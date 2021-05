2 Top-E-Health-Aktien, die ich im Dip kaufen will

Der Megatrend des E-Health und der digitalen Gesundheitsdienstleistungen fasziniert mich. Ich sehe hier ein gigantisches Marktpotenzial, viele analoge Prozesse, die noch digitalisiert werden können. Und eben die Chance auf eine herausragende Rendite für Foolishe, unternehmensorientierte Investoren.

Es handelt sich hierbei um einen klaren Wachstumsmarkt, was bedeutet, dass E-Health im Rahmen der aktuellen Tech-Korrektur auch unter die Räder kommen könnte. Ich persönlich spekuliere darauf, zwei dieser Aktien im aktuellen Dip nachzukaufen: nämlich Teladoc Health und Intuitive Surgical. Hier ist, was meine langfristig und unternehmensorientierten Investitionsthesen wären.

Teladoc Health: Viel Potenzial im E-Health

Die Aktie von Teladoc Health besitzt in meinen Augen noch viel Potenzial, was den Wachstumsmarkt des E-Health angeht. Das Unternehmen setzt auf die Telemedizin, wobei das augenscheinlich nur der Türöffner für das Unternehmen ist. Die Digitalisierung der gesamten Gesundheitsbranche könnte über kurz oder lang im Fokus stehen.

Das Management von Teladoc Health baut das Ökosystem hinter der Aktie weiter aus. Teilweise in großen Schritten, beispielsweise mit der Übernahme von Livongo Health. Aber auch mit kleinen, feinen Schritten wie myStrength Complete, das ein unterschwelliges Angebot sein könnte, um mehr Nutzer auf die eigene Plattform zu locken. Eine Wachstumsgeschichte, die noch viel Potenzial besitzt, zumal 3,2 Mio. Visits im letzten Quartal erst die Spitze des Eisbergs sein dürften.

Die Aktie von Teladoc Health kommt derzeit auf eine Börsenbewertung von gerade einmal 21,6 Mrd. US-Dollar, was inzwischen einem Discount von fast 50 % entspricht. Ein Dip, den ich jetzt ein weiteres Mal wohl zeitnah kaufen werde. Vor allem, da das Kurs-Umsatz-Verhältnis jetzt bei ca. 11,7 liegt. Für ein auf absehbare Zeit vermutlich deutlich zweistelliges Wachstum im E-Health-Markt ist das womöglich preiswert.

Intuitive Surgical: Mit Robotik in der Chirurgie

Eine weitere Top-E-Health-Aktie, die jedoch einen anderen Schwerpunkt besitzt, ist zudem Intuitive Surgical. Die Aktie verbrieft ein Unternehmen, das auf robotergestützte Assistenzsysteme setzt. Der Da-Vinci-Apparat konnte dabei bereits herausragende Erfolge feiern. Immerhin existieren über 6.100 dieser Gerätschaften, die bereits ausgeliefert worden sind und regelmäßig verwendet werden. Die Anzahl der Operationen mit den Da-Vinci-Systemen erhöhte sich im Quartalsvergleich um 16 %. Trotzdem bin ich überzeugt: 6.100 Einheiten sind erst die Spitze des Eisbergs.

Intuitive Surgical ist möglicherweise keine klassische E-Health-Aktie, gehört für mich jedoch dazu. Auf jeden Fall handelt es sich um eine Wachstumsaktie, die noch Potenzial besitzt. Beispielsweise indem neue Apparaturen und Verfahren entwickelt werden, die weiteres Wachstum nach sich ziehen. Robotergestützte Operationen stehen schließlich erst am Anfang.

Die Aktie von Intuitive Surgical kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 98,6 Mrd. US-Dollar, der momentane Dip liegt jedoch bei lediglich 7 %, was eher gering ist. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 19 schaue ich jedoch, ob ich bei dieser Aktie noch einmal eine preiswertere Bewertung ergattern kann.

