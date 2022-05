DGAP-News: Exasol AG erweitert Aufsichtsrat (deutsch)

Exasol AG erweitert Aufsichtsrat ^ DGAP-News: EXASOL AG / Schlagwort(e): Personalie Exasol AG erweitert Aufsichtsrat 03.05.2022 / 17:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Exasol AG erweitert Aufsichtsrat Nürnberg, 03.05.2022: Die Exasol AG wird ihren Aufsichtsrat von aktuell vier auf zukünftig sechs Mitglieder erweitern. Die neuen Aufsichtsratsmitglieder sollen auf der nächsten Hauptversammlung, die voraussichtlich am 6. Juli 2022 stattfinden wird, gewählt werden. Der Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Jochen Tschunke, sowie Dr. Knud Klingler werden ihre Mandate nach über zehnjähriger Mitgliedschaft in dem Gremium mit Ablauf der nächsten Hauptversammlung aus persönlichen Gründen zur Verfügung stellen. Damit steht auf der nächsten Hauptversammlung die Wahl von vier neuen Aufsichtsratsmitgliedern an. Prof. Jochen Tschunke und Knud Klingler sind bereits seit 2008 Mitglieder des Aufsichtsrats der Exasol AG. "Exasol ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und wir freuen uns, diese Entwicklung eng begleitet zu haben. Mit dem Börsengang im Jahr 2020 ist das Unternehmen in eine neue Phase eingetreten. Dies soll sich jetzt auch in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats widerspiegeln", so der Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Jochen Tschunke. "Wir werden der Gesellschaft aber als langjährige Investoren weiter eng verbunden bleiben und freuen uns auf eine gemeinsame vielversprechende Zukunft." Volker Smid wird nach der kommenden Hauptversammlung für den Vorsitz im Aufsichtsrat der Exasol AG kandidieren. Er ist Ende Juni 2021 in den Aufsichtsrat gewählt worden und sorgt ebenso wie Karl Hopfner, der seit Juni 2018 Mitglied des Aufsichtsrats ist, für Kontinuität in einer wichtigen Phase der Unternehmensentwicklung. "Unsere Aktionäre dürfen sich auf sehr kompetente Kandidaten freuen, die wir mit der Einladung zur Hauptversammlung erstmals vorstellen werden", erklärt Volker Smid. Mit der Wahl der neuen Aufsichtsratsmitglieder wird Exasol das Gremium mit zusätzlichen Kompetenzen breiter aufstellen und auch das Thema Corporate Governance noch stärker in den Vordergrund stellen. "Der Aufsichtsrat hat in den vergangenen Jahren unser Wachstum mit viel Engagement und wertvollen Impulsen tatkräftig unterstützt", sagt Aaron Auld, Vorstandsvorsitzender von Exasol. "Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit möchte ich mich im Namen des gesamten Vorstands sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den ausscheidenden Aufsichtsratsmitgliedern sehr herzlich bedanken." IR Kontakt Christoph Marx Head of Investor Relations Tel: +49 911 2399 114 E-Mail: ir@exasol.com --------------------------------------------------------------------------- 03.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: EXASOL AG Neumeyerstraße 22-26 90411 Nürnberg Deutschland Internet: www.exasol.com ISIN: DE000A0LR9G9 WKN: A0LR9G Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1342547 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1342547 03.05.2022 °