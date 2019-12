2019 in Deutschland wohl drittwärmstes Jahr seit Beginn der Messungen

OFFENBACH (dpa-AFX) - Nach ersten Auswertungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dürfte 2019 wohl das drittwärmste Jahr seit Beginn regelmäßiger Temperaturaufzeichnungen im Jahr 1881 sein. Wie bereits die meisten der vorangegangenen Jahre sei auch 2019 in Deutschland wieder zu trocken, zu warm und mit mehr Sonnenschein als üblich verlaufen, berichtete ein DWD-Sprecher am Montag nach der vorläufigen Auswertung der Ergebnisse der rund 2000 DWD-Messstationen. Insbesondere Ende Juli gab es vielerorts extreme Hitze, als die Temperaturen an 23 Messstellen auf 40,0 Grad oder mehr stiegen. Mehrere lokale und regionale Temperaturrekorde wurden gebrochen. Am höchsten stieg die Temperatur dabei am 25. Juli in Lingen im Emsland mit dem neuen deutschen Rekord von 42,6 Grad./czy/DP/nas