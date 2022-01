20 Jahre Aloe Vera bei LR Health & Beauty

Unternehmen vertraut seit zwei Jahrzehnten auf die Wüstenlilie / Produkte zählen zu den Hauptwachstumstreibern

Da kommt Feierstimmung auf: Der Start ins Jahr 2022 stellt für LR Health & Beauty mit Hauptsitz im westfälischen Ahlen zeitgleich den Auftakt ins 20. Jubiläumsjahr der Aloe Vera dar. Seit 2002 vertreibt das Unternehmen erfolgreich eine Vielzahl an hochwertigen Aloe Vera-Artikeln. Aktuell zählt das Portfolio 62 Pflege- und Nahrungsergänzungsprodukte, in denen Aloe Vera enthalten sind.

Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Die Aloe Vera Drinking Gele gehören zu den Topsellern des Unternehmens. Sie werden seit 2018 in dieser modernen Aloe Vera-Produktionsstätte in Ahlen hergestellt. (Photo: Business Wire)

„Der Schritt, ins Aloe Vera-Segment einzusteigen, war maßgeblich für die Weiterentwicklung unseres Geschäfts. Ich sage immer: Mit dem Duftverkauf fing bei LR alles an, aber der Vertrieb unserer Aloe Vera-Produkte hat uns letztlich großgemacht“, betont Andreas Friesch, CEO und Sprecher der Geschäftsführung von LR. „Deshalb kommt dem Jahr 2002 in unserer Unternehmensgeschichte auch eine ganz entscheidende Bedeutung zu.“

Den Startpunkt der Aloe Vera-Erfolgsgeschichte bildete die Einführung des ersten Aloe Vera Drinking Gels mit Honig (2002). Zum jetzigen Zeitpunkt führt LR fünf Aloe Vera Drinking Gele in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen im Sortiment, von denen bisher bereits rund 72 Millionen Flaschen verkauft wurden. Zu den wichtigen Meilensteinen zählt auch der Bau der Aloe Vera-Produktionsstätte (2017/2018) mit einem Investitionsvolumen von mehr als 12 Millionen Euro.

„Es gibt etwa 300 unterschiedliche Aloe Vera-Arten“, erklärt Dr. Dominik Jungen, Head of Quality bei LR. „Wir verarbeiten jedoch ausschließlich die Barbadensis Miller, die im Gegensatz zu den anderen Arten als Multitalent gilt und auch als Lebensmittel konsumiert werden kann.“ Im Jahr 2021 wurden für LR etwa 27,5 Millionen Blätter im mexikanischen Hochland geerntet.

Die ausgezeichnete Qualität der LR Aloe Vera-Produkte wird durch regelmäßige Kontrollen des „International Aloe Science Council“ sichergestellt. Der Verband hat sich die Interessenwahrnehmung der Aloe Vera-Branche zur Aufgabe gemacht. Mit wissenschaftlichem Auge prüft er konsequent und in regelmäßigen Zeitabständen die Qualität der Anbaugebiete ebenso wie die der Verarbeiter und Hersteller der verschiedenen Produkte.

„Ich bin stolz darauf, dass es LR in den vergangenen 20 Jahren gelungen ist, eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Aloe Vera-Produkten einzunehmen“, freut sich Friesch. Gefeiert wird das Jubiläum mit einer großangelegten Kampagne, die neben diversen Kommunikationsmaßnahmen auch zahlreiche Aktionen für die Vertriebspartner:innen und Mitarbeiter:innen des Unternehmens vorsieht.

Unter dem Motto „More quality for your life.“ produziert und vermarktet die LR Unternehmensgruppe mit Hauptsitz im westfälischen Ahlen qualitativ hochwertige Schönheits- und Gesundheitsprodukte in 28 Ländern.

