2 Warren-Buffett-Aktien, die ich im Crash gekauft habe – und von denen ich noch mehr kaufen werde!

Es ist und bleibt eine spannende Frage: Wo wird Warren Buffett wohl in den aktuellen, weiterhin günstigen Börsenzeiten zuschlagen? Mit 128 Mrd. US-Dollar in Cash plus weiteren liquiden Mitteln, die sich das Orakel von Omaha in letzter Zeit gesichert hat, ist jedenfalls eine spannende Ausgangslage geschaffen worden.

Allerdings ist das für Investoren nicht unbedingt die interessanteste Frage. Auch in seinem bisherigen Portfolio bei Berkshire Hathaway sind schließlich viele Namen, die jetzt preiswerter sind. Und die für Investoren potenziell interessant sind.

Hier sind jedenfalls zwei Warren-Buffett-Aktien, die in meinen Augen sehr aussichtsreich sind. Und bei denen ich zugeschlagen habe und wohl auch weiterhin zuschlagen werde.

Eine erste Aktie, die ich im Corona-Crash erstmals gekauft habe, ist die von Store Capital. Hierbei handelt es sich um einen Real Estate Investment Trust, der in Immobilien investiert, die lediglich einen Mieter (single-tenant) besitzen. Übrigens der einzige REIT, der es in das Portfolio von Berkshire Hathaway geschafft hat.

Store Capital könnte dabei kurzfristig einige operative Probleme bekommen. Gerade der Bereich des Handels und des Einzelhandels spürt die Auswirkungen der Restriktionen und des Coronavirus besonders stark. Ein größerer Leerstand ist daher nicht ausgeschlossen. Das könnte wiederum das Wachstum verlangsamen. Vielleicht gibt es sogar einen kleinen operativen Einbruch.

Allerdings könnte die Bewertung das inzwischen widerspiegeln. Bei einem aktuellen Kursniveau von 18,43 US-Dollar und einer Quartalsdividende in Höhe von 0,35 US-Dollar lockt hier eine Dividendenrendite von 7,59 %. Zudem kam Store Capital im letzten Geschäftsjahr 2019 auf bereinigte Funds from Operations in Höhe von 1,99 US-Dollar. Nicht bloß, dass sich das Kurs-FFO-Verhältnis hierdurch auf 9,3 beläuft.

Nein, bei einem Ausschüttungsverhältnis in Höhe von 70,3 % könnte außerdem reichlich Spielraum in Zeiten des Coronavirus existieren. Das sollte weiterhin stabile Dividenden bedeuten, während man als Investor darauf wartet, dass der operative Alltag und das Wachstum zurückkehren.

2. Berkshire Hathaway

Eine zweite Warren-Buffett-Aktie, bei der ich in letzter Zeit zugeschlagen habe und weiter zugreifen werde, ist außerdem Berkshire Hathaway. Das Kalkül dahinter ist ziemlich einfach: Ich kaufe nicht bloß einzelne Beteiligungen des Orakels von Omaha. Sondern alle Entscheidungen, die der Starinvestor bis jetzt getroffen hat und auch künftig noch treffen wird. Auch jetzt im Crash.

Das Coronavirus hat dabei ebenfalls die Chance kreiert, günstiger an die Anteilsscheine von Berkshire Hathaway zu kommen. Dadurch erhalten Investoren die Möglichkeit, das breite, diversifizierte Portfolio dieser Beteiligungsgesellschaft wieder mit einem Discount zu bekommen. Eine starke Möglichkeit für alle, die nach breit gestreuten Lösungen suchen. Womöglich auch eine spannende ETF-Alternative.

Allerdings ist der günstige, breite Mix bloß eine Sache, die man berücksichtigen sollte. Speziell jetzt im Crash wird sich vermutlich ein weiteres Mal Warren Buffetts Weitsicht auszahlen. Mit 128 Mrd. US-Dollar in Cash können viele langfristige Entscheidungen getroffen und Aktien gekauft werden. Das könnte das Portfolio von Berkshire Hathaway ein weiteres Mal runderneuern. Und womöglich wichtige Weichen für eine marktschlagende Rendite über die kommenden Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte stellen.

Auf welche Aktien setzt du?

Ich persönlich setze in diesen Tagen also auf Store Capital und Berkshire Hathaway und werde hier wohl weiter zuschlagen. Auf welche Aktien Warren Buffett setzt, wissen wir noch nicht. Allerdings können wir an seinen Entscheidungen über seine Beteiligungsgesellschaft teilhaben.

Die abschließend spannende Frage ist nun jedoch, auf welche Aktien du setzt. Vielleicht beinhaltet das Portfolio von Berkshire Hathaway hier einige günstige Antworten.

The post 2 Warren-Buffett-Aktien, die ich im Crash gekauft habe - und von denen ich noch mehr kaufen werde! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Ist das die „nächste Netflix“?

Zurzeit nimmt ein Trend Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming. Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen.

Wir möchten dir gerne alle Einzelheiten über dieses Unternehmen an die Hand geben. Klick hier für weitere Informationen zu der Aktie, von denen wir glauben, dass sie von diesem Trend profitieren wird… und die die „nächste Netflix“ werden könnte. Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „Die Gaming-Industrie steht vor einem neuen Schub - Das ist unsere Top-Empfehlung“ jetzt an!

Vincent besitzt Aktien von Berkshire Hathaway und Store Capital. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien) und STORE Capital und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2021 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short January 2021 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Short June 2020 $205 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: The Motley Fool