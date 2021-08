2 turbostarke Wachstumsaktien, die jetzt interessant werden

Pinterest und MercadoLibre sind ausgezeichnet positioniert, um geduldige Anleger fürstlich zu belohnen.

Werbung, Handel und Zahlungsdienstleistungen werden auf Jahre hinaus immer digitaler werden.

Das Wichtigste vorab:

Die Welt wird unbestreitbar immer digitaler. Und da sich Dinge wie Werbung, Handel und Zahlungen auf digitale Kanäle verlagern, haben Anleger die Möglichkeit, sich in diese Wohlstand schaffenden Trends einzukaufen.

In der Tat waren die Aktien von Unternehmen wie MercadoLibre und Pinterest bereits großartige Investitionen, deren Kurse in den letzten drei Jahren um 210 % bzw. 215 % angestiegen sind. Aber diese beiden superstarken Wachstumsaktien haben noch viel Luft nach oben. Hier sind die Gründe dafür.

1. MercadoLibre

MercadoLibre betreibt die größte digitale Zahlungs- und E-Commerce-Plattform in Lateinamerika. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verkäufern auch Werbung, Finanzierung und logistische Unterstützung und schafft so ein umfassendes E-Commerce-Ökosystem. Dieser Ansatz hat MercadoLibre geholfen, einen starken Burggraben um sein Geschäft herum aufzubauen.

Erstens profitiert das Unternehmen von hohen Wechselkosten. Mit anderen Worten: Sein Ökosystem schafft so viel Wert für Verkäufer, dass es schwierig ist, eine bessere Lösung zu finden. Ein typisches Beispiel: Der Marktplatz von MercadoLibre hat fast viermal so viele monatliche Besucher wie der nächstgrößere Konkurrent in der Region, der zufällig Amazon ist.

Wenn du ein Händler wärst, welche Plattform würdest du wählen? Wenn man es sich nicht unnötig schwer machen will, dann würde man sich wahrscheinlich für den Marktplatz entscheiden, der mehr Besucher hat.

Und das ist die Grundlage für einen weiteren Wettbewerbsvorteil von MercadoLibre. Das Unternehmen profitiert auch von einem Netzwerkeffekt. Je mehr Händler ihre Produkte auf dem Marktplatz anbieten, desto größer ist die Auswahl für die Verbraucher, und je mehr Verbraucher auf MercadoLibre einkaufen, desto mehr potenzielle Käufer finden sich bei den Händlern ein.

Diese Dynamik gilt auch für die digitalen Zahlungsdienstleistungen von MercadoLibre und in beiden Fällen handelt es sich um starke Wachstumstreiber.

In Mrd. US-Dollar Q1/2018 (4 Quartale) Q1/2021 (4 Quartale) Wachstumsrate Umsatz 1,3 4,7 55 % Freier Cashflow 0,042 0,68 153 %

QUELLE: YCHARTS. WACHSTUMSRATE IST CAGR, ALSO DIE DURCHSCHNITTLICHE RATE PRO JAHR.

Mit Blick auf die Zukunft ist MercadoLibre gut positioniert, um diese Dynamik beizubehalten. Lateinamerika ist eine der am schnellsten wachsenden Regionen der Welt, was die Internetdurchdringung und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) angeht. Die lateinamerikanische Wirtschaft sollte künftig an Stärke gewinnen, und immer mehr Menschen erhalten Zugang zu E-Commerce und digitalen Zahlungen.

Die starke Wettbewerbsposition von MercadoLibre sollte das Unternehmen zu einer natürlichen Wahl für Käufer und Verkäufer machen und ihm helfen, in den kommenden Jahren Marktanteile zu gewinnen. Aus diesen Gründen ist dieser Wachstumswert aus meiner Sicht eine kluge Investition.

2. Pinterest

Pinterest ist die soziale Plattform für Inspiration. Dort holen sich die Nutzer Ideen oder planen Projekte, oft noch bevor sie etwas gekauft haben. Das macht Pinterest für Vermarkter wertvoll, da sie die Möglichkeit haben, die Verbraucher in einer frühen Phase ihres Entscheidungsprozesses zu beeinflussen. Auf diese Weise sind die relevanten Anzeigen, die Pinterest seinen Nutzern liefert, tatsächlich hilfreich und nicht lästig.

Aus der Marketingperspektive hat Pinterest noch einen weiteren Vorteil. Da sich die Nutzer auf der sozialen Plattform inspirieren lassen, verfügt Pinterest über eine Vielzahl von Daten darüber, was die Nutzer tun möchten. Dabei kann es sich um alles Mögliche handeln, von einer Hausrenovierung oder einer Autoreise bis hin zu einem neuen Rezept oder einem Trainingsprogramm. Unabhängig davon kann Pinterest durch die Zusammenfassung all dieser Suchdaten vorhersagen, welche neuen Ideen von heute schon morgen zu den „Trendthemen“ gehören werden.

Tatsächlich sind 80 % der Vorhersagen von Pinterest für das Jahr 2020 eingetroffen. Diese Art der Vorhersage hilft den Vermarktern, ihre Inhalte so zu optimieren, dass sie für die Verbraucher leichter zugänglich sind. Es überrascht nicht, dass dies die Plattform von Pinterest zu einem immer wertvolleren Marketinginstrument für Marken gemacht hat, wie das starke Umsatzwachstum des Unternehmens beweist.

In Mrd. US-Dollar Q1/2018 (4 Quartale) Q1/2021 (4 Quartale) Wachstumsrate Umsatz 0,52 1,9 54 % Monatlich aktive Nutzer 239 Mio. 478 Mio. 26 %

QUELLE: FINANZBERICHTE VON PINTEREST. WACHSTUMSRATE IST CAGR, ALSO DIE DURCHSCHNITTLICHE RATE PRO JAHR.

Um die Akzeptanz bei den Verbrauchern zu erhöhen, hat sich Pinterest darauf konzentriert, seine Plattform für Einkäufe besser geeignet zu machen. So können die Nutzer jetzt direkt über die Suche oder über die Option „Ähnlich einkaufen“ in jedem Beitrag einkaufen. Mit anderen Worten: Wenn sie auf der Plattform etwas finden, das ihnen gefällt, kann Pinterest sie wahrscheinlich mit dem Verkäufer in Verbindung bringen, was es einfacher denn je macht, von der Inspiration zum Einkauf überzugehen.

Außerdem hat das Unternehmen im vergangenen Jahr das Programm für geprüfte Händler eingeführt, das Verbrauchern hilft, Verkäufer zu identifizieren, die einen hochwertigen Kundenservice bieten. Und all diese Bemühungen zahlen sich aus. In den letzten 12 Monaten hat sich die Zahl der Produktsuchen auf Pinterest um das 20-Fache erhöht und das Nutzerinteresse an erwerbbaren Inhalten ist um 200 % in die Höhe geschnellt.

Mit Blick auf die Zukunft sollten diese Bemühungen Pinterest helfen, sein starkes Nutzerwachstum beizubehalten, was natürlich mehr Marken und Inhalte auf seine Plattform bringen sollte. Und während sich dieses Schwungrad dreht, sollte Pinterest mehr digitale Werbeausgaben einnehmen, ein Markt, der laut eMarketer im Jahr 2021 ein Volumen von 455 Mrd. US-Dollar erreichen soll.

Aus diesen Gründen erscheint mir dieser Wachstumswert eine gute langfristige Investition zu sein.

Der Artikel 2 turbostarke Wachstumsaktien, die jetzt interessant werden ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Trevor Jennewine auf Englisch verfasst und am 29.07.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Amazon-Tochtergesellschaft, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Trevor Jennewine besitzt Aktien von Amazon, MercadoLibre und Pinterest. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, MercadoLibre und Pinterest.

