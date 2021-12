2022 den Turbo beim passiven Einkommen zünden: Das ist mein Aktienansatz

Im Jahr 2022 den Turbo beim passiven Einkommen zünden: Dafür kann es viele verschiedene Wege geben. Ob es das Investieren in Dividendenwachstumsaktien ist oder das Reinvestieren der eigenen Ausschüttungen. Selbst unterbewertete, günstige Value-Aktien könnten eine Möglichkeit sein. Je nachdem, wie man sich wohlfühlt, gibt es verschiedene Varianten.

Ich selbst möchte auch im kommenden Jahr 2022 ein wenig den Turbo beim passiven Einkommen zünden. Vor allem mit Dividendenaktien. Deshalb möchte ich dir im Folgenden vorstellen, wie ich an dieser Stelle vorgehen werde. Vielleicht ist das ja auch ein passender Ansatz für dich.

Turbo beim passiven Einkommen: Mein Aktienansatz

Grundsätzlich beherzige ich einige Dinge. Ein unternehmensorientierter Aktienansatz ist natürlich gegeben. Sowie auch ein gewisses primäres Investieren in Dividendenwachstumsaktien. Das kann bereits den Turbo beim passiven Einkommen zünden. Allerdings möchte ich im Jahr 2022 den Ansatz leicht schwenken hin zu einem anderen Ansatz.

Anstatt auf starke, volatile Dividendenaktien zu setzen, möchte ich leicht von diesem Vorhaben abweichen. Nämlich dahin gehend, dass ich zukünftig verstärkt auf günstige bis moderat bewertete Dividendenaktien mit hohen Dividendenrenditen setze. Aber, und jetzt kommt der Kniff: Mit einem trotzdem moderaten Dividendenwachstum, das wiederum operativ begründet liegt.

In meinem Einkommensdepot gibt es einen klaren Wachstumsfokus. Teilweise auch einen, der auf Dividendenwachstum basiert. Um ein qualitatives Gegengewicht zu bekommen, möchte ich in Zukunft mit diesem Aktienansatz den Turbo zünden. Auch, um mehr defensive Klasse und Stabilität ins Depot zu bekommen. Besser-als-nix ist häufig mein Anspruch, wenn es um die Auswahl von Dividendenaktien geht. Natürlich auch das stets mit einem klaren Fokus auf unternehmensorientierte Qualität.

Trotzdem sollte das Dividendenwachstum ein wenig mehr hermachen. Den Turbo beim passiven Einkommen zündet man schließlich nicht mit 1 oder 2 % Dividendenwachstum. Ein mittleres einstelliges Wachstum sollte es schon geben.

Ziel: Inflation defensiv zu schlagen

Ein primäres Ziel ist natürlich klar: Eben den Turbo beim passiven Einkommen zu zünden. Das sekundäre Ziel ist und bleibt jedoch, der Inflation und auch den Negativzinsen etwas entgegenzusetzen. Das glaube ich mit diesem Aktienansatz in mein Depot hinbekommen zu können. Wobei auch die Volatilität in weiten Teilen eher begrenzt bleiben sollte.

Im Endeffekt ist der Turbo beim passiven Einkommen daher bloß ein Teilziel für ein übergeordnetes Vorhaben. Und insofern passt der Ansatz für mich. Für andere Investoren könnte es möglicherweise bessere Wege geben. Ein stärkeres Dividendenwachstum könnte beispielsweise auch herausragende Renditen ermöglichen. Aber eben auch volatiler sein und nicht so defensiv.

