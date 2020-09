2 Wege, wie S&P 500 Indexfonds deine Altersvorsorge vor einem Marktcrash schützen können

Der Aktienmarkt hat in den letzten Monaten eine extreme Volatilität gezeigt und in relativ kurzer Zeit sowohl Rekordhochs als auch Tiefststände erreicht. Diese Art von Turbulenzen kann Investoren verunsichern, insbesondere wenn man bedenkt, dass niemand weiß, ob ein weiterer Marktcrash vor der Tür steht.

Auch wenn es keine Möglichkeit gibt, Risiken vollständig zu vermeiden, wenn du in den Aktienmarkt investierst, gehören S&P-Indexfonds zu den “sichersten” Anlagen, die es gibt. Und es gibt zwei wichtige Möglichkeiten, wie sie deine Altersvorsorge vor einem möglichen Marktcrash schützen können.

1. Sie bieten eine Menge Diversifizierung

Diversifizierung ist eine Schlüsselkomponente zur Begrenzung deines Investitionsrisikos. Wenn du dein gesamtes Erspartes auf nur ein oder zwei einzelne Aktien setzt, bekommst du Probleme, wenn sich diese Aktien nicht gut entwickeln. Aber wenn du dein Geld auf mehrere Anlagen verteilst, werden deine gesamten Ersparnisse nicht so stark beeinträchtigt, wenn einige dieser Aktien einen Sturzflug machen.

Wie der Name schon sagt, bilden die S&P 500-Indexfonds den S&P 500 nach. Das bedeutet, dass man mit einer Investition in einen dieser Indexfonds sofort in 500 der größten Unternehmen in den USA investiert ist. Indem du in Hunderte von Aktien aus verschiedenen Branchen investierst, schränkst du dein Risiko im Vergleich zum Besitz nur einiger weniger Einzelaktien erheblich ein.

2. Du wirst dich nach einem Marktabschwung wahrscheinlich wieder erholen

Natürlich reicht Diversifizierung allein nicht immer aus, um zu verhindern, dass deine Ersparnisse einen Rückschlag erleiden. Auch der S&P 500 selbst erlebt Abschwünge, und wenn das passiert, wird auch dein S&P 500 Indexfonds davon betroffen sein. Diese Fonds haben jedoch eine sehr gute Chance, sich von einem Marktcrash zu erholen.

Historisch gesehen hat sich der Markt von jedem seiner Abstürze immer wieder erholt. Anfang dieses Jahres hat der S&P 500 eine bemerkenswerte Erholung erlebt, nachdem er eines seiner schlimmsten Quartale in der Geschichte erlebt hatte. Wenn der Markt erneut abstürzt, ist es äußerst wahrscheinlich, dass er sich wieder erholen wird. Und da die S&P 500-Indexfonds dem Markt folgen, werden sich auch deine Anlagen wieder erholen, wenn sich der Markt erholt.

SPX-Daten von YCharts

Zwischen der Finanzkrise 2008-2009, dem großen Abschwung Anfang dieses Jahres und vielen kleineren Abstürzen dazwischen hat der S&P 500 schon viel Volatilität erfahren. Das Wichtigste ist jedoch, dass sich der Markt jedes Mal, wenn er abgestürzt ist, immer wieder erholen konnte. Der Markt könnte erneut abstürzen, aber aufgrund der historischen Daten wird er wahrscheinlich stärker als je zuvor wieder steigen.

Langfristig investieren

S&P-500-Indexfonds sind langfristige Investitionen, was bedeutet, dass sie zwar kurzfristig Schwankungen unterliegen können, aber auf lange Sicht im Allgemeinen positive Gewinne verzeichnen. In diesem Zusammenhang hat der S&P 500 seit seiner Auflegung in den 1920er Jahren eine historische Durchschnittsrendite von rund 10 % pro Jahr erzielt.

Sparen für den Ruhestand ist ein langfristiges Spiel. Versuche also, dich nicht zu sehr daran zu orientieren, was der Markt heute, morgen oder nächste Woche tut, sondern daran, was er in den kommenden Jahren tun könnte. Der Aktienmarkt wird Höhen und Tiefen erleben, aber das sollte keine Rolle spielen, solange du langfristig investierst. Indem du dein Geld so lange wie möglich in einem S&P-500-Indexfonds verwahrst, kannst du mehr verdienen und dir eine bessere Chance auf einen bequemen Ruhestand geben.

