OTS: eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH / eismann setzt Wachstumskurs fort

eismann setzt Wachstumskurs fort Mettmann (ots) - Der Tiefkühl-Lieferdienst eismann konnte auch in 2021 weiterhin wachsen und seinen Umsatz auf 330,7 Millionen Euro steigern. Hierzu hat insbesondere eismann Deutschland mit einem Umsatzplus von etwa sieben Prozent beigetragen. Aber nicht nur der Umsatz, sondern auch der Kundenstamm und die Vertriebsmannschaft konnten erweitert werden. Damit nutzt das Unternehmen den Umsatzschub aus dem Vorjahr um ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen. eismann baut Bio-Sortiment weiter aus Anfang 2021 hat der Tiefkühlspezialist sein Sortiment um Bio- und Fleischersatz-Produkte erweitert und seitdem kontinuierlich ausgebaut. Damit reagiert das Unternehmen nicht nur auf die steigende Nachfrage, sondern leistet gleichzeitig einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. "Neben der Erweiterung unseres Bio-Sortiments mit Lebensmitteln für den täglichen Bedarf ist es aber auch unser Anspruch, die Kunden mit besonderen Produkten zu überraschen", sagt Elmar Westermeyer, Geschäftsführer von eismann. Passend zum bevorstehenden Sommer gibt es gleich drei neue Bio-Eissorten: "Bio-Eis Raspberry Cheesecake", die vegane Sorte "Bio Cookie Dough & Chocolate Chip" sowie das besonders fruchtige und ebenfalls vegane "Bio Erdbeer Sorbet Stiel" aus 50 Prozent reinem Erdbeerpüree. Auch Starkoch Johann Lafer hat in seiner Funktion als eismann-Genussberater zwei neue und authentische Sommerhits beigesteuert. Die Sorten "Kaffeehaus Eis Schokolade-Aprikose" und "Kaffeehaus Eis Haselnuss-Johannisbeere" versprechen einen typisch österreichischen Eisgenuss und sind ab Mai bestellbar. Klares Bekenntnis zur Zukunft Das Bekenntnis zum nachhaltigen Wachstum spiegelt sich in Investitionen in den Umbau der Unternehmens-Zentrale des Tiefkühlspezialisten in Mettmann wider. In einem frisch renovierten Nebengebäude entsteht eine TV-Küche, in der Videos für Kunden sowie für interne Schulungszwecke produziert werden sollen. Zusätzlich wurden neue Räumlichkeiten für Verkostungen und Produkttests eingerichtet. Eine ungenutzte Produktionshalle auf dem ehemaligen Werksgelände wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Im Neubau, der von einem Investor realisiert wird, sind für eismann ein Ausbildungs- und Schulungscenter sowie eine neue Kantine geplant. "Neben den Investitionen im Bereich der Digitalisierung arbeiten wir verstärkt daran, die Rahmenbedingungen für unsere Mitarbeiter weiter zu verbessern. Sowohl im Vertrieb als auch bei unseren Mitarbeitern setzen wir auf langfristige Beziehungen", so Westermeyer. Um die weiterhin hohe Nachfrage zu bedienen, sucht Eismann bundesweit noch Verstärkung. Durch umfassende Schulungen im Bereich der Geschäftsorganisation, des Verkaufs und der Produkte werden neue Eisfrauen und -männer gut auf ihre Tätigkeit als selbstständige Verkaufsfahrer vorbereitet. Ein verbessertes Provisionsmodell sorgt gleich zu Beginn für attraktive Verdienstmöglichkeiten. Eigentümerschaft abschließend geklärt Die zum niederländischen Finanzinvestor Gilde gehörende EiGi B.V. und ein von Robus Capital verwalteter Fonds haben ihre Differenzen über die Wirksamkeit der Eigentumsübertragung aus dem Jahre 2019 ohne gerichtliche Geltendmachung einvernehmlich beigelegt. Dies haben Vertreter beider Parteien bestätigt. Damit gewinnt der Tiefkühl-Lieferdienst weitere Sicherheit in der Zusammenarbeit mit seinem Investor und kann den geplanten Wachstumskurs fortsetzen. Über eismann: Der in Mettmann ansässige Direktvertrieb für Tiefkühlkost bedient seit fast 50 Jahren Kunden in ganz Deutschland, die Genuss und Qualität schätzen. Etwa 900 selbstständige Handelsvertreter und mehr als 450 Mitarbeiter kümmern sich um ihre Kunden und die bequeme Versorgung mit hochwertigen Eis- und Tiefkühlspezialitäten. Diese werden im regelmäßigen Besuchsrhythmus, im Onlineshop oder über den Katalog angeboten. Pressekontakt: eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH Patrick Schöwe Telefon: +49 (0) 2104 219 846 E-Mail: mailto:presse@eismann.de Faktenkontor GmbH Dennis Lind Telefon: +49 (0) 40 253185129 E-Mail: mailto:Dennis.Lind@faktenkontor.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/82724/5211821 OTS: eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH