TAGESVORSCHAU: Termine am 03. Mai 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 03. Mai

TERMINE UNTERNEHMEN 03:00 CHE: Logitech, Jahreszahlen 07:00 DEU: Covestro, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Post, Q1-Zahlen 07:00 AUT: ams-Osram AG, Q1-Zahlen 07:00 FRA: BNP Paribas, Q1-Zahlen 07:00 NLD: DSM, Q1-Zahlen 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Uniper, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Scout24, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Cliq Digital, Q1-Zahlen (Call 12:00 h) 08:00 GBR: BP, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Fuchs Petrolub, Hauptversammlung (online) 10:00 AUT: Wienerberger, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: HanseMerkur Versicherungsgruppe, Bilanz-Pk (hybrid) 11:00 DEU: Symrise, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Bafin, Jahres-Pk, Frankfurt 12:00 USA: DuPont de Nemours, Q1-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q1-Zahlen 13:15 USA: Standard & Poor's, Q1-Zahlen 14:30 FRA: Sanofi, Hauptversammlung 17:45 DEU: Believe Music, Q1-Zahlen 22:05 USA: Airbnb, Q1-Zahlen 22:05 USA: Starbucks, Q2-Zahlen 22:15 USA: AMD, Q1-Zahlen 22:30 USA: Lyft, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Engel & Völkers Digital AG, voraussichtlich erster Handelstag DEU: Berentzen, Q1-Zahlen NLD: Universal Music Group, Q1-Zahlen (Call 18.15 h) NOR: Telenor, Q1-Zahlen USA: Eaton, Q1-Zahlen USA: Biogen, Inc., Q1-Zahlen USA: American International Group, Q1-Zahlen USA: Cummins, Q1-Zahlen USA: Pkw-Absatz 04/22 TERMINE KONJUNKTUR 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 04/22 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 03/22 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 03/22 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 03/22 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 03/22 16:00 USA: Auftragseingang langelebige Güter 03/22 (endgültig) 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Erste Tarifverhandlung für die Beschäftigten im Groß- und Außenhandel und im genossenschaftlichen Großhandel Sachsen-Anhalt, Magdeburg DEU: Fortsetzung und letzter Tag Deutscher Handelsimmobilien-Kongress, Berlin 10:00 DEU: Pressegespräch hkp///group zu "Chaos mit Ansage - Eine vorläufige Bilanz des neuen Vergütungsausweises durch DAX40-Unternehmen" 16:00 BEL: Online-Treffen der Eurogruppe, Brüssel HINWEIS JPN/SGP/CHN: Feiertag, Börsen geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

NNN