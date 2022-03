2 Wachstumsaktien, die über 75 % gefallen sind und sich laut Wall Street verdoppeln könnten

Offerpad hat 2021 einen Gewinn erwirtschaftet, während sein Hauptkonkurrent hohe Verluste hinnehmen musste.

Skillz hat sich 2021 durch seinen Blockbuster-Deal mit der NFL im Mainstream etabliert.

Wichtige Punkte

Der Aktienmarkt befindet sich mitten in einer Achterbahnfahrt der Gewinne, aber wilde Kursschwankungen werden auch von vielen anderen Faktoren bedingt, zum Beispiel von den geopolitischen Spannungen im Zusammenhang mit Russland und der Ukraine und der drohenden Aussicht auf Zinserhöhungen, um der steigenden Inflation entgegenzuwirken. Volatilität wird wahrscheinlich die Norm sein, zumindest auf kurze Sicht.

All diese kurzfristigen Probleme unterstreichen nur die Vorteile einer langfristigen Anlagestrategie. Die Probleme, die den Markt im Moment erschüttern, werden in fünf Jahren (und darüber hinaus) wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen. Langfristig orientierte Anleger können die jüngsten Kursrückgänge als Kaufgelegenheiten nutzen, die in Zukunft zu erheblichen Gewinnen führen können.

Die Small-Cap-Aktien Offerpad Solutions und Skillz sind um 75 bzw. 92 % von ihren 52-Wochen-Höchstständen eingebrochen. Obwohl jedes Unternehmen, das in relativ kurzer Zeit einen so großen Teil seines Wertes verliert, Risiken in sich birgt, wetten einige Analysten an der Wall Street darauf, dass diese beiden Aktien ein Comeback schaffen können.

1. Das Argument für Offerpad

Offerpad ist in der Immobilienbranche tätig und ein Spezialist im umstrittenen iBuying-Segment. Sein Geschäftsmodell sieht vor, dass das Unternehmen Häuser direkt von Verkäufern kauft, sie renoviert und gewinnbringend weiterverkauft. Das Geschäftsmodell ist umstritten, weil der Hauptkonkurrent von Offerpad, die Zillow Group, vor Kurzem das iBuying-Segment eingestellt hat, nachdem er hohe Verluste gemacht hat.

Der Verkauf von Immobilien ist ein risikoreiches Geschäft und unterliegt unzähligen externen Faktoren, die den Preis von Immobilien beeinflussen können. Der Vorteil von Offerpad ist jedoch, dass das Unternehmen nur in 17 bestimmten Märkten in den USA tätig ist, während Zillow in der Spitze 35 Märkte abdeckte. Durch eine vorsichtigere Herangehensweise konnte Offerpad im Jahr 2021 einen Gewinnbeitrag von 22.900 US-Dollar pro verkauften Wohnung erwirtschaften, was 154 % über dem Wert von 2020 lag.

In diesem Zusammenhang verzeichnete Offerpad ein Umsatzwachstum von 95 % auf 2,07 Mrd. US-Dollar in diesem Jahr. Am beeindruckendsten war vielleicht die Tatsache, dass das Unternehmen mit einem Gewinn pro Aktie von 0,05 US-Dollar sogar profitabel war - ein großer Anstieg gegenüber dem Verlust von 0,40 US-Dollar pro Aktie im Jahr 2020. Das Unternehmen bereitet sich auf weiteres Wachstum vor, indem es sein Team auf über 1.000 Mitarbeiter verdoppelt und eine Umsatzprognose von bis zu 1,15 Mrd. US-Dollar allein zum ersten Quartal 2022 veröffentlicht hat.

Offerpad hatte Ende 2021 einen Bestand von 2.650 Häusern, so viele wie nie zuvor am Ende eines Jahres. Das setzt das Unternehmen potenziellen Verlusten aus, wenn der Immobilienmarkt abrutscht, aber es hat sich zum Ziel gesetzt, Immobilien innerhalb eines Zeitfensters von 100 Tagen zu kaufen, zu renovieren und zu verkaufen, um die Auswirkungen der Marktkräfte so gering wie möglich zu halten.

2. Das Argument für Skillz

52 % des weltweiten Spieleumsatzes entfallen mittlerweile auf den mobilen Bereich, der damit traditionelle Plattformen wie Konsolen und den PC überholt hat. Die Entwickler befinden sich in einem ständigen Wettlauf, um den nächsten großen Hit zu landen, aber laut Skillz werden nur 2 % von ihnen am Ende mit einem finanziell erfolgreichen Spiel dastehen. Den anderen 98 % bleiben nur wenige Möglichkeiten, Einnahmen zu erzielen. Und genau diese Lücke füllt Skillz.

Das Unternehmen hat einen wettbewerbsfähigen Marktplatz geschaffen, auf dem Nutzer in Live-Turnieren um echtes Geld spielen und gewinnen können. Entwicklern von Spielen, die es nie in den Mainstream schaffen, bietet Skillz die Möglichkeit, einen Teil des Preisgeldes zu verdienen, das von den Nutzern in diesen Turnieren eingesetzt wird.

Während viele der Spiele auf Skillz generisch sind, hat das Unternehmen 2021 einen großen Deal mit der NFL abgeschlossen, um einen Wettbewerb unter Entwicklern zu veranstalten, die nun darum konkurrieren, ein mobiles Footballspiel für die Liga zu entwickeln. Das könnte den Weg für größere Titel ebnen, die eine Präsenz auf der Skillz-Plattform aufbauen, um neue Einnahmequellen zu erschließen.

Die Skillz-Aktie ist um 15 % gefallen, seit das Unternehmen am 23. Februar die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2021 veröffentlicht hat. Trotz eines Umsatzwachstums von 67 % auf 384 Mio. US-Dollar wird für 2022 nur noch ein Umsatzwachstum von 4 % erwartet, was die Anleger enttäuscht hat. Der Grund dafür ist, dass Skillz plant, das Engagement im Marketing zu reduzieren, um die Kosten zu kontrollieren, und erwartet, dass dies dazu beitragen wird, das Unternehmen langfristig profitabel zu machen.

Obwohl der Rückgang der Aktie um 92 % gegenüber ihrem 52-Wochen-Hoch ein deutliches Warnsignal für die Risiken ist, glauben die Analysten der Wall Street Bank Citigroup, dass Skillz 9 US-Dollar pro Aktie wert sein könnte. Das sind 206 % mehr als die 2,94 US-Dollar, mit denen das Unternehmen derzeit gehandelt wird. Da der Markt für mobile Spiele weiterwächst, könnte Citi auf lange Sicht richtig liegen.

Der Artikel 2 Wachstumsaktien, die über 75 % gefallen sind und sich laut Wall Street verdoppeln könnten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.Dieser Artikel wurde von Anthony Di Pizio auf Englisch verfasst und am 01.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Anthony Di Pizio besitzt keine der genannten Aktien. Citigroup ist ein Werbepartner von The Ascent, einem Unternehmen von Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Offerpad Solutions Inc, Skillz Inc, Zillow Group (A-Aktien) und Zillow Group (C-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images