einem Wachstumskurs und auch einem Anstieg beim durchschnittlichen Umsatz je Nutzer, insbesondere bei den internationalen Usern. Eine Top-Aktie für ein Comeback in 2022? Zumindest ist der Fall in 2021 bislang mit einem Minus von 45,2 % relativ tief.

Bei Walt Disney ist die Ausgangslage jetzt ähnlich. Und genau das ist die Gemeinsamkeit: Nämlich Enttäuschungen an vielen Fronten. Zuletzt ist das Streaming-Wachstum langsam gewesen, wobei die Netto-Neuabonnenten lediglich um ca. 2 Mio. im vergangenen Vierteljahr zugelegt haben. In den Freizeitparks läuft es pandemiebedingt sowieso nicht rund. Auch hier können wir sagen: Der Markt erwartet derzeit nicht mehr so viel. Allerdings schlägt sich das lediglich in einem Minus von 6,5 % im Jahresvergleich nieder. Trotzdem: Die Tendenz ist abwärtsgerichtet.

Aussicht auf Besserung!

Sowohl Walt Disney als auch Pinterest könnten jedoch wirklich Top-Aktien für ein Comeback in 2022 sein. Wenn wir beim US-amerikanischen Medien- und Freizeitkonzern anfangen, so sehen wir eine massive Investitionswelle in Content. 33 Mrd. US-Dollar möchte Walt Disney im kommenden Jahr für Inhalte, aber auch Spielfilme und Lizenzen für ESPN+ ausgeben. Damit könnte man wieder vermehrt auf Abo-Fang gehen. Zumal auch Klassiker beispielsweise aus der Star-Wars-Reihe dazugehören. Wenn es dann in Freizeitparks ein wenig besser läuft und das Streaming-Wachstum zurückkehrt, könnte der Turnaround perfekt sein.

Aber auch bei Walt Disney unterschätzen einige Investoren langfristig gesehen für mich die Aussichten. Natürlich sind 444 Mio. monatlich aktive Nutzer weniger als noch zum Höhepunkt der Pandemie. Allerdings ist ein Umsatzwachstum von 43 % zuletzt auf 633 Mio. US-Dollar eigentlich stark. Sowie auch ein Nettoergebnis in Höhe von 94 Mio. US-Dollar, was eine profitable Phase stärken könnte.

Wichtig außerdem bei dieser Top-Aktie für ein Comeback: Die durchschnittlichen Umsätze je Nutzer wuchsen zuletzt um 37 % auf 1,41 US-Dollar, wobei die internationalen Nutzer mit einem Wachstum von 81 % auf 0,38 US-Dollar allmählich aufschließen. Auch eine Verbindung mit dem E-Commerce könnte zu einem sprunghaften Anstieg dieses Wertes führen. 2022 könnte für mich für beide Aktien ein spannendes Jahr sein.

Der Artikel 2 Top-Aktien mit einem großartigen Comeback-Potenzial in 2022! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Pinterest und Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von PayPal Holdings, Pinterest und Walt Disney und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2022 $75 Call auf PayPal Holdings.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images