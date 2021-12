2022 voraus: Dieser Megatrend sollte das kommende Jahr bestimmen!

Das Börsenjahr 2021 neigt sich so langsam dem Ende zu und es lohnt sich wie immer einen Blick in die Zukunft zu richten. Konkret könnte man überlegen, wie man sich für das kommende Börsenjahr 2022 positionieren sollte.

Mit Blick auf die aktuellen Trends an den Märkten könnten sich auch im kommenden Jahr Anlagen aus dem Bereich der Kryptowährungen einer großen Beliebtheit erfreuen.

Der Megatrend der Blockchain-Technologie sollte auch in den kommenden Jahren noch intakt sein. Kryptowährungen sind nur ein Baustein dieser neuen Technologie - und diese haben es in sich.

So könnten die Entwicklungen, die wir bisher gesehen haben, erst die Spitze des Eisbergs einer vollkommen neuen Finanz-Ökonomie sein. Äußerst beliebt sind aus heutiger Sicht die beiden Digitalwährungen Bitcoin und Ether. Dabei handelt es sich nur um zwei Projekte von über 15.000 weltweit. Den Überblick zu behalten dürfte äußerst schwer sein.

Deutlich übersichtlicher sieht es derzeit noch am Aktienmarkt aus. Hier lässt sich nur bei wenigen Aktien ein Bezug zu Kryptowährungen herstellen.

Blickt man auf die Unternehmen, die direkt in den Bitcoin oder Alternativwährungen investieren, so fallen Aktien wie MicroStrategy , Tesla oder Block auf.

Besonders der Software-Hersteller MicroStrategy setzt im großen Stil auf eine Ablösung bestehender Währungen durch den Bitcoin.

Eigentlich handelt es sich bei dem in Vienna (USA) ansässigen Softwareunternehmen um einen Anbieter von Business-Intelligence- sowie Online-Analytical-Processing-Lösungen. Mit Gesamtumsätzen im Geschäftsjahr 2020 von 481 Mio. US-Dollar sowie einem zuletzt rückläufigen Umsatz hielt sich das Potenzial jedoch in Grenzen.

Ändern soll das nun die digitale Währung Bitcoin, die der CEO Michael Saylor seit einiger Zeit im größeren Stil für das Unternehmen kauft. Das Ziel: neben dem Software-Business ein zweites Standbein aufzubauen, das sich auf die Akquirierung und Haltung von Bitcoins konzentriert.

Am Ende des dritten Quartals 2021 besaß der Softwareanbieter etwas über 114.000 Bitcoins, die zu einem Anschaffungspreis von 3,2 Mrd. US-Dollar erworben wurden. Der Marktwert beläuft sich derzeit auf rund fünf Milliarden US-Dollar.

Blickt man auf Geschäftsmodelle, die am Handel des Bitcoin verdienen, so ließe sich hier das Unternehmen Coinbase aufzählen. Coinbase ist ein relativ junges Unternehmen am Kapitalmarkt, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Mit über 73 Millionen verifizierten Nutzern in mehr als 100 Ländern handelt es sich zudem um den Marktführer.

Abseits des direkten Bezugs zum Bitcoin lässt sich mit Nvidia ein indirekter Profiteur ausmachen. Der Marktführer unter den Grafikprozessoren ist nämlich ein gefragter Partner bei den sogenannten Mining-Pools.

Sie übernehmen bei Digitalwährungen die äußerst wichtige Aufgabe, die einzelnen Blocks über Rechenoperationen zu einer Kette zusammenzuführen. Als Belohnung für ihre energieintensive Arbeit erhalten sie neu geschaffene Anteile der Währungen.

Die Liste ließe sich hier noch ein wenig verlängern, jedoch handelt es sich bei den aufgezählten Unternehmen um die im Jahr 2021 populärsten Aktien.

Denkbar wäre natürlich, dass im Jahr 2022 neue Akteure den Markt erschließen und eine andere Dynamik entsteht. Das alles ist aber wie immer reine Zukunftsfantasie, die sich erst konkretisieren sollte.

Der Artikel 2022 voraus: Dieser Megatrend sollte das kommende Jahr bestimmen! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

