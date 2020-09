2 wachstumsstarke Aktien für den Rest des Jahres 2020

Wer Aktien für das Jahresende sucht, mag zwar gefühlt früh dran sein. Da wir allerdings schon den Monat September schreiben, könnten die Vorbereitungen für eine Jahresendrallye bei einigen Investoren schon laufen. Wobei es natürlich unFoolish ist, auf eine kurzfristige Bewegung innerhalb weniger Monate zu spekulieren.

Wer trotzdem wachstumsstarke Aktien für den Rest des Jahres 2020 und auch weit darüber hinaus sucht, der ist in diesem Artikel genau richtig. Im Folgenden soll es nämlich darum gehen, warum die Aktien von Etsy und Teladoc Health zumindest operativ stark weiterwachsen können. Und auch, warum das Börsenjahr 2020 möglicherweise insgesamt ein starker Wachstumskatalysator auch für die Folgejahre ist.

Etsy: Starkes drittes Quartal & Weihnachtsgeschäft

Eine erste Aktie, die jetzt interessant ist vor allem wegen des operativen Wachstums, ist zunächst die von Etsy. Der Nischen-E-Commerce-Akteur im Self- und Handmade-Bereich hat zuletzt ein rasantes zweites Quartal präsentiert. Dabei stiegen die Umsätze um über 130 % und das Gross Merchandise Volume um über 140 %. Allerdings scheint das erst der Anfang zu sein.

Für das dritte Quartal rechnet das Management mit einem weiteren Wachstum beim Gross Merchandise Volume in einer Spanne zwischen 80 und 110 % sowie mit einem Anstieg des Umsatzes zwischen 85 und 115 %. Damit zeigt sich: Das Wachstum wird rasant weitergehen. Doch auch nach dem dritten Quartal könnte ein überdurchschnittlich starkes Wachstum auf die Investoren warten. Im vierten Quartal gibt es schließlich das Vorweihnachtsgeschäft, das in diesem Jahr besonders interessant ausfallen könnte.

Etsy hat schließlich zuletzt signifikante Erfolge gefeiert, was den Ausbau der eigenen Bekanntheit angeht. Das Coronavirus ist dabei ein Katalysator gewesen, der die Dynamik auf dem Handelsplatz beschleunigt hat. Im Weihnachtsquartal könnte das ebenfalls zu einem deutlich höheren Volumen führen.

Wobei das erst der Startschuss für die Wachstumsgeschichte sein kann: Mehr Engagement und mehr Bestellungen scheinen insgesamt eine Neubewertung des Etsy-Marktplatzes und der Aktie erforderlich zu machen. Gut möglich, dass in diesem Jahr der Startschuss für eine besonders dynamische Wachstumsgeschichte gefallen ist.

Teladoc Health: Herbst & Winter als Grippezeit

Eine zweite starke Aktie für die kommenden Monate und Quartale könnte außerdem die von Teladoc Health sein. Auch der Anbieter von telemedizinischen Lösungen hat in diesem Jahr eine Initialzündung durch den Ausbruch von COVID-19 erlebt. Auch das könnte allerdings erst der Anfang dieser Wachstumsgeschichte sein, die möglicherweise erneut vor einer Beschleunigung steht.

Der Grund, recht einfach: Begleitet von COVID-19 treten wir so langsam in den Herbst und danach in die Wintermonate ein. Das wiederum führt dazu, dass auch die Grippesaison bald beginnen dürfte, was in Anbetracht der Epidemielage dazu führen könnte, dass weiterhin viele Verbraucher auf telemedizinische Lösungen setzen. Für Teladoc Health könnte daher eine zweite Phase des starken Wachstums beginnen.

Insgesamt steht Teladoc Health erst am Beginn der Wachstumsgeschichte. Wie der Branchenverband Bitkom herausgefunden hat, nutzen beispielsweise erst 6 % der Senioren telemedizinische Lösungen. Rund die Hälfte dieser überaus relevanten Zielgruppe möchte künftig vermehrt auf solche Lösungen zurückgreifen. Das zeigt: Trotz der Erfolge in diesem Jahr ist noch ein weiteres starkes Wachstum möglich. Das macht die Aktie jetzt besonders interessant.

Trendstarkes Wachstum für 2020 und darüber hinaus!

Wer als Investor jetzt auf Wachstum setzen möchte und dabei starken Trends folgen will, für den könnten die Aktien von Etsy und Teladoc Health jetzt besonders interessant sein. Beide Anteilsscheine, beziehungsweise die Unternehmen, könnten von den kommenden Wochen und Monaten besonders stark profitieren. Das kann durchaus den einen oder anderen näheren Blick wert sein.

