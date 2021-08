2 Wachstumsaktien für das nächste Jahrzehnt

Das Bankwesen und der Zahlungsverkehr stehen vor einem Umbruch durch neue Marktteilnehmer.

Große, alteingesessene Unternehmen haben nur langsam mit den digitalen Trends Schritt gehalten und damit kleineren Wettbewerbern die Tür geöffnet.

Diese beiden Unternehmen sind in unterschiedlichen Bereichen des Finanzwesens tätig und nutzen einzigartige Wachstumschancen.

Die wichtigsten Punkte

Das Bankwesen ist eine alteingesessene Branche. Geld wird an Kreditnehmer durch die Bewertung ihres Einkommens und Vermögens verliehen, wobei die Bank einen Zinssatz verdient, der von der Qualität dieser Position bestimmt wird - und diese Grundlagen haben sich nicht allzu sehr verändert.

Upstart Holdings setzt jedoch künstliche Intelligenz ein, um Banken dabei zu helfen, einen anderen Ansatz zu verfolgen und alternative Kennzahlen des Kreditnehmers zu prüfen, um mehr Geld mit einem ähnlichen Risikoniveau zu leihen. Und auf der Zahlungsseite des Finanzwesens nutzt Paysafe eine brandneue Branche in den USA, um seine Plattform auszubauen. Das Unternehmen erleichtert Zahlungen für digitale Casinos, Sportwetten und die E-Sport-Branche, die unter dem Begriff iGaming bekannt ist. Das Segment verschafft dem Unternehmen ein schnelles Wachstum, und da es nur in 15 Bundesstaaten aktiv ist, gibt es viel Potenzial für eine weitere Expansion.

1. Upstart

Upstart ist eine rein digitale Kreditvergabeplattform, die es Kreditnehmern ermöglicht, über ihre Website einen Antrag zu stellen, und den Kredit dann an einen der Bankpartner weiterleitet. Das Unternehmen bietet Banken auch eine Anwendungsprogrammierschnittstelle (API), über die sie die Kreditentscheidungstechnologie von Upstart in ihre eigenen Antragsverfahren integrieren können. Künstliche Intelligenz (KI) ist das Herzstück , und die Ergebnisse sprechen für sich: Upstart behauptet, dass sein Modell 173 % mehr Genehmigungen bei der gleichen Verlustrate wie bei traditionellen Banken generiert.

Die Technologie berücksichtigt mehr als 1.000 Daten, darunter auch nichttraditionelle Kennzahlen wie den Bildungsstand des Kreditnehmers, seinen Schulbesuch und seinen beruflichen Werdegang.

Das Unternehmen begann mit unbesicherten Krediten, die auf Privatkredite, medizinische Kredite und Schuldenkonsolidierung ausgerichtet waren. Jetzt expandiert es in den Bereich der Fahrzeugfinanzierung, was durch die kürzliche Übernahme von Prodigy unterstrichen wird, das eine äußerst erfolgreiche Software für Autohändler anbietet. Ziel ist es, mit Prodigy in diesen lukrativen Markt einzusteigen, in dem die Verbraucher schätzungsweise 1,3 Billionen US-Dollar Schulden haben.

Die Fahrzeugfinanzierung ist der größte Kreditmarkt, in dem Upstart bisher tätig war, und dies spricht für die Anpassungsfähigkeit seines KI-gestützten Entscheidungsprozesses. Das Unternehmen rechnet für das Gesamtjahr 2021 mit einem Umsatz von 600 Mio. US-Dollar, und wenn es diese Prognose erfüllt, würde dies ein Wachstum von über 1.000 % seit 2017 bedeuten - ein Großteil davon ist im letzten Jahr erfolgt.

Kennzahl 2017 2020 2021 (Projected) Umsatz 57 Mio. USD 233 Mio. USD 600 Mio. USD Gewinn (Verlust) pro Aktie (0,56 USD) 0,00 USD 0,62 USD

DATENQUELLE: UPSTART

Upstart ist bereits profitabel, was für ein junges Technologieunternehmen in einer komplexen Branche selten ist. Die Kehrseite der Medaille ist, dass die Anleger auf der Grundlage dessen, was wir derzeit wissen, einen erheblichen Aufschlag für die Aktie zahlen.

Mit einer Marktkapitalisierung von 9 Mrd. US-Dollar zu den aktuellen Kursen wird Upstart mit dem 15-Fachen des prognostizierten Umsatzes gehandelt, aber wenn das Unternehmen weiterhin in dem derzeitigen Tempo wächst, könnte es für Anleger mit einem Zeithorizont von fünf bis zehn Jahren allmählich extrem günstig erscheinen. Analysten schätzen, dass Upstart im Jahr 2022 einen Umsatz von 800 Mio. US-Dollar erwirtschaften wird, wodurch sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis drastisch verringern würde.

2. Paysafe

Paysafe ging Ende März durch eine Fusion mit Foley Trasimene Acquisition II, einem Special Purpose Acquisition Unternehmen (SPAC), an die Börse. Es handelt sich um ein in London ansässiges Unternehmen für den Zahlungsverkehr, das den größten Teil seiner Geschäfte außerhalb der USA tätigt, doch mit dem rasanten Wachstum des Onlineglücksspiels könnte sich dies bald ändern.

Zu Paysafe gehören bekannte Marken wie Skrill, ein Anbieter von digitalen Geldbörsen, der vor Kurzem in den Bereich Kryptowährung expandierte, und Neteller, das für den Geldtransfer zwischen Verbrauchern und Händlern verwendet wird. Skrill kündigte kürzlich eine Partnerschaft mit der Kryptobörse Coinbase Global an, die Skrill eine White-Label-Lösung anbietet, mit der die Kunden verschiedene Kryptowährungen kaufen und verkaufen können. Die Skrill-Wallet bietet die Möglichkeit, als Basiswährung entweder US-Dollar oder Bitcoin zu wählen.

Die Segmente Digital Wallet und eCash machten im ersten Quartal 55 % des Gesamtumsatzes aus und bedienten jeweils hauptsächlich die Onlineglücksspielbranche. Die Gesamteinnahmen von Paysafe in Höhe von 377 Millionen US-Dollar im ersten Quartal stellen nur ein Wachstum von 5 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dar, aber die Expansion in den USA ist ein starker Treiber. Allein das iGaming-Segment in Amerika - das in 15 Staaten aktiv ist - wuchs um 66 %.

Kennzahl 2018 2020 2021 (Projected) Umsatz 1,14 Mrd. USD 1,42 Mrd. USD 1.54 Mrd. USD Gewinn (Verlust) pro Aktie k. A.* (1,01 USD) 0,06 USD

DATENQUELLE: PAYSAFE. *UNBEKANNT

Obwohl Paysafe Verluste macht, erwarten Analysten, dass das Unternehmen in diesem Jahr einen Gewinn erzielen wird. Das Umsatzwachstum dürfte 2021 bei 8 % liegen und sich dann 2022 auf 10 % beschleunigen, so die Schätzungen.

Die Aktie wurde kürzlich mit einer Marktkapitalisierung von 7,7 Mrd. US-Dollar oder dem Fünffachen des Umsatzes gehandelt, ist aber seit ihrem Höchststand um mehr als 40 % gefallen, sodass der Überschwang der Anleger etwas nachgelassen hat. Dies könnte eine großartige Gelegenheit sein, da Paysafe davon ausgeht, dass die US-amerikanische iGaming-Branche bis 2025 auf 47 Mrd. US-Dollar anwachsen wird, was einer jährlichen durchschnittlichen Wachstumsrate von 55 % entspricht.

Das Unternehmen ist gut aufgestellt, um sich einen Teil dieses Wachstums zu sichern, insbesondere durch eine neue Partnerschaft mit dem australischen Unternehmen PointsBet Holdings - einem ehrgeizigen Buchmacher mit einem Umsatz von 2,5 Milliarden US-Dollar, der seinen Fokus auf den lukrativen US-Wettmarkt gerichtet hat. Paysafe bringt seine Erfahrung in der globalen Online-Glücksspielindustrie nach Amerika, und das Timing könnte nicht besser sein.

Der Artikel 2 Wachstumsaktien für das nächste Jahrzehnt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

