2 Top-Wachstumsaktien weit oben auf meiner Watchlist!

Top-Wachstumsaktien werden um den Jahreswechsel herum natürlich nicht weniger interessant. Intakte Wachstumsgeschichten spielen auch im kommenden Jahr garantiert eine Rolle. Möglicherweise sogar im aktuellen Jahrzehnt oder sogar noch länger. Vor allem, wenn sie starke Megatrends besitzen.

Foolishe Investoren könnten sich natürlich fragen, welche Top-Wachstumsaktien jetzt besonders interessant sind. Wenn du mich fragst, könnten die zwei Kandidaten JD.com und Beyond Meat einen näheren Blick verdient haben. Warum, erfährst du, wenn du weiterliest.

Top-Wachstumsaktie 1: JD.com

Eine erste Top-Wachstumsaktie, die gleich viele Megatrends bedient, ist die von JD.com. Einerseits ist hier das Hauptgeschäft im E-Commerce zu erwähnen. JD.com kann schließlich alleine im chinesischen Markt einen Marktanteil von ca. 20 % auf sich vereinen. Eine spannende Ausgangslage, um auch zukünftig von diesem Wachstumsmarkt profitieren zu können. Allerdings ist das bei Weitem nicht alles.

JD.com besitzt einen ebenfalls inzwischen börsennotierten, digitalen Gesundheitsableger. JD Health ist zwischenzeitlich mit über 40 Mrd. US-Dollar an Börsenwert bepreist worden. Mit einem Anteil von zwei Dritteln beläuft sich der Wert dieser Beteiligung alleine auf fast 30 Mrd. US-Dollar. Definitiv eine Portfolio-Größe, die man auf dem Schirm haben sollte. Künftig kommt außerdem noch ein erstarkendes Cloud-Segment dazu sowie andere trendstarke Bereiche, in die der Konzern investiert.

Was glaubst du, ist dieser Mix insgesamt an der Börse wert? 200 Mrd. US-Dollar? 300 Mrd. US-Dollar? Vor allem, wenn wir berücksichtigen, dass die Umsätze zuletzt im Jahresvergleich um 29,2 % auf 25,7 Mrd. US-Dollar geklettert sind? Falsch gedacht, JD.com wird derzeit mit einem Börsenwert von 126,5 Mrd. US-Dollar (17.12.2020, maßgeblich für alle Kurse und Bewertungen) bewertet. Das heißt, die Aktie könnte jetzt sogar vergleichsweise preiswert sein. Deshalb ist JD.com für mich eine Top-Wachstumsaktie, die jetzt einen näheren Blick verdient hat.

Top-Wachstumsaktie 2: Beyond Meat

Eine zweite Top-Wachstumsaktie, die jetzt weit oben auf meiner Watchlist ist, ist die von Beyond Meat. Veggie-Burger, wirklich? Ja, grundsätzlich glaube ich, dass das eine interessante Investitionsthese darstellen kann. Wobei es eben nicht um Missionieren geht oder um einen Vegan-Wahn. Nein, sondern möglicherweise um ein weitreichenderes Nachdenken über bewussteren Konsum.

Beyond Meat nimmt natürlich auch den Veggie-Markt in Angriff. Allerdings auch eine größere Gruppe sogenannter Flexitarier, die zwar Fleisch essen, allerdings auch mal eine Alternative wählen, beispielsweise die vegetarischen Alternativen von Beyond Meat. Sollte der Eintritt in diesen Markt gelingen, könnte ein gigantisches Marktpotenzial auf die Aktie lauern.

Die Aktie von Beyond Meat macht derzeit eine Schwächeperiode durch, was an einem zugegebenermaßen sehr durchwachsenen Quartal liegt. Im dritten Quartal kletterten die Umsätze schließlich nur sehr, sehr moderat um 2,7 % auf 94,4 Mio. US-Dollar, was nicht der Anspruch von Beyond Meat sein sollte. Das könnte jetzt jedoch eine günstige Einstiegsmöglichkeit schaffen.

Beyond Meat wird derzeit mit einer Marktkapitalisierung von 8,9 Mrd. US-Dollar bewertet. Sollte der Flexitarier-Markt erobert werden können, so handelt es sich um eine attraktive Wachstumschance mit einem eher geringen Börsenwert.

Auch für dich eine interessante Wahl?

JD.com und Beyond Meat sind daher zwei spannende Wachstumsaktien, die jetzt weit oben auf meiner Watchlist stehen. Möglicherweise gefällt dir ja auch die eine oder andere Investitionsthese. Doch auch falls nicht: Es gibt noch sehr viel mehr trendstarke Möglichkeiten, um im Jahr 2021 und längerfristig zu investieren.

