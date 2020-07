2 Top-Diabetesaktien, die man jetzt kaufen kann

Im Jahr 2019 erreichte der Diabetesbehandlungs- und Arzneimittelmarkt in den Vereinigten Staaten eine bahnbrechende Bewertung von über 15 Milliarden Dollar. Bis 2025 wird erwartet, dass die Gesamtbewertung des US-amerikanischen und des europäischen Diabetesbehandlungsmarktes 16 bzw. 10 Milliarden Dollar übersteigen wird. Wenn du darüber nachgedacht hast, in Diabetesaktien zu investieren, gibt es einige, die derzeit besonders attraktive Kaufgelegenheiten darstellen.

Seit seiner Gründung im Jahre 1876 ist Eli Lilly ein Hauptakteur in der pharmazeutischen Industrie geblieben und hat eine Vielzahl von Insulinen und Diabetesbehandlungen in seinem Produktangebot. Ein ernsthafter Konkurrent von Eli Lilly ist das weltweit führende Unternehmen auf dem Diabetesmarkt, das dänische Pharmaunternehmen Novo Nordisk. Hier sind die Gründe, warum du vielleicht erwägen solltest, eine oder beide dieser Diabetesaktien in dein Portfolio aufzunehmen.

1. Eli Lilly

Eli Lilly verfügt über eine beeindruckende Vielfalt an Insulin- und Diabetesmedikamenten, die derzeit auf dem Markt sind. Viele dieser Diabetesmedikamente, -behandlungen und -therapeutika waren für das Unternehmen bedeutende Umsatzträger. Zwei bemerkenswerte Beispiele sind Eli Lillys Typ-2-Diabetesmedikamente Trulicity und Jardiance. Im Jahr 2019 beliefen sich die weltweiten Verkäufe von Trulicity auf mehr als 4 Milliarden Dollar, was einem starken Umsatzanstieg von 29 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Verkäufe des Medikaments in den Vereinigten Staaten beliefen sich 2019 auf 3 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 25 % gegenüber 2018 entspricht. Was Jardiance betrifft, so beliefen sich die weltweiten Einnahmen des Medikaments im Jahr 2019 auf etwa 944 Millionen Dollar, eine Steigerung von 43 % gegenüber dem Vorjahr. Betrachtet man die Ergebnisse von Eli Lilly für das Gesamtjahr 2019 über alle Produktsegmente hinweg, so verzeichnete es einen Anstieg um 4 % gegenüber dem Vorjahr und erreichte einen Umsatz von mehr als 22 Milliarden US-Dollar.

Im Zuge der andauernden Coronaviruspandemie stiegen Eli Lillys Einnahmen im Jahresvergleich deutlich an, wie das Unternehmen in seinen Ergebnissen für das erste Quartal 2020 bekannt gab. In den ersten drei Monaten des Jahres erlebte das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 15 % mit einem weltweiten Umsatz von fast 6 Milliarden US-Dollar. Die Auswirkungen der Verkäufe von Trulicity und Jardiance zeigten sich auch im Bericht für das erste Quartal 2020, wo die weltweiten Umsätze um 40 bzw. 31 % stiegen. Die weltweiten Verkäufe von Trulicity überstiegen im ersten Quartal des Jahres 1 Milliarde Dollar, wobei Jardiance in diesem Zeitraum etwa 267 Millionen Dollar der weltweiten Einnahmen des Unternehmens ausmachte. Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) gab kürzlich grünes Licht für den Einsatz von Trulicity als vorbeugendes Medikament für Herzkrankheitspatienten.

Zwei weitere erwähnenswerte Diabetesprodukte von Eli Lilly sind Basaglar, ein lang wirksames Basalinsulin, und Humulin, ein Intermediär-Insulin. Die weltweiten Verkäufe von Basaglar stiegen 2019 um 39 % auf knapp über 1 Milliarde Dollar, während Humulin im vergangenen Jahr einen kumulierten Umsatz von etwa 1,3 Milliarden Dollar erzielte, was einem leichten Rückgang von 3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die weltweiten Einnahmen für Humulin stiegen jedoch im ersten Quartal 2020 um 6 % auf etwa 316 Millionen US-Dollar, während die Einnahmen von Basaglar in den ersten drei Monaten dieses Jahres um 21 % auf etwa 304 Millionen USD stiegen.

Eli Lilly rechnet für 2020 in allen Segmenten mit Einnahmen von bis zu 24 Milliarden Dollar. Das Unternehmen hat auch im Coronavirusrennen an vorderster Front mitgemacht. Eli Lilly hat bemerkenswerte Partnerschaften mit Biotechs wie Junshi Biosciences (China) und Abcellera (Kanada) geschlossen, um verschiedene potenzielle Antikörperbehandlungen für COVID-19 auszuwerten. Klinische Studien sind im Gange.

Die Aktien von Eli Lilly sind seit Beginn des Jahres um etwa 23 % gestiegen und seit Ende April pendeln sie sich bei etwa 160 Dollar pro Aktie ein. Das Unternehmen zahlt eine bescheidene Dividende von etwa 1,8 %. Dank seiner Standhaftigkeit während der Baisse und seines vielseitigen, leistungsstarken Produktportfolios sollten Anleger einen genaueren Blick auf diese Diabetesaktie werfen.

2. Novo Nordisk

Novo Nordisk schlägt seit fast einem Jahrhundert einen sehr erfolgreichen Weg in der Diabetesversorgung ein. Die weltweite Führungsrolle des Unternehmens bei Diabetestherapeutika und -behandlungen zeigt sich seit seiner Gründung im Jahr 1923, als das Unternehmen mit der Produktion von Insulin begann, das damals ein relativ unbekanntes Medikament war. Im Jahr 2019 betrug der Anteil des Unternehmens am weltweiten Diabetesmarkt erstaunliche 29 %. Novo Nordisk hofft, seinen Anteil am Diabetesversorgungsmarkt bis 2025 auf über 33 % steigern zu können. Neben verschiedenen Diabetesbehandlungen und -therapeutika, darunter Insulin-Pens, Verzögerungsinsulin und orale Antidiabetika, umfasst die Produktpalette von Novo Nordisk auch Hormonersatztherapien und Medikamente gegen Fettleibigkeit.

Die Nicht-Insulin-Injektion des Unternehmens, Ozempic, die Menschen mit Typ-2-Diabetes helfen soll, ihren Blutzuckerspiegel in den Griff zu bekommen, hat sich schnell zu einem Blockbuster für das Unternehmen entwickelt. Ozempic erhielt den Zulassungsstempel der FDA bereits 2017 und wurde in mehr als 30 Ländern zugelassen. Die Verkäufe von Ozempic in Nordamerika stiegen 2019 um 6 % (in Dänischen Kronen). Im vergangenen Jahr beliefen sich die weltweiten Einnahmen von Ozempic auf 11,2 Milliarden Dänische Kronen, was etwa 1,7 Milliarden US-Dollar entspricht. Novo Nordisk schloss im letzten Quartal 2019 in den USA auch die Markteinführung des Typ-2-Diabetes-Medikaments Rybelsus ab, bei dem es sich um ein einmal täglich oral einzunehmendes Medikament in Tablettenform handelt. Wie Ozempic wird Rybelsus vermutlich ein weiteres Blockbuster-Produkt für Novo Nordisk sein. Die Gesamtjahreseinnahmen des Unternehmens stiegen 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 9 % auf 122 Milliarden Dänische Kronen oder rund 18,4 Milliarden US-Dollar.

Trotz der Pandemie stiegen die Verkäufe der Produkte von Novo Nordisk im ersten Quartal 2020 um 16 % in Dänischen Kronen bzw. 14 % unter Berücksichtigung konstanter Wechselkurse. Der Umsatz von Novo Nordisk im Segment Diabetes- und Adipositasbehandlung stieg im ersten Quartal um 15 % auf 28,6 Milliarden Dänische Kronen (4,3 Milliarden US-Dollar). Der Umsatz von Ozempic stieg im ersten Quartal 2020 um weit mehr als 200 % auf 4,8 Milliarden Dänische Kronen (722,6 Millionen US-Dollar), im Vergleich zum ersten Quartal 2019, als der Umsatz für das Medikament 1,4 Milliarden Dänische Kronen (210,8 Millionen US-Dollar) betrug. Der Umsatz von Rybelsus belief sich im ersten Quartal 2020 auf insgesamt 229 Millionen Dänische Kronen, was beim heutigen Wechselkurs etwa 34,5 Millionen US-Dollar entspricht. Novo Nordisk führte einen Teil seines Umsatzwachstums im ersten Quartal auf Einzelhändler und Verbraucher zurück, die als Reaktion auf die Pandemie Medikamente auf Lager kauften. Das Unternehmen wies auch darauf hin, dass sich laufende und zukünftige klinische Studien aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 verzögern könnten. Das Unternehmen rechnet nach wie vor damit, dass seine Einnahmen 2020 bei konstanten Wechselkursen um bis zu 6 % steigen werden.

Die Novo-Nordisk-Aktie fiel im März zusammen mit dem breiteren Markt, hat sich aber seitdem erholt und ist seit Anfang Januar um etwa 13 % gestiegen. Die Dividendenausschüttung des Unternehmens ist nicht sehr hoch und beträgt insgesamt nur etwa 1,9 %. Der günstige Kurs der Aktie ist jedoch kaum zu übersehen. Seit Anfang April liegt der Kurs der Aktie bei etwa 60 Dollar pro Aktie, während er im März auf einem Tiefststand von etwa 50 Dollar pro Aktie lag. Das Novo-Nordisk-Angebot an Diabetestherapeutika, Insulinpräparaten und anderen Medikamenten war bereits vor der Pandemie gefragt. Zweifellos werden diese lebensrettenden Produkte auch weiterhin für die Millionen von Menschen mit Diabetes auf der ganzen Welt von Bedeutung sein. Wenn du darüber nachdenkst, Diabetesaktien zu kaufen, sollte Novo Nordisk auf jeden Fall auf deiner Liste von Investitionskandidaten stehen.

The post 2 Top-Diabetesaktien, die man jetzt kaufen kann appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Während eines Marktcrashs Aktien günstig kaufen

Viele Anleger sind nervös, wenn Kurse nachgeben oder sogar abstürzen. Für langfristig eingestellte Anleger kann solch ein Szenario jedoch eine großartige Einstiegs-Chance darstellen. Und sie legen damit den Grundstein für ein mögliches Vermögen mit Aktien.

Jetzt: unsere Top Liste der Aktien, die sich aktuell zum Kauf anbieten - Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, gesunden Bilanzen und der Chance auf Kursverdopplung.

Klick einfach hier, um mehr zu erfahren.

Rachel Warren besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool empfiehlt Aktien von Novo Nordisk.

Dieser Artikel wurde von Rachel Warren auf Englisch verfasst und wurde am 28.06.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images