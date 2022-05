DGAP-News: Generalversammlung der Cham Group AG (deutsch)

Generalversammlung der Cham Group AG ^ Cham Group AG / Schlagwort(e): Generalversammlung Generalversammlung der Cham Group AG 03.05.2022 / 17:30 --------------------------------------------------------------------------- Medienmitteilung Cham, 3. Mai 2022 Generalversammlung der Cham Group AG Die Cham Group AG hat heute ihre ordentliche 111. Generalversammlung durchgeführt - dies aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten bezüglich COVID-19 und der Durchführung von Grossveranstaltungen ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionären. Insgesamt waren 74.50 Prozent des stimmberechtigten Aktienkapitals durch Vollmachten an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Die Anträge des Verwaltungsrats wurden allesamt mit deutlicher Mehrheit angenommen. Philipp Buhofer (Präsident), Felix Thöni (Vize-Präsident), Christoph Caviezel (Mitglied), Claude Ebnöther (Mitglied) und Annelies Häcki Buhofer (Mitglied) wurden für eine weitere Amtszeit von einem Jahr im Verwaltungsrat bestätigt. Die Generalversammlung genehmigte auch die unveränderte Ausschüttung von CHF 6.00 pro Aktie mittels Nennwertreduktion. Ausschüttungstermine nach erfolgter Kapitalherabsetzung: Ex-Datum: 27.07.2022 Record Date: 28.07.2022 Datum der Auszahlung: 29.07.2022 Der Verwaltungsrat hofft, die Aktionärinnen und Aktionäre bald wieder persönlich begrüssen zu dürfen. Bis dahin vermitteln die Areal-Website und ein Video ( https://www.papieri-cham.ch/baustelle/video) einen aktuellen Eindruck der planmässig vorschreitenden Bauarbeiten auf dem Papieri-Areal.Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am 03. Mai 2023 in Cham statt. Für weitere Informationen: IR-Beauftragter Cham Group AG Edwin van der Geest E-Mail: investoren@chamgroup.ch Telefon: +41 79 330 55 22 Über die Cham Group Die Immobiliengesellschaft Cham Group konzentriert sich auf die Entwicklung des Papieri-Areals im Zentrum von Cham. Auf dem ehemaligen Fabrikgelände entsteht etappenweise über die nächsten 10 bis 15 Jahre ein elf Hektar umfassendes neues Quartier mit je rund 1'000 Wohnungen und Arbeitsplätzen. Durch ihr integriertes Geschäftsmodell deckt die Cham Group den gesamten Lebenszyklus der Liegenschaften von der Entwicklung über den Bau bis zu Bewirtschaftung und Werterhalt ab. Nachhaltigkeit und schonender Umgang mit Ressourcen sind dabei zentrale Anliegen. Weiteres Wachstum kann die Cham Group durch Zukäufe von zusätzlichen Entwicklungs- und Anlageliegenschaften in der erweiterten Region generieren. In einem ersten Schritt wurde 2018 das an das Papieri-Areal angrenzende Pavatex-Areal erworben, das ebenfalls entwickelt wird. Die Aktien der Cham Group AG (Valorennummer 193185) werden über die ausserbörslichen Plattformen der Bank Lienhardt & Partner und der Berner Kantonalbank gehandelt. Disclaimer Diese Kommunikation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z. B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. --------------------------------------------------------------------------- Ende der Medienmitteilungen --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Cham Group AG Fabrikstrasse 5 6330 Cham Schweiz Telefon: +41 41 508 08 20 E-Mail: medien@chamgroup.ch Internet: www.chamgroup.ch ISIN: CH0001931853 Valorennummer: 193185 EQS News ID: 1342315 Ende der Mitteilung EQS News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1342315 03.05.2022 °