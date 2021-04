2020 wurde keine Bahnstrecke in Deutschland eröffnet

Berlin (Reuters) - Deutschland hat im vergangenen Jahr zwar den Bau von Fernstraßen vorangetrieben, aber keine neue Bahnstrecke eröffnet.

"Im Bereich der Bundesschienenwege wurden 2020 keine Neuabschnitte in Betrieb genommen", heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen, die Reuters am Freitag vorlag. Dagegen wurden rund 125 Kilometer neue Autobahnen oder Bundesstraßen fertig gestellt oder erweitert. Die Grünen kritisierten, dass anders als bei den Straßen es auch keinen Planungsvorrat gebe und selbst der Ausbau vorhandener Trassen sich häufig verzögere.

"Dass die Bahn im gesamten letzten Jahr keinerlei Neubau in Betrieb nehmen konnte, zeigt, wie schleppend der Ausbau des Bahnnetzes vorangeht", sagte der Grünen-Haushaltsexperte Sven-Christian Kindler. "Während andere Länder in Europa ihre Bahnnetze in Rekordzeit ausbauen und modernisieren, tritt Deutschland auf der Stelle." Das Straßennetz in Deutschland sei eines der dichtesten der Welt und längst fertig. "In Zeiten der Klimakrise immer noch neue, teure Straßen voranzutreiben, ist Wahnsinn."