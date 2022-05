Leistungsbericht "Papier 2022"- Papierindustrie transparent (FOTO) Berlin (ots) - Die Papierindustrie sichert mit ihren Produkten den Alltag und versorgt Millionen von Menschen mit nachhaltigen Verpackungen für Lebensmittel und Medikamente, wichtigen Hygieneartikeln, Papier für Zeitungen und Zeitschriften. Für ihre Produktion ist sie auf eine sichere und bezahlbare Versorgung mit Strom und Gas angewiesen. Insgesamt steht die Papierindustrie mit ihren vor- und nachgelagerten Stufen für 522.000 Beschäftigte, eine Wertschöpfung von 35 Mrd. Euro. und einen Umsatz von 93 Mrd. Euro. Welche Zahlen sonst noch hinter der größten nationalen Papierindustrie Europas stecken, zeigt der aktuelle Leistungsbericht des Verbandes DIE PAPIERINDUSTRIE "Papier 2022". Der Verband hat jetzt den Leistungsbericht und den ergänzenden Datenband vollständig ins Internet gestellt. Unter https://www.papierindustrie.de/papier-2022 sind Berichte zur Branche und die aktuellen Statistiken über Produktion, Rohstoffe, Energie und Handel, ergänzt um internationale Zahlen der Papierwirtschaft abrufbar. Auch finden sich dort Statements von acht prominenten Stimmen aus Politik und Wirtschaft, die ihre Einschätzung zur Papierindustrie abgegeben haben. Eine gedruckte Version des Leistungsbericht können Interessenten in der Abteilung Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes zum Preis von 25 Euro (inkl. MwSt. und Versand) bestellen. In außergewöhnlicher Optik, Haptik und Verarbeitung zeigen dort acht verschiedene Papiere und Pappen die Vielfalt der Produkte der deutschen Papierindustrie. Pressekontakt: Gregor Andreas Geiger Geschäftsführer Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit Director Press and Public Relations DIE PAPIERINDUSTRIE e.V. Gertraudenstraße 20 10178 Berlin FON +49 (0) 30 9210060-30 Mobil +49 (0) 1 72 2 53 45 52 http://www.papierindustrie.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16061/5211643 OTS: DIE PAPIERINDUSTRIE e.V.