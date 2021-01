2 Warren-Buffett-Dividendenaktien, die dich bis an dein Lebensende bezahlen!

Dividendenaktien mit dem Esprit von Warren Buffett? Ja, da gibt es gewiss so einige. Allerdings suchst du vielleicht nach etwas mehr Qualität. Oder anders ausgedrückt: nach Dividendenaktien, die dir möglicherweise ein Leben lang eine Dividende bezahlen werden.

Suchst du so etwas? Falls ja, dann kann auch das Portfolio von Warren Buffett einige Optionen beinhalten. Lass uns im Folgenden daher einen Blick auf zwei spannende Ausschütter riskieren, die dieses Potenzial besitzen könnten. Kleiner Spoiler: Eine Aktie hat historisch bereits bewiesen, dass sie zu lebenslangen Dividenden fähig ist.

Lebenslange Dividende? Coca-Cola -Aktie!

Die Aktie, die bereits eine Dividende über mindestens ein Leben lang gezahlt hat, ist die von Coca-Cola. Warren Buffett setzt bereits seit fast dreieinhalb Jahrzehnten auf die Anteilsscheine. Das ist definitiv ein langer Zeitraum, in dem bereits viele Dividenden bezahlt worden sind.

Allerdings ist Coca-Cola wirklich eine besondere Dividendenaktie: Die Historie ist bereits über 100 Jahre lang. Innerhalb dieses Zeitraums hat der US-amerikanische Getränkekonzern bereits 58 Jahre in Folge die eigene Dividende erhöht. Das heißt, die Anteilsscheine sind nicht bloß die eines Dividendenaristokraten, sondern die eines königlichen Ausschütters.

Diese Historie macht Mut, dass die Coca-Cola-Aktie auch zukünftig noch eine Dividende bis ans Lebensende auszahlen wird. Wobei die aktuelle Dividendenrendite nicht von schlechten Eltern ist: Gemessen an der aktuellen Quartalsdividende von 0,41 US-Dollar und einem aktuellen Aktienkurs von 48,95 US-Dollar (21.01.2020, maßgeblich für alle Kurse und fundamentale Kennzahlen) liegt die Dividendenrendite bei 3,35 %. Das könnte ein netter Discount sein, den COVID-19 bei dieser Aktie von Warren Buffett jetzt kreiert hat.

Lebenslange Dividende vom Warren-Buffett-REIT

Eine zweite Aktie, die möglicherweise eine lebenslange Dividende an die Investoren auszahlen wird, ist womöglich außerdem Store Capital. Aber eines vorweg: Da der US-amerikanische Real Estate Investment Trust erst seit dem Jahre 2014 Börsenluft schnuppert, ist die Historie hier nicht sonderlich aussagekräftig. Im Vergleich zu Coca-Cola müssen daher andere Faktoren her, die hier auf eine solche Qualität und eine lebenslange Dividende schließen lassen.

Gibt es solche? Ja, möglicherweise. Store Capital firmiert schließlich als REIT, was bedeutet, dass die Dividenden sogar zur Unternehmensstruktur gehören. Aber nicht jeder REIT zahlt eine Dividende. Vor allem nicht in schwierigen Zeiten. Wobei es auch hier eine Besonderheit gibt.

Store Capital setzt auf ein diversifiziertes Portfolio, insbesondere mit Einzelhandelsimmobilien. Die Verträge werden dabei als sogenannte Triple-Net-Lease-Verträge konzipiert, was weitere Zuverlässigkeit und defensive Klasse bieten kann. Zudem sind viele Einzelhändler im Portfolio vergleichsweise wenig zyklisch. Oder anfällig für Wirtschaftskrisen.

Ich würde daher zugegebenermaßen nicht so weit gehen, zu sagen, dass Store Capital eine lebenslang konstante Dividende auszahlen wird. Allerdings glaube ich, dass die Voraussetzungen für zumindest eine Dividende in jedem Jahr vorhanden sind. Ob das reicht? Deine Entscheidung.

Dividenden bis zum Lebensende mit Warren Buffett!

Die Aktien von Coca-Cola und von Store Capital sind daher zwei spannende Dividendenaktien im Portfolio von Warren Buffett. Beide Aktien könnten zudem das Potenzial besitzen, Dividenden bis zum Lebensende auszuzahlen. Ob du das auch so siehst? Deine Entscheidung. Ein unternehmensorientierter Blick aus der Perspektive eines Warren Buffett könnte jedoch nicht schaden.

