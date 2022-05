Tagesausblick für 04.05.: DAX schließt freundlich. Warten auf die Fed!

Heute schlichen die Aktienbarometer mehrheitlich seitwärts. DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 klebten förmlich an der Marke von 14.000, 6.450 beziehungsweise 3.750 Punkten. Vor der morgen Abend anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank hielt sich die Mehrheit der Anleger mit neuen Engagements zurück. Zudem schwingt bei vielen Investoren die Angst vor einer Rezession weiter mit. Möglicherweise gibt Fed-Chef Jerome Powell den Märkten nachhaltige Impulse, um aus dem aktuellen Seitwärtstrend auszubrechen.

Neu: Das neue onemarkets Magazin ist online. Darin lesen Sie unter anderem, wie Sie ihr Depot trotz hoher Inflation im Gleichgewicht behalten, wie Blockchain die Welt verändert und was eine Rückverlagerung der Lieferketten für Deutschland bedeuten würde.

An den Anleihemärkten zeigte sich heute das gewohnte Bild. Die Renditen 10jähriger Staatspapiere stagnierte auf dem Niveau der vergangenen Tage. Morgen könnte es im Rahmen der Bekanntgabe der Zinsentscheidung der Fed zu deutlichen Ausschlägen nach oben beziehungsweise unten kommen. Vor allem die Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell zu den Hintergründen der Entscheidung und dem möglichen Ausblich auf den weiteren Zinskurs der Notenbank könnten richtungsweisend sein. Die Notierungen der Edelmetalle konnten sich nach der Talfahrt der vergangenen Tage heute etwas erholen. Der Goldpreis setzte sich oberhalb der Marke von 1.850 US-Dollar fest. Der Preis für eine Feinunze Platin brach gar aus dem kurzfristgen Seitwärtstrend nach oben aus und schloss oberhalb von 950 US-Dollar. Der Ölpreis tritt derweil auf der Stelle.

Unternehmen im Fokus

Beiersdorf kam leicht unter Druck nachdem der Konkurrent Estée Lauder die Prognosen für das Geschäftsjahr revidierte. Covestro kassierte die Prognose und musste daraufhin kräftig Federn lassen. Die Deutsche Post verbuchte einen deutlichen Gewinnsprung im ersten Quartal. Neue Kaufimpulse lösten die Bonner damit bei den Anlegern jedoch nicht aus. K+S profitierte von guten Zahlen des Konkurrenten Nutrien. BMW und Mercedes-Benz planen Meldungen zufolgte den Verkauf ihrer Car Sharing-Tochter Share Now an Stellantis. Bei den Anlegern kam die Nachricht gut an.

Morgen legen unter anderem Airbus, Aston Martin, Basler, eBay, Ferrari, Fresenius, Fresenius Medical Care, Hannover Rück., Hugo Boss, Klöckner, Maersk, Moderna, MorphoSys, Norma Group, Siemens Healthineers, Teamviewer, Telecom Italia, Traton, Uber und VW Zahlen zum zurückliegenden Quartal vor. Allianz, ArcelorMittal, Hannover Rück., Holcim und Rational laden zur Hauptversammlung. Morgen meldet zudem das KBA Daten zu den Pkw-Neuzulassungen. Zudem starten die Deutsche Biotechnologietage mit Referenten von BioNTech und Evotec.

Wichtige Termine Deutschland – S&P Global Services und Composite Einkaufsmanagerindex Deutschland für April, detailliert

Europa – S&P Global Services and Composite Einkaufsmanagerindex Euro-Zone April, detailliert

Europa – Einzelhandelsumsatz Euro-Zone, März

Europa – Rede von EZB-Chefökonom Lane zu den Wirtschaftsaussichten

USA – ADP-Arbeitsmarktbericht, April

USA – Handelsbilanz, März

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, April

USA – Federal Reserve Federal Open Market Committee (FOMC), Zinsentscheid

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 14.100/14.400/14.500/14.820 Punkte Unterstützungsmarken: 13.100/13.450/13.750 Punkte Nach einer freundlichen Markteröffnung pendelte der DAX® im weiteren Verlauf zwischen 13.930 und 14.070 Punkten. Zum Handelsschluss notierte der Index am oberen Ende der Range. Das technische Bild bleibt damit zunächst unverändert. Der Abwärtstrend bleibt intakt. Positive Impulse sind frühestens bei einem Ausbruch aus dem Trend und damit oberhalb von 14.300/14.500 Punkten zu erwarten. Ein wachsames Auge sollten Investoren auf die Marke 13.750 Punkten richten. Fällt der Index unter diese Marke droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 6.200 Punkte. DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 21.12.2020–03.05.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 03.05.2014– 03.05.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (obere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HR510Y 3,44* 13.500 14.000 14.06.2022 DAX® HR4X26 3,07* 13.750 14.250 14.06.2022 * max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.05.2022; 17:55 Uhr Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HR4X35 3,10* 14.800 14.300 14.06.2022 DAX® HR4X3C 4,48* 15.600 15.100 14.06.2022 *max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 023.05.2022 17:55 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen. Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 04.05.: DAX schließt freundlich. Warten auf die Fed! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).